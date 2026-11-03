Heizöl +93 Prozent: Die Rechnung für Berlins Rohstoff-Schlaf zahlen Sie

Die Industrie baut sich eine eigene Rohstoffpolitik, weil sie dem Staat nicht mehr so recht traut. Verbraucher spüren längst, warum: an der Zapfsäule, im Heizungskeller – und bald beim nächsten Autokauf. Ein Kommentar.

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Diesel über 2,30 Euro, Heizöl plus 93 Prozent: Der Iran-Krieg treibt die Preise – und die Industrie traut Berlin nicht mehr zu, die Versorgung zu sichern.

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Es gibt eine Zahl, die jeder Hausbesitzer mit Öltank kennt: 175 Euro. So viel kosten 100 Liter Heizöl seit dem 26. Oktober 2026 – 93 Prozent mehr als vor einem Jahr, 83 Prozent mehr als vor dem Iran-Krieg. Wer 3000 Liter bestellt, zahlt rechnerisch rund 5250 Euro statt 2870 Euro. Fast 2400 Euro Aufschlag – für eine Politik, die Versorgungssicherheit zu lange als Thema für Fachkongresse behandelt hat.

Heizöl ist nur der sichtbarste Posten. Diesel kletterte schon im März auf 2,31 Euro und lag damit nur einen Cent unter dem Allzeithoch von 2022. Inzwischen wurden neue Rekorde aufgestellt. Die Inflation lag im September bei 3,3 Prozent – erstmals seit fast drei Jahren über der Drei-Prozent-Marke.

Energie bleibt stärkster Treiber der Inflation

Energie bleibt mit einem Preisanstieg von 12,2 Prozent der wichtigste Inflationstreiber. Dass die Rate im Oktober auf 2,8 Prozent fiel, ist keine Entwarnung: Seit Monatsbeginn gilt wieder ein Tankrabatt, der über eine niedrigere Energiesteuer Benzin und Diesel verbilligen soll.

Der Staat drückt mit Steuergeld einen Preis, den er nicht kontrolliert. Die Gasspeicher stehen bei 61 Prozent, deutlich unter den Vorjahren. Der Winter kommt trotzdem.

Zunehmende Sorge um Rohstoffe

Und das ist nur der Energieteil. Der Rohstoffteil wird teurer. 41 Prozent der von der Deutschen Rohstoffagentur untersuchten Produkte tragen erhöhte Beschaffungsrisiken; bei der Weiterverarbeitung seltener Erden kontrolliert China rund 93 Prozent.

Im November läuft die Aussetzung von Pekings schärfsten Exportkontrollen aus. Kaum ein deutsches Unternehmen hat mehr als zwei Monate Vorrat. Seltene Erden stecken im E-Motor, im Windrad, in der Wärmepumpe, im Smartphone. Wer glaubt, das betreffe nur Konzerne, hat die Preislisten von 2022 vergessen.

Die Industrie zahlt seit vier Jahren

Die Industrie hat verstanden – sie zahlt seit vier Jahren. Produktion minus 9,5 Prozent, energieintensive Branchen minus 15,2 Prozent, Autoindustrie 5,8 Prozent weniger Beschäftigte. Jetzt baut sie unter Führung von BMW ein eigenes Rohstoffmodell: Handelshaus, gebündelter Einkauf, Lagerhaltung, weil sie dem Staat das Tempo nicht mehr zutraut.

Die Regierung des Sozialdemokraten Olaf Scholz brauchte zweieinhalb Jahre für einen Rohstofffonds. Die Regierung Merz hat im Iran-Krieg weder eine klare völkerrechtliche Haltung noch einen Plan B für die Energiepreise.

Immer höhere Last, auch beim Verbraucher

Was das für Verbraucher heißt: Das IW Köln rechnet bei 150 US-Dollar je Barrel mit 1,3 Prozent weniger Wirtschaftsleistung 2027. Anfang September 2026 stieg der Ölpreis auf bis zu 109 US-Dollar, als neue Angriffe auf Schifffahrt und Energieinfrastruktur frühere Entspannung zunichtemachten.

Jede Eskalation am Golf landet mit wenigen Wochen Verzögerung auf dem Kontoauszug – bei Sprit, Heizung, Fracht, Lebensmitteln. Jede Lücke bei Seltenen Erden landet im Preis des nächsten Autos.

Man kann der Industrie vorwerfen, dass sie den Staat vor sich hertreibt. Doch sie ist zum Handeln gezwungen. Die Alternative heißt Stillstand. Und der hat einen Preis. Er zeigt sich auf dem Kontoauszug der Bürger.

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