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Ab 1. Januar 2027 zahlen Gasag-Kunden in der Berliner Grundversorgung 2,98 Cent mehr je Kilowattstunde (Symbolbild).

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Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat Gaskunden in Berlin und Brandenburg zum Tarifcheck geraten. Große Versorger der Region wollen ihre Preise zum Januar anheben, sagt Energieexperte Joshua Jahn im Interview mit dem Inforadio des RBB. Sein Rat: Vertrag, Kündigungsfristen und Wechseloptionen genau ansehen.

Wie stark die Heizkosten steigen können, zeigt die Gasag. Laut ihrer Pressemitteilung vom 17. November kostet jede Kilowattstunde in der Berliner Gas-Grundversorgung ab 1. Januar 2027 brutto 2,98 Cent mehr. Der Grundpreis klettert um 2,38 Euro im Monat. Bei 12.000 kWh Jahresverbrauch kommt ein Haushalt laut Gasag auf rund 32 Euro Zusatzkosten im Monat.

386 Euro im Jahr: So viel teurer wird die Gasag-Grundversorgung

Aufs Jahr gerechnet sind das bei 12.000 kWh etwa 386 Euro. Wer nur 3000 kWh verbraucht, zahlt knapp zehn Euro mehr im Monat.

Bemerkenswert: Zum ersten Mal seit 20 Jahren hebt die Gasag auch den Grundpreis an. Anfang 2026 hatte sie ihre Preise noch gesenkt. Als Gründe führt das Unternehmen teurere Einkäufe im Großhandel, die Lage am LNG-Markt, knappe Speicher und steigende Netzentgelte an.

Sondertarif oder Zentralheizung: Für wen die Lage anders ist

Wer bei der Gasag einen befristeten Sondertarif hat, zahlt nach Firmenangaben bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit weiter den alten Preis.

Mieter mit Zentralheizung können den Gasanbieter in der Regel nicht selbst wechseln. Für sie zählen die Heizkostenabrechnung, die Belege dazu und der Liefervertrag des Vermieters.

Brandenburg an der Havel: Hier steigt der Gaspreis nur leicht

In Brandenburg ergibt sich kein einheitliches Bild. Die Stadtwerke Brandenburg an der Havel heben laut ihrem Preisblatt zur Grundversorgung ab 1. Januar 2027 den Arbeitspreis in der gängigen Verbrauchsstufe nur von 16,48 auf 16,66 Cent je kWh an. Am monatlichen Grundpreis von 10,58 Euro ändert sich nichts.

Energie Brandenburg erwartet nach eigener Darstellung zunächst stabile Preise für Bestandskunden der Grundversorgung, schließt spätere Erhöhungen aber nicht aus. Zudem dürften 2027 die Gasnetzentgelte steigen, laut vorläufigen Berechnungen, über die RBB24 berichtet, um etwa acht Prozent in Berlin und vier Prozent in Brandenburg.

361 Grundversorger: Berlin ist Teil einer bundesweiten Welle

Nach einer Verivox-Auswertung haben 361 Gasgrundversorger in ganz Deutschland für die Monate Dezember bis Februar Aufschläge angekündigt, im Mittel rund 14 Prozent. Das Portal schätzt die Zahl betroffener Haushalte auf etwa 1,9 Millionen.

Amtliche Zahlen sind das nicht, Verivox betreibt ein kommerzielles Vergleichsportal. Absehbar war die Entwicklung trotzdem: Schon im Oktober berichtete der RBB über stark gestiegene Großhandelspreise für Gas in Europa und eher niedrige Speicherstände.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie auf Ihrer letzten Jahresabrechnung, ob Sie in der Grundversorgung sind oder einen Vertrag mit Preisgarantie haben. Aus der Grundversorgung kommen Sie grundsätzlich mit kurzer Frist heraus, bei einer Preiserhöhung zudem zum Stichtag der Änderung.

Vergleichen Sie Angebote nach Gesamtkosten im Jahr, Grundpreis, Preisgarantie und Bonusbedingungen; als Orientierung nennen die Gaspreis-Ratgeber übereinstimmend 14,51 Cent je kWh für empfehlenswerte Angebote mit einem Jahr Preisgarantie. Halten Sie eine Erhöhung für fehlerhaft, lassen Sie sie rechtlich prüfen, statt eigenmächtig weniger zu zahlen, wie die Verbraucherzentrale Berlin rät.

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