Heiß, heißer, Noah Wyle: Er ist der „Sexiest Man Alive“

Seit 1985 ernennt die Zeitschrift People jährlich den Mann mit dem größten Sex-Appeal. Der diesjährige Titelträger feierte zuletzt große Erfolge mit der Krankenhausserie „The Pitt“.

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Sexy mit 55: Noah Wyle zeigt, dass man auch jenseits der 50 ein scharfer Typ sein kann.

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Mit 55 Jahren darf sich US-Schauspieler Noah Wyle über einen besonderen Titel freuen: Das Magazin People hat ihn zum „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2026 gekürt.

Für den Schauspieler kam die Ehrung überraschend. Als er davon erfuhr, habe er zunächst vermutet, dass ihm jemand einen Streich spiele. Mit einer solchen Auszeichnung habe er nie gerechnet, so Wyle in einem Videointerview.

Seine Frau freute sich besonders

Besonders gefreut habe sich seine Ehefrau Sara. Wie Wyle erzählte, werfe die Wahl schließlich auch ein positives Licht auf ihren Geschmack. Noch wichtiger sei ihr jedoch, dass damit auch die Seiten ihres Mannes gewürdigt würden, die nichts mit Äußerlichkeiten zu tun haben: seine Rolle als Vater und Ehemann.

Aktuell erlebt Wyle mit der Krankenhausserie „The Pitt“ einen neuen Karrierehöhepunkt. Darin spielt er den Chefarzt Michael „Robby“ Robinavich, der in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Pittsburgh arbeitet. Die Serie wurde mehrfach ausgezeichnet, auch Wyle selbst erhielt für seine Darstellung zahlreiche Preise und Anerkennungen.

Für Fans weckt der Erfolg Erinnerungen an die 90er-Jahre. Damals wurde Wyle als Dr. John Carter in der Kultserie „Emergency Room – Die Notaufnahme“ weltweit bekannt. An seiner Seite spielte unter anderem George Clooney, der später selbst gleich zweimal zum „Sexiest Man Alive“ gewählt wurde.

Interessanterweise stand Wyle schon damals gemeinsam mit Clooney und weiteren „ER“-Kollegen als einer der „Sexy Men of ER“ auf dem Cover von People. Während Clooney später die begehrte Auszeichnung erhielt, ging der Schauspieler lange leer aus. Das Magazin nahm dies nun mit einem Augenzwinkern zum Anlass festzustellen, man habe ihn offenbar all die Jahre übersehen.

Der Titel „Sexiest Man Alive“ wird von People seit 1985 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Mel Gibson, Brad Pitt, Johnny Depp, Richard Gere, Chris Evans, Paul Rudd und Jonathan Bailey. Nicht selten nehmen die Ausgezeichneten die Ehrung mit einer gehörigen Portion Selbstironie entgegen. Schließlich gilt der Titel längst als unterhaltsame Tradition, die Charisma und Popularität ebenso würdigt wie gutes Aussehen.

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