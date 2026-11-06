Ein republikanischer Abgeordneter will bereits kommende Woche erneut eine Amtsenthebungsinitiative gegen den Pentagonchef vorantreiben. Hegseth wehrt sich nun öffentlich gegen die Bestrebungen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Bestrebungen eines Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn kritisiert, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Er bezeichnete derartige Bemühungen laut Reuters als „Farce“. „Es geht einzig und allein um die Politik der persönlichen Zerstörung. Gegen Präsident Trump hat es nicht funktioniert, und gegen mich wird es auch nicht funktionieren. Darauf können Sie sich verlassen“, sagte er demnach in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft.



Die Demokraten, die bei den Zwischenwahlen am Dienstag die Kontrolle über den Kongress zurückgewonnen haben, kündigten Untersuchungen zu seiner Amtsführung im Pentagon an. Dabei soll es unter anderem um die Entlassung des Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs gehen, berichtete Reuters unter Berufung auf Mitarbeiter des Kongresses. Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, schrieb auf X: „Warum ist Hegseth immer noch da?“

Kritik aus der eigenen Partei

Auch aus den Reihen der Republikaner kommt Kritik. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie kündigte an, in der kommenden Woche erneut Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth einzubringen. Ein solches Verfahren sei noch vergleichsweise harmlos gegenüber dem, was dem Minister bevorstehe, sobald die Demokraten im kommenden Jahr die Kontrolle über den Kongress übernommen hätten, schrieb Massie auf X. „Es wird Anhörungen und Gerichtsverfahren geben“, fügte er hinzu.

Hegseth steht insbesondere wegen seiner Rolle im Iran-Krieg in der Kritik. US-Vizepräsident JD Vance hatte am Mittwoch den Konflikt für die Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen verantwortlich gemacht, berichtete Reuters. Trump hatte am Mittwoch eingeräumt, dass der Krieg die Benzinpreise vorübergehend erhöht habe. Eine Wiederholung des Militäreinsatzes würde er dennoch nicht ausschließen: „Wenn ich es noch einmal tun müsste, müsste ich es wieder tun“, sagte er laut AFP.

Trump schließt Entlassung Hegseths aus

„Ungeachtet dessen, wie die Menschen den Krieg bewerten – ich glaube, es handelt sich um eine mutige und historische Anstrengung, die sicherstellen wird, dass der Iran niemals Atomwaffen erlangt –, müssen wir, wie Präsident Trump es in seiner ersten Amtszeit getan hat, den Wiederaufbau unseres Militärs fortsetzen“, sagte Hegseth Reuters zufolge.

Der republikanische Senator Thom Tillis hatte erklärt, für den Verteidigungsminister werde es wahrscheinlich eine „Abrechnung“ geben. Sein angespanntes Verhältnis zu den Abgeordneten gefährde auch die Bemühungen der Regierung, ein Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar durch den Kongress zu bringen, sagte Tillis laut Reuters dem Sender CBS.

Eine Entlassung Hegseths hatte Trump bereits am Mittwoch ausgeschlossen. Der Minister mache einen sehr guten Job, sagte der Präsident laut AFP. Am Donnerstag bekräftigte er seine Unterstützung und lobte Hegseths Arbeit. Die Kritik an ihm hänge vermutlich mit dessen Entlassung hochrangiger Generäle zusammen, sagte Trump laut Reuters.

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