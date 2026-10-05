Kürzlich besuchte die 16-Jährige erstmals die Paris Fashion Week. Was über sie bekannt ist – und warum ihr Auftritt noch keine Modelkarriere bedeutet.

Heidi Klums Tochter Lou im Jahr 2019: Wie die heute 16-Jährige nun aussieht, sehen Sie im Artikel.

Zwischen Blitzlicht und Laufsteg saß Lou Samuel am Wochenende in Paris neben ihrer Mutter Heidi Klum: Bei der Show von Vivienne Westwood erlebte sie ihre erste Paris Fashion Week. Für Schlagzeilen sorgte dabei nicht ein Auftritt auf dem Catwalk, sondern Lous Besuch als Gast.



Kurz vor ihrem 17. Geburtstag zeigte sie sich bei einem der wichtigsten Termine der Modewoche erstmals in diesem Rahmen der Öffentlichkeit.

Wie alt ist Lou Samuel – und wer gehört zu ihrer Familie?

Lou Sulola Samuel wurde am 9. Oktober 2009 geboren. Noch ist sie 16 Jahre alt; in vier Tagen steht ihr 17. Geburtstag an. Ihr Vater ist der britische Sänger Seal, der mit bürgerlichem Namen Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel heißt und mit dem Heidi Klum auch die beiden Söhne Henry und Johan hat.



Leni Klum ist Lous ältere Schwester. Während Leni und Henry bereits im Modelgeschäft arbeiten, war über Lous eigene Pläne bislang deutlich weniger zu erfahren.

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Der Pariser Ausflug hatte einen persönlichen Anlass. Heidi Klum bezeichnete ihn im Gespräch mit der Vogue als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für Lou. Mutter und Tochter saßen am 3. Oktober bei der Präsentation der Vivienne-Westwood-Kollektion für Frühjahr und Sommer 2027 im Publikum.

Mit Vater Seal bei einer Filmpremiere in Los Angeles

Paris war indes nicht Lous erster Auftritt vor Fotografen. Bereits am 5. Januar 2024 hatte sie mit ihrem Vater Seal die Premiere des Films „The Book of Clarence“ im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles besucht. Auch Leni, Henry und Johan begleiteten Seal zu der Premiere. Lou war damals 14 Jahre alt.

Der Pariser Auftritt war nicht ihr erster öffentlicher. Schon 2024 zeigte sich die damals 14-Jährige mit ihrem Vater bei einer Premiere. © IMAGO/AdMedia/Starface

Ein weiteres Mal war Lou am 18. September 2025 bei Heidi Klums erstem „HeidiFest“ im Münchner Hofbräuhaus zu sehen. Dort stand sie mit ihrer Mutter und weiteren Familienmitgliedern vor den Kameras.

Schon 2025 sah man Lou im öffentlichen Raum. Beim ersten Heidi-Fest 2025. © IMAGO

Wird Lou Samuel jetzt Model wie Heidi Klum?

Lou selbst beschrieb ihre Fashion-Week-Premiere im Gespräch mit der Vogue als bedeutsam, aber auch als aufregend: Sie sei vor dem ersten Besuch einer solchen Show nervös gewesen. Dass sie sich dort bewusst zeigen und ihren Stil ausdrücken konnte, machte den Termin für sie anders als bisherige Begegnungen mit Fotografen.

Aus diesem Auftritt lässt sich jedoch keine Modelkarriere ableiten: Lou besuchte die Show als Gast, nicht als Laufstegmodel. Ein eigener beruflicher Schritt in die Modebranche ist bislang nicht bestätigt, auch wenn die Bilder auf Heidi Klums Instagram-Profil eindeutig beweisen, dass sie das Posieren entweder schon geübt, oder das Talent von der Mutter geerbt haben muss.

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Der Vergleich mit ihren Geschwistern liegt nahe, ist aber nicht zwingend der Weg für alle Klum-Kinder. Leni und Henry standen bereits für Modelprojekte vor der Kamera; die in diesem Jahr veröffentlichte Dokureihe „On & Off the Catwalk“ begleitet die beiden bei ihrer Arbeit mit Heidi Klum.



Lous Auftritt in Paris zeigt vor allem, dass sie selbst entscheidet, wann und wie sie sich in der Welt präsentiert. Ob daraus mehr wird, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

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