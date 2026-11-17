Hubertus Heil will SPD-Chef werden. Ins Kanzleramt zieht es ihn jedoch nicht. Dafür nennt er einen klaren Grund.

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Hubertus Heil (SPD) will nicht Kanzlerkandidat für die Sozialdemokraten werden.

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Hubertus Heil hat ausgeschlossen, als möglicher SPD-Chef zugleich Kanzlerkandidat seiner Partei zu werden. Der frühere Arbeitsminister kandidiert für den SPD-Vorsitz, das Kanzleramt strebt er aber nicht an. „Ich will nicht Parteivorsitzender werden, um anderes anzustreben, sondern ich will Parteivorsitzender werden, um meiner Partei zu helfen“, sagte Heil im RND-Podcast „Wenn Sie wüssten“.

Damit zieht Heil früh eine Grenze im Rennen um die Parteispitze, das er am Wochenende als Erster eröffnet hatte. Worum es beim SPD-Parteitag im Januar geht und warum Heil an der Doppelspitze festhält, machte er im Podcast ebenfalls deutlich.

„Um meiner Partei zu helfen“: Heil will keine Kanzlerkandidatur

Seine Ambitionen beschränken sich nach eigenen Worten auf das Parteiamt. Schon am Sonntagabend hatte Heil in der ARD betont, dass er den Parteivorsitz anstrebe, nicht aber ein Ministeramt. Parteichef Lars Klingbeil solle „auf jeden Fall“ Finanzminister und Vizekanzler bleiben.

Sein Angebot sei, volle Kraft und Leidenschaft einzusetzen, um die SPD „Stück für Stück“ wieder zu einer starken Kraft zu machen. Das werde „nicht in drei Tagen gehen“, sagte er. Eine starke Sozialdemokratie sei für Deutschland unverzichtbar, zeigte sich Heil überzeugt. Zum Umfragetief der SPD gab er sich kämpferisch: „12-bis-14-Prozent-Umfragen dürfen nicht das Ende der Geschichte sein“.

Warum Heil an der Doppelspitze festhält

Die Doppelspitze soll nach Heils Willen erhalten bleiben. „Die Aufgabe ist so groß, die SPD stärker zu machen, dass wir das auf mehreren Schultern verteilen müssen“, sagte er.

Das gelte für die SPD-Leute in der Regierung ebenso wie für die Bundestagsfraktion, die Länder, die Kommunen „und auch im Parteivorsitz“. Mit welcher Frau er sich die Doppelspitze vorstellen könnte, ließ Heil in seinem Bewerbungsschreiben offen.

Wie Heil das Rennen um den SPD-Vorsitz eröffnet hat

Heil hatte sich am Samstag in einem dreiseitigen Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand gewandt. Darin kündigte er an, „als einer der Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands beim Bundesparteitag im Januar in Bremen zu kandidieren“.

Hintergrund ist der Rücktritt von Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas Mitte Oktober. Daraufhin will die SPD ihre komplette Führung neu wählen.

Der Dauerkonflikt mit Lars Klingbeil

Heils Schreiben wurde in der Partei auch als Angriff auf Klingbeil gewertet. „An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit“, hatte er darin formuliert.

Zuvor war Kritik laut geworden, Klingbeil könne sich als Vizekanzler und Finanzminister nicht genug für „SPD pur“ einsetzen. Heil gilt als eine Art Dauer-Rivale des Parteichefs, spätestens seit er 2025 keinen Kabinettsposten bekam und als einfacher Abgeordneter im Auswärtigen Ausschuss landete. Zuvor war er sieben Jahre lang für Arbeit und Soziales zuständig.

Klingbeil hat offengelassen, ob er erneut antritt. „Ich klebe nicht an meinem Amt“, sagte er. Rückendeckung bekommt er unter anderem von Verteidigungsminister Boris Pistorius und Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Fraktionschef Matthias Miersch und Umweltminister Carsten Schneider lobten Klingbeil in den Funke-Zeitungen.

Aus der Basis kommt dagegen Gegenwind: Mehrere Arbeitsgemeinschaften fordern, Amt und Mandat zu trennen. Auch Juso-Chef Philip Türmer unterstützt das.

Schwesig, Rehlinger und weitere Namen für die SPD-Spitze

Als aussichtsreichste Frau für den Vorsitz gilt Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern äußerte sich bislang zurückhaltend; Anfang der Woche stellte sie sich im Schweriner Landtag erneut zur Wahl.

Sachsen-Anhalts SPD-Landeschef Andreas Schmidt sprach sich klar für ein Duo aus Heil und Schwesig aus. Heil selbst wollte eine mögliche Kandidatur Schwesigs nicht kommentieren.

Saarlands Regierungschefin Anke Rehlinger winkte dagegen ab, auch mit Verweis auf die Landtagswahl im April. Als weitere Namen kursieren Bauministerin Verena Hubertz sowie die Fraktionsvizes Wiebke Esdar und Siemtje Möller.

Generalsekretär Tim Klüssendorf will die offenen Personalfragen bis zum 16. Dezember im Präsidium klären. Die gesamte Führung soll auf dem Parteitag am 16. und 17. Januar in Bremen neu gewählt werden.

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