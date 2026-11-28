Nino de Angelo spricht über Weihnachten im Vollrausch, Ehekrach mit Ex-Frau Judith und Abstinenz im Allgäu. Heute singt er beim Adventsfest der ARD.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Nino de Angelo bei der „Schlagernacht des Jahres“ im Dezember 2025 in Frankfurt. Über die Feiertage verzichtet der Sänger heute komplett auf Alkohol.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Um 17 Uhr wollte er zu Hause sein. Ein paar Mal hat das nicht geklappt. Dann lag Nino de Angelo betrunken unter dem Weihnachtsbaum, und die Geschenke blieben eingepackt.



Der Schlagerstar („Jenseits von Eden“) spricht jetzt offen über die dunklen Heiligabende seines Lebens. Der Bild erzählte der 62-Jährige, wie aus Festtagen Ehekrisen wurden.

Heiligabend in der Kölner Kneipe

Am Nachmittag des 24. Dezember traf er sich früher traditionell mit Freunden in einem Kölner Lokal. Es begann mit Champagner und Kaviar, danach kamen Wodka Tonic und Whisky auf den Tisch.



Daheim warteten Frau und Kinder. Er selbst habe abends kaum noch den Heimweg geschafft, berichtet de Angelo. Zum Auspacken der Geschenke sei er nicht mehr in der Lage gewesen.

Ehekrach mit Ex-Frau Judith

Es folgte ein heftiger Streit mit seiner damaligen Frau Judith. Die Ehe zerbrach später, und in anderen Beziehungen sei es ähnlich gelaufen, sagt der Sänger dem Blatt.



Ausreden sucht er heute nicht. Er könne die Reaktion seiner Partnerinnen aus heutiger Sicht vollständig verstehen.

Weihnachtsalbum „Schöne Bescherung“

Die Abstürze hat de Angelo auf seinem ersten Weihnachtsalbum verarbeitet. Im Titelsong „Schöne Bescherung“ singt er ziemlich unverblümt von einem Mann, der volltrunken unter dem Baum liegt.



Einen Song daraus präsentiert er an diesem Samstag im „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Florian Silbereisen moderiert die Show ab 20.15 Uhr live aus Suhl in Thüringen, zu sehen im Ersten, bei ORF 2 und im ARD-Livestream.

Weihnachten 2026: Entenbraten ohne Wein

In diesem Jahr feiert de Angelo mit seiner Lebensgefährtin Simone (52) im Allgäu. Über die Feiertage hat er sich komplett Abstinenz verordnet, damit er nicht wieder in das alte Fahrwasser gerät.



Er kocht selbst: Entenbraten mit Maronen und Rotkraut, dazu kein Tropfen Wein. Getrunken habe er an früheren Weihnachtsfesten wirklich genug, sagt er.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema