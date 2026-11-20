Ein Seelsorger spricht von schweren Problemen bei der tödlichen Injektion. Die Behörde verteidigt den Ablauf und verweist auf eingehaltene Vorschriften.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Hinrichtung eines 70-jährigen Mannes im US-Bundesstaat Texas hat mehr als eine Stunde gedauert. Reinaldo Dennes klagte am Donnerstagabend in Huntsville wiederholt über heftige Schmerzen. Nach Angaben der Strafvollzugsbehörde hatten die Mitarbeiter Schwierigkeiten, geeignete Venen für die tödliche Injektion zu finden. Die Nachrichtenagentur AP veröffentlichte am Freitag einen Augenzeugenbericht über den ungewöhnlichen Ablauf.

AP-Reporter Michael Graczyk, der seit 1983 nahezu 500 Hinrichtungen beobachtet hat, berichtete von einem für ihn beispiellosen Vorgang. Dennes habe wiederholt aufgestöhnt und über starke Schmerzen im rechten Bein geklagt. Er habe gesagt, etwas stimme nicht, und darum gebetet, nicht weiter leiden zu müssen.

Venenzugänge brauchen mehrere Versuche

Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es den Mitarbeitern schließlich, intravenöse Zugänge am linken Fuß und an der linken Halsseite zu legen. Über diese Zugänge verabreichten sie das Hinrichtungsmittel Pentobarbital, ein starkes Betäubungsmittel, das in hoher Dosierung zum Tod führt.

Der anwesende Seelsorger Jeff Hood berichtete der Texas Tribune, Dennes habe unmittelbar nach Beginn der Injektion über ein brennendes Gefühl im Bein geklagt. Hood, der bereits 15 Hinrichtungen begleitet hatte, sprach von einer Hinrichtung, bei der es schwere Probleme gegeben habe.

Die Sprecherin der Strafvollzugsbehörde, Amanda Hernandez, erklärte dagegen, die Zugänge seien vorschriftsmäßig gelegt worden. Sie vermutete, Dennes könne seine Schmerzen vorgetäuscht haben. Er habe auch über Beschwerden an Körperstellen geklagt, an denen keine Nadeln gesetzt worden seien. Nach Angaben des Houston Chronicle erklärte die Sprecherin zudem, Dennes habe bereits vor der Verabreichung des Mittels Schmerzen angegeben.

Um 19.08 Uhr Ortszeit wurde Dennes für tot erklärt, 16 Minuten nach Beginn der Injektion. Zuvor hatten die Vorbereitungen ungewöhnlich lange gedauert.

Wegen Raubmordes verurteilt

Dennes war 1997 wegen eines Raubmordes in Houston zum Tode verurteilt worden. Nach den Feststellungen des Gerichts hatte er 1996 den Juwelier Janos Szucs erschossen und einen Wachmann verletzt. Bei der Tat verschwanden Diamanten und Bargeld im Wert von mehreren Millionen Dollar.

Seine Anwälte hatten zuletzt versucht, die Hinrichtung gerichtlich zu verhindern. Sie beanstandeten unter anderem die Aussage eines Zeugen, der nach Darstellung der Verteidigung als Polizeiinformant tätig gewesen war. Dennes hatte sich außerdem einer Klage gegen die Verwendung von Pentobarbital angeschlossen. Dabei ging es um Zweifel an der Herkunft des Mittels und den Verdacht, dass die verwendeten Bestände abgelaufen sein könnten.

Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte am Donnerstag den letzten Antrag auf Aussetzung der Hinrichtung ab. Auch texanische Gerichte hatten zuvor entsprechende Anträge zurückgewiesen. Dennes war der neunte Mensch, der 2026 in Texas hingerichtet wurde.