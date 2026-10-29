Heinrich Heine und die Liebe der AfD zur Poesie: Deutschland. Ein Wintermärchen Teil 2

Heinrich Heine hat ein Problem: Er ist seit 170 Jahren tot und kann sich nicht mehr dagegen wehren, für politische Bildungspromenaden herangezogen zu werden. Anfang der Woche unternahm die Düsseldorfer AfD einen Spaziergang durch die Kulturgeschichte der Landeshauptstadt. Treffpunkt: das Goethe-Museum. Im Anschluss referierte der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich über „Kulturpolitik von rechts“. Ein Programm, das Heine vermutlich für den Entwurf einer Satire gehalten hätte.

Lesen AfD-Wähler nicht gerne?

Rund 40 Menschen waren für den Rundgang angemeldet, rund 1.500 protestierten dagegen. Eine bemerkenswerte Publikumsverteilung, denn, während die AfD auf den Spuren berühmter deutscher Künstler und Dichter wandelte, veranstaltete die Düsseldorfer Kulturszene ein Gegenprogramm unter anderem mit Texten von Heine und Brecht. Auch Joseph Beuys wurde zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Der hätte womöglich aus dem gesamten Spaziergang eine soziale Plastik gemacht.



Besonders hübsch ist die Wiederentdeckung Heines. Denn der Dichter, der den deutschen Nationalismus verspottete und fast sein halbes Leben im Pariser Exil verbrachte, gilt offenbar auch der AfD als geeigneter kultureller Gewährsmann. Der Düsseldorfer AfD-Politiker Marco Vogt bezeichnete ihn als deutschen Patrioten. Ganz falsch ist das nicht: Heine liebte Deutschland durchaus und hat es vor allem deshalb scharf kritisiert.

AfD-Kulturtouren in Berlin bitte nur mit Gedichtbänden

In seinem 1844 erschienenen Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“ reiste er durch Deutschland und fand allerhand zu beanstanden: Nationalstolz, Obrigkeitshörigkeit, Zensur und die deutsche Neigung, sich selbst für den Mittelpunkt der Weltgeschichte zu halten.



Heine hinterließ ein Verfahren für Ausflüge dieser Couleur: die Liebe zum eigenen Land mit dem Recht zu verbinden, über dessen Widersprüche zu lachen. Vielleicht sollte die AfD auf künftigen Kulturtouren nicht nur Stadtführer losschicken, sondern auch Literatur verteilen. Insbesondere für die bildungsnahen AfD-Wähler, die Heine nicht mit dem gleichnamigen Modekatalog verwechseln.



Sollten sich noch andere Parteien diesem Konzept hingeben: In Berlin bitte Brechts „Arturo Ui“ und Tucholskys „Deutschland, Deutschland über alles“. Startpunkt wäre der Bebelplatz, wo die Nationalsozialisten 1933 die Bücher beider großer deutscher Meister verbrannten. Nur bitte vorab lesen!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema