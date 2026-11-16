Heils Rache an Klingbeil: Warum man den SPD-Chef trotzdem nicht abschreiben sollte

2025 ging Hubertus Heil bei der Postenvergabe leer aus, jetzt will er Lars Klingbeils Parteivorsitz. Doch abschreiben sollte man den Vizekanzler nicht, und ohne Manuela Schwesig wird es eng.

Im Mai 2025 stand Hubertus Heil mit leeren Händen da. Nach mehr als sieben Jahren als Arbeitsminister bekam er keinen Platz im Kabinett, auf den Fraktionsvorsitz verzichtete er. Ihm fehle die Unterstützung der Parteispitze, sagte er damals.

Anderthalb Jahre später will er diese Partei führen. Man kann seine Kandidatur als späte Rache an Lars Klingbeil lesen. Ob sie gelingt, ist eine andere Frage.

Mai 2025: Wie Heil aus der ersten Reihe verschwand

2025 drängten sich mit Klingbeil, Boris Pistorius und Heil drei Niedersachsen um die Spitzenposten, für Heil blieb keiner. Im Postenpoker fehlte ihm vor allem Klingbeils Rückendeckung, das Verhältnis der beiden gilt seit Langem als angespannt.



Heil verabschiedete sich mit einem Satz, der heute anders klingt. Er wünsche allen, die nun Führungsverantwortung übernehmen, „eine glückliche Hand“. Kurz darauf verzichtete er auch auf das Amt des Parteivizes. Seitdem sitzt er als einfacher Abgeordneter im Auswärtigen Ausschuss.

Drei Seiten Brief: Heils Kampfansage

Am Samstagabend kam der Gegenangriff. In einem dreiseitigen Brief an Landesverbände und Parteivorstand kündigte Heil an, beim Parteitag am 16. und 17. Januar in Bremen für den Vorsitz zu kandidieren. Mit welcher Frau er die Doppelspitze bilden würde, ließ er offen.



„Wir werden als SPD nur dann wieder stärker, wenn wir als Partei sichtbarer sind“, heißt es in dem Brief. Im „Bericht aus Berlin“ der ARD wurde er deutlicher: „Zwölf Prozent dürfen nicht das letzte Wort der Geschichte sein.“



Sein Hebel ist Klingbeils Doppelrolle als Parteichef und Vizekanzler, Heil will beide Ämter trennen. Damit steht er nicht allein: Seit Monaten rumort es in der SPD angesichts schlechter Wahlergebnisse und Umfragen, und die Forderung, Parteiamt und Ministerposten zu trennen, ist auch in der Fraktion immer wieder zu hören.



Persönlich gemeint sei das nicht. „Ich bin ein Teamspieler“, sagte er, Klingbeil solle in der Regierung bleiben.

Warum man Klingbeil nicht abschreiben sollte

Ganz so leicht wird Heil den Parteichef allerdings nicht los. Kaum war der Brief bekannt, stellten sich Fraktionschef Matthias Miersch und Umweltminister Carsten Schneider hinter ihn. „Lars Klingbeil macht das sehr gut. Ich vertraue ihm“, sagte Schneider den Funke-Medien. Justizministerin Stefanie Hubig hatte sich schon Tage zuvor festgelegt.



Noch schwerer wiegt, wer schweigt. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die beiden mächtigsten Landesverbände, stellen sich nicht gegen den Parteichef. Ministerpräsident Olaf Lies sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nur: „Wettbewerb tut einer lebendigen Partei gut.“ NRW-Landeschefin Sarah Philipp rief zur Geschlossenheit auf.



Heil verweist auf Zuspruch von der Basis, ein Landesverband habe ihn sogar ohne sein Wissen nominiert. Es war der Vorstand der SPD Sachsen-Anhalt. Landeschef Andreas Schmidt lobt, Heil verbinde „wie kaum ein anderer Ost und West“.



Viel Gewicht bringt das nicht. Bei der Landtagswahl im September kam die SPD in Sachsen-Anhalt auf 9,3 Prozent. Und selbst Schmidt betont, seine Kritik richte sich „gar nicht gegen Lars Klingbeil persönlich“. Ein Schwergewicht aus Präsidium oder Kabinett hat sich bislang nicht öffentlich hinter Heil gestellt.

64,9 Prozent: Klingbeils wunder Punkt

Klingbeil selbst lässt bisher offen, ob er antritt. Wie dünn das Eis ist, zeigte der Parteitag 2025. Klingbeil bekam nur 64,9 Prozent, das zweitschlechteste Ergebnis eines SPD-Chefs überhaupt. Für Bremen beantragen mehrere Arbeitsgemeinschaften die Trennung von Amt und Mandat, die Jusos unterstützen das.



Heil profitiert davon nur bedingt. Gegner werfen ihm vor, er habe als Minister jahrelang gestalten können, ohne je für einen Kurswechsel zu stehen. Und das Bürgergeld, mit dem er 2023 Hartz IV ablöste und das nach kräftigen Erhöhungen bald als zu großzügig in der Kritik stand, gilt vielen in der Partei als Verliererthema. Schwarz-Rot hat es im März wieder abgeschafft, seit Juli gilt die neue Grundsicherung.

Die Rache klappt nur mit Schwesig

Bleibt Manuela Schwesig. Heute lässt sie sich im Schweriner Landtag erneut zur Ministerpräsidentin wählen, erstmals an der Spitze eines Bündnisses aus SPD, Linken und Grünen. Im September holte ihre SPD 35,5 Prozent, die AfD wurde mit 38,2 Prozent zwar stärkste Kraft, fand aber keinen Partner.



Seitdem gilt die 52-Jährige als Favoritin für die Parteispitze. Sie selbst hält sich bedeckt. Mitte Oktober sagte sie, sie mache genau das, wofür sie angetreten sei: „Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.“ Ihr Amt in Schwerin will sie nicht aufgeben.



Für Heil ist das die Schicksalsfrage. Mit Schwesig wäre er ein ernsthafter Gegenkandidat. Ohne sie bleibt er der Herausforderer, den die Parteiführung schon einmal aussortiert hat.



Eingespielt wären die beiden. 2018 verhandelten sie gemeinsam den Koalitionsvertrag, 2025 sondierten sie zusammen mit der Union. Doch manche in der SPD halten auch Schwesig und Klingbeil als Doppelspitze für denkbar. Dann wäre Heils Rache vorbei, bevor sie begonnen hat.

16. Dezember: Bis dahin muss Klingbeil sich entscheiden

Landesverbände und Unterbezirke können diese Woche noch Kandidaten für die Parteispitze vorschlagen. Der Bundesvorstand und die Delegierten in Bremen dürfen auch später noch Namen nennen. Klingbeil kann sich mit seiner Entscheidung also Zeit lassen, Schwesig ebenso.



Ebenfalls in dieser Woche kommt das SPD-Parteipräsidium zu einer Sondersitzung zusammen. Was dort auf der Tagesordnung steht, ist nicht bekannt.



Am 16. Dezember will das Gremium seinen Personalvorschlag vorlegen, tags darauf soll der Bundesvorstand beschließen. Gewählt wird am 16. und 17. Januar in Bremen.

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