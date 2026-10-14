„Heimsuchung“ im Kino: Wenn selbst die DDR-Bettwäsche nach Manufactum aussieht

Man geht ja immer schon mit einem leichten Bauchgrimmen in die Sichtung neuer deutscher Kinofilme und ist dann seltsamerweise enttäuscht, wenn Vorahnungen bestätigt und man sich weder euphorisiert noch beleidigt, noch nicht mal „heimgesucht“, sondern nur schlecht angezogen fühlt nach der Vorstellung. Denn das deutsche Filmkostüm und die Ausstattungsgewerke an sich – das muss man hier mal sagen – sind State of the Art. Aber auch sie können Romanstoffe nicht retten, die zwar fürs Hochglanzkino taugen, aber deren Adaption nicht mitreißt. Daran ändern auch Spinnweben nichts, die seidenfein im Traumhaus am See durch die Jahrzehnte wabern.

Schön bürokratisch durchlaviert

Manchmal ist, wie in diesem Fall, alles zu Manufactum-schön, und gaukelt einem selbst die DDR-Bettwäsche ein satinglänzendes Erscheinen vor, dass man sich als Ossi nur die Augen reiben kann: Wer von uns DDR-Erfahrenen konnte seine Nächte in solch feiner Ware verbringen? Die Autorin hier würde sagen: nicht mal Priviligierte.

Doch der Reihe nach und mit der notwendigen Demut, hier war immerhin ein Regisseur am Werk, der Meisterliches in Sachen „Romanverfilmung“ vorgelegt hat, denn wer von uns Älteren hat sich je an „Die Blechtrommel“ nach Günter Grass oder „Eine Liebe von Swann“ nach Marcel Proust sattsehen können? Wer würde nicht zustimmen, Volker Schlöndorff zu Deutschlands besten Filmemachern zu zählen?

Diesmal hat er sich Jenny Erpenbecks Roman „Heimsuchung“ angenommen, in dem das Haus ihrer Großmutter am Scharmützelsee als Protganist und Vehicle durch die Zeiten fungiert, in dem sich die Schicksale verschiedener Familien und Generationen abspielen. Da ist der Architekt, gespielt von Lars Eidinger, ein aalglatter Karrierist, der gern für Albert Speer am großen nationalsozialistischen Berlin mitbauen würde und nach 1945 unter den Sowjets weiterzumachen versucht. Dass er der Entnazifizierung entgeht, weil seine Frau noch das Schreiben besitzt, in dem Speer seine Avancen zurückweist, ist eine wunderbar absurde und deutsche Pointe: schön bürokratisch durchlaviert, der Herr Opportunist.

Zustimmung wird geprüft...

Da ist desweiteren und bereits in die Siebzigerjahre der DDR transferiert, die kommunistische Schriftstellerin, in der man Martina Gedeck einmal wiedersieht. Nachempfunden ist diese Figur der Großmutter Erpenbecks, Hedda Zinner, welche die NS-Zeit im sowjetischen Exil verbrachte. Die Autorin im Film verpönt zwar aus politischer Überzeugung den Besitz von Privateigentum, weshalb sie das Haus nur pachtet, zögert aber keine Sekunde, sich bei dessen drohendem Verlust ihrer Privilegien und einflussreichen Freunde zu entsinnen: Als ein Arzt aus der Führungselite das Juwel in der Mark Brandenburg kaufen will, schreibt sie kurzerhand an „Mischa und Konrad Wolf“, denn auch kommunistische Moral und privates Begehren liegen manchmal einfach zu dicht beieinander. Da sind sich Bürgerliche und Genossen, wenn sie denn hierarisch weit genug nach oben gefallen sind, womöglich ähnlicher, als ihnen lieb ist.

