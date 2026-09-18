Das Oktoberfest in München kann nicht früh genug starten – deswegen hat Heidi Klum zum nun zweiten Mal ihr „HeidiFest“ zwei Tage vor Beginn des größten Volksfests der Welt veranstaltet und mit ihren Gästen aus aller Welt schon einmal fleißig auf die bevorstehenden Festwochen eingeläutet.



Zu Gast war neben Klums Familie so ziemlich jeder von Fernsehpersönlichkeiten bis zu Influencern. Promis wie Naomi Campbell, Bruce Darnell und Barbara Meier liefen, der Großteil davon in Tracht, über den grünen Teppich, der an eine Almwiese mit kitschigem Ausblick erinnert.