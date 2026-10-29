Heimatidylle als Lobbytrick? Darum wollen Top-Ökonomen die Agrarhilfen abschaffen

Landwirtschaftliches Klischee im Abendlicht: Mit dem Idyll hat der Job nur noch wenig zu tun.

Wer kennt diese schönen Bilder nicht: Der Bergbauer, der die frische Alpenmilch seiner Kühe zur Alm bringt, um dort seinen Käse zu machen; der Trachtenumzug, der Dörfler auf dem Land oder auf der Grünen Woche in Berlin; und natürlich die Obst- und Gemüseauslage im Supermarkt, die „direkt aus der Region“ für Qualität und einzigartige Frische bürgt. Egal ob Oberbayern, das Alte Land oder die Magdeburger Börde – so wunderbar kann die bäuerliche deutsche Heimat sein.



Alles nur Fake, sagt nun der Kronberger Kreis, ein Netzwerk deutscher Top-Ökonomen, dem etwa Ifo-Chef Clemens Fuest, Lars Feld, der Leiter des Eucken-Instituts, oder der Kartellrechtsexperte Justus Haucap angehören. In ihrer neuen Studie meinen sie, dass „Inszenierung und Zelebrierung ländlicher Bräuche und Traditionen“ lediglich „eine positive emotionale Grundstimmung in der Öffentlichkeit“ erzeugen sollen. Wozu?



Weil es für die rund 250.000 landwirtschaftlichen Betriebe hierzulande um „deutlich über zehn Milliarden Euro pro Jahr“ an Subventionen aus EU, Bund und Ländern geht. Und: Weil der Bauernverband als erfolgreiche Lobbyorganisation seine „erhebliche organisatorische Stärke und politischen Einfluss“ wahren möchte. Die Ökonomen empfehlen eine „Schocktherapie“: ein sofortiges Ende aller Subventionen. Harter Tobak.

Landwirte: Nur „Spurenelemente von Marktwirtschaft“

Die Ökonomen bemängeln in ihrer Studie mit dem Titel „Mehr Markt in der Landwirtschaft“, dass die gesamte Branche auf Kosten des Allgemeinwohls seit Jahrzehnten genährt durch einen riesigen Subventionstropf ineffizient vor sich hinwerkele. Es gebe nur mehr „Spurenelemente von Marktwirtschaft“. Die größte finanzielle Infusion für die bäuerliche Subventionitis stammt dabei aus Brüssel: Die „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) besteht hauptsächlich aus dem Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und ergänzend dem Europäische Landwirtschaftsfonds (ELER).

Aus dem Garantiefonds erhalten Landwirte unter anderem eine flächenbezogene Basisprämie je gehaltenes Tier oder Hektar bewirtschafteter Fläche – das sichert sozusagen das Grundeinkommen. Dazu gibt es etwa noch die Junglandwirte-Prämie oder verschiedene Ökoprämien wie beispielsweise für eine freiwillige Flächenstilllegung oder den Erhalt von artenreichem Grünland. Aus dem ELER kommen noch Zuschüsse zum Beispiel für benachteiligte Bergbauern oder den Betrieb von Ferienwohnungen. So stehen unter dem Titel „Urlaub auf dem Bauernhof“ pro Betrieb Fördermittel für bis zu 25 Gästebetten zur Verfügung. Alles in allem hält die EU für den Zeitraum von 2021 bis 2027 fast 390 Milliarden Euro für die Bauern bereit. Pro Jahr fließen daraus etwa 6,3 Milliarden Euro nach Deutschland.

Typischer deutscher Bauer in Tracht: Der Almabtrieb im Allgäu erzeugt Heimatgefühle. Mit Landwirtschaft hat dies wenig zu tun. © IMAGO/Jan Eifert

Wenn man bedenkt, dass nicht nur die Ferienwohnung, sondern auch die Solaranlagen auf deutschen Äckern und Scheunendächern über das Erneuerbare-Energien-Gesetz extra hoch gefördert werden, gibt es auf einem Bauernhof kaum eine Einnahmequelle, die die öffentliche Hand nicht stützt. Sogar der Hofladen wird über ELER subventioniert. Selbst die von den Ökonomen erwähnten „Spurenelemente von Marktwirtschaft“ muss man bei Landwirten, die weniger als ein Prozent zu deutschen Wirtschaftsleistung beitragen, also mit der Lupe suchen. Doch wehe man versucht den Bauern etwas wegzunehmen.

Deutsche Turbo-Kuh produziert überwiegend fürs Ausland

Als die Ampel-Regierung 2023 die Vergünstigungen für den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung in Höhe von zusammen einer Milliarde Euro streichen wollte, kam es zu den größten Bauernprotesten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und wie immer, wenn Traktoren durch Berlin ins Regierungsviertel fahren, um Gülle, Mist oder Milch vor dem Kanzleramt auszukippen, nimmt die Regierung ihre Kürzungen zurück.

So entsteht in Deutschland und der EU aus Landwirtschaft Misswirtschaft. Früher waren es Milchseen und Butterberge, heute wird Fleisch nach China exportiert und dafür Getreide zuhause an die Tiere verfüttert oder in der Biogasanlage vergoren: Deutsche Schweinehalter erreichten 2025 laut Landwirtschaftsministerium mit rund 4,3 Millionen produzierten Tonnen Schweinefleisch einen Selbstversorgungsgrad von 139 Prozent.

