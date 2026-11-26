Kinder duschen kalt oder im Fitnessstudio, ein 82-Jähriger greift zur Heizdecke. Wir haben in Prenzlauer Berg mit sechs Mietern der Adler Group gesprochen.

In der Dachgeschosswohnung von Judith Schumann kann man ohne ein Paar Hausschuhe eigentlich nicht länger verweilen. Der Parkettboden ist kalt. Aus den Fensterfugen zieht es ins Wohnzimmer. Das Thermometer zeigt bei einem Besuch am Dienstag 13 Grad. Schumann trägt einen dicken braunen Mohairpullover und Wollsocken. Auf dem Schoß liegt ihre Wärmflasche.

Ihre Kinder duschten inzwischen kalt oder im Fitnessstudio. Seit Wochen kommt es in dem Mehrfamilienhaus im Prenzlauer Berg Aussagen der Mieter zufolge immer wieder zu Heizungs- und Warmwasserausfällen. Das Haus gehört zum börsennotierten Immobilienkonzern Adler Group, der im Raum Berlin über rund 17.411 Mieteinheiten verfügt und von den bisherigen Vergesellschaftungsplänen betroffen wäre.

In der Christburger Straße 5 hat sich viel Unmut angestaut. Darüber, dass auf eine funktionierende Heizung offenbar seit Jahren kein Verlass ist und darüber, dass ein persönlicher Kontakt zu den Verantwortlichen der Adler Group fehlt. Die Berliner Zeitung konnte vor Ort mit sechs Mietern sprechen.

Adler wollte die Kommunikation mit den Mietern verbessern

Am 6. November wollte Judith Schumann ihrem Vermieter den Heizungs- und Warmwasserausfall melden. Doch eine persönliche Objektverwaltung ist nach Angaben der Mieterin abgeschafft. Um die Anliegen der Mieter „noch schneller und unkomplizierter zu bearbeiten“, sollen sie sich an den externen Dienstleister GIG24 wenden, steht auf einem Aushang im Wohnhaus.

Die Adler Group bezeichnet das Unternehmen als „erfahrenen Dienstleister“ für die Abwicklung von Kleinreparaturen und Mängeln. Es ist ein Unternehmen für Komplett-Facility Management unter anderem in den Branchen Pharma, Industrie, Wohnimmobilien und Energiemanagement. Auf Google hat GIG24 eine Bewertung von 1,8 von 5 Sternen. Sämtliche Schadensmeldungen sollen nach Auskunft der Mieter über diese Firma laufen.

In einer Pressemitteilung vom Juli 2026 hieß es, die Adler Group wolle die direkte Kommunikation mit