Von der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus, die DDR bis hin zur Wiedervereinigung – im Film wird daraus ein Ritt durch die Epochen gemacht, bei dem man sich bisweilen fühlt, als säße man in einem Historien-TGV: Zack – sind im Haus neue Zeiten angebrochen, zack – neue Figuren etabliert, und zack sind die zwei Stunden in dieser cineastischen Waschtrommel auch schon wieder vorbei. Aber weder ziehen einen die Dialoge in ihren Bann, noch fasst einen das Miteinander der Figuren an.

Sogar Ärger steigt auf, wenn es um die einzige Konstante im Film, den Gärtner geht. Weil dieser als stiller Diener des Hauses Zeiten und Besitzer überdauert, belohnt ihn Schlöndorff mit auffallender Alterslosigkeit: Er ist schon zu Zeiten des Nationalsozialimus ein gesichtsgegerbter Weißkopf, und ist es 40 Jahre später immer noch. Das ist schon deshalb albern, weil sonst alle im Schweinsgalopp durch diverse Altersepochen jagen, und auch Martina Gedeck sich mit furchtbarer Altersmaske samt Fusselhaar (aber nach wie vor jungen Augen) zeigen muss.

Wie ein loses Ende hingeworfen

Überhaupt, das Ensemble. Das ist natürlich hochkarätig beim Oscar-prämierten Regisseur, aber längst nicht adäquat gefordert und an Grenzen gehend. Man freut sich, in kurzen Sequenzen ein paar Alterssstars aus dem Blechtrommel-Cast wiederzutreffen wie Angela Winkler oder David Bennent. Aber selbst ein darstellerischer Hochkaräter wie Michael Maertens kann seinem ohnehin schon wortkargen und kurzen Part als Schiftstellerinnen-Gatte kein Hauch von Rouge auf die blassen Wangen zaubern. Und auch Susanne Wolf bleibt als verhinderte Feministin eigenartig enigmatisch verschlossen, und selbst eine verstörende, aber getwistete Vergewaltigungsszene (der eindringende Russe) wird einem wie ein loses Ende hingeworfen, aus dessen Fransigkeit man sich selbst einen Zopf flechten muss.

Dafür ist die Verpackung des Ganzen ein ausstattungspolitisches Super-Highligt, der gesamte Film – eine einzige ästhetische Ausgeburt. Alles ist von sprachlos machender Akkuratesse – Kostüme, Möbel, Stoffe und Gebrauchsgegenstände besitzen eine fast übermenschliche Präsenz. Alles ist so sorgfältig ins Bild gerückt, dass es der Haus-Vergangenheit, in der es nun wirklich genug Drama gibt, die Authentizität abspricht. Können traurige und mit Füller geschriebene Mädchenbriefe aus der Nazizeit das Rein und Raus und schließlich den feucht-modrigen Dornröschenschlaf dieses Hauses wirklich überstehen, ohne einen Hauch ihrer Blütenreine einzubüßen? Im Hochglanzkino freilich schon. Aber das ist dann eher Manufactum statt Heimsuchung.

Dabei hätte der Roman gerade eine andere Form der Annäherung nahegelegt. Als Jenny Erpenbeck „Heimsuchung“ 2007 veröffentlichte, feierte die Literaturkritik das schmale Buch als kunstvoll konstruiertes, poetisch verdichtetes Panorama deutscher Geschichte, das durchaus auch mit einer gewissen Sprödigkeit auffiel, die ihm aber nicht zum Nachteil gereichte. Erpenbeck rattert die Lebensläufe der Familien nicht einfach runter, sondern lässt ein Grundstück und ein Haus zum Speicher von Verlust, Besitzansprüchen, Gewalt und Erinnerung werden. Beim großen Schlöndorf versucht man hinterher, im Kinodunkel, sich lediglich die eigene Ratlosigkeit zu erklären. Aber wenigstens hat man gelernt: Sogar einige Kommunisten legten ihre Messer beim Essen auf bürgerlich konnotierten Besteckbänkchen ab.

„Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte“, Deutschlandstart: 15. Oktober, Regie: Volker Schlöndorff, 120 min.

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