Wer zu viel Getreide hat, braucht mehr Schweine: Stetige Ertragssteigerungen führen zu subventionierter Überproduktion. © BLE

Doch im gleichen Jahr importierte Deutschland 575.600 Tonnen Schweinefleisch und exportierte im Gegenzug rund 1,3 Millionen Tonnen. Das subventionierte Fleisch lässt sich anscheinend im Ausland teuer verkaufen. Ähnlich sieht es bei Milch und Milchprodukten aus: Die geschundene deutsche Turbo-Kuh füllt ihr Euter überwiegend fürs Ausland. Mit der vom Bauernverband beschworenen Ernährungssicherheit hat das wenig zu tun. So findet die Kritik der Ökonomen auch bei Naturschützern Anklang.

Seltene Einigkeit zwischen Ökonomen und Ökologen

Die EU-Agrarpolitik müsse raus aus den pauschale Flächenprämien, so der NABU zu dieser Zeitung. Laut NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger träfen die Forderungen des Kronberger Kreises daher einen wahren Kern: „Das veraltete Agrar-Subventionssystem in Deutschland und der EU muss umgebaut werden, in Richtung einer Honorierung gesellschaftlich gewünschter Leistungen.“ Gefordert werde dies von Wissenschaft, Sachverständigen und Rechnungshöfen schon lange. Subventionen im Agrarsektor ließen sich durchaus rechtfertigen, so Krüger: „Aber die Mittel müssen an konkrete Ziele und Ergebnisse, etwa im Natur- und Klimaschutz, geknüpft sein. So schafft man auch Perspektiven für Betriebe und ganze Regionen, die am harten Weltmarkt nicht mithalten können. In der derzeitigen Form leistet die GAP das nicht.“

Das sieh der Deutsche Bauernverband naturgegeben anders. DBV-Generalsekretärin Stefanie Sabet sagte gegenüber dieser Zeitung, dass die Direktzahlungen der EU kein Selbstzweck seien. Die hohen europäischen Standards etwa bei Umwelt-, Klima-, Tier- und Verbraucherschutz seien für Landwirte kostenintensiv. Sabet: „Gleichzeitig ist die Landwirtschaft in besonderem Maße Wetterextremen, Tierseuchen, geopolitischen Krisen und starken Preisschwankungen ausgesetzt. Die GAP schafft deshalb ein notwendiges Maß an Planungssicherheit und Einkommensstabilität.“ Eine starke GAP sei daher eine „Investition in eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und vitale ländliche Räume“.

Subventionen gegen das Höfesterben: Kleine Betriebe sind unrentabel und wenig produktiv. © BLE

Allerdings zeigte im Sommer auch eine NABU-Studie, dass die GAP-Gelder keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten würden. Auch ohne EU-Agrarsubventionen lägen die Selbstversorgungsgrade über 100 Prozent. NABU-Präsident Krüger: „Die Ernährung der Menschen in Deutschland und Europa ist auch ohne pauschale Flächenprämien gesichert. Wer die Direktzahlungen mit Ernährungssicherheit begründet, greift zu kurz.“ Doch was würde eine „Schocktherapie“ bedeuten?

Ökonom Krieger skeptisch gegenüber Schocktherapie

Tim Krieger ist an der Uni Freiburg Professor für Ordnungs- und Wettbewerbspolitik. Auch er hat die Studie seiner Kollegen gelesen. „Wir können nicht wirklich beziffern, wie viele Betriebe bei einem abrupten Subventionsabbau in die Insolvenz schlittern würden.“ Man würde aber mindestens eine deutliche Beschleunigung des ohnehin stattfindenden Strukturwandels erleben: weniger Betriebe, größere durchschnittliche Betriebsflächen und eine Verlagerung von Flächen und Kapital zu produktiveren Unternehmen oder alternativen Nutzungen wie großflächigen Solar-Anlagen. Krieger: „Was man ebenfalls erwarten kann, ist, dass sich mittelfristig die Bodenpreise und Pachten nach unten anpassen, weil ein Teil der heutigen Förderung dort kapitalisiert ist.“

Einer krassen Schocktherapie steht Krieger skeptisch gegenüber, ebenso wie einem deutschen Alleingang: „Ein glaubwürdig festgelegter, schrittweise Abbau über eine begrenzte Anzahl von Jahren hätte den Vorteil, dass Betriebe Investitionen, Verschuldung und Nachfolge darauf einstellen könnten.“ Vor allem die kleinen westdeutschen Höfe würden ordentlich unter Druck geraten.

Doch auch kleinere Betriebe wären Laut Krieger keineswegs chancenlos: „Zusammenschlüsse bei Einkauf, Maschinen, Verarbeitung und Vermarktung können erhebliche Größenvorteile erschließen.“ Allerdings dürften für kleinere Betriebe vor allem Geschäftsmodelle mit hoher Wertschöpfung je Hektar interessant sein, etwa Sonderkulturen, hochwertige und differenzierte Produkte oder Direktvermarktung. Krieger: „Welche Nische rentabel ist, hängt allerdings stark vom Standort ab – gerade das sollte aber letztlich der Markt und nicht die Agrarpolitik herausfinden.“

Die Agrarpolitik verhandelt gerade die zukünftige EU-Förderung. Ende 2027 läuft die aktuelle Förderperiode aus. Die EU-Mitgliedstaaten, die Kommission und das Europäische Parlament müssen die Gemeinsame Agrarpolitik für die Zeit von 2028 bis 2034 festklopfen. Die EU-Agrarminister haben erst Ende Oktober unter viel Streit eine erste Verhandlungsposition beschlossen. Doch EU-Agrarkommissar Christophe Hansen aus Luxemburg stammt aus einer Landwirtschaftsfamilie. Und seine Cousine, Martine Hansen, ist zudem Luxemburgs Agrarministerin. Die europäischen Bauernverbände haben also gute Fürsprecher. Viel an Reform ist daher nicht zu erwarten.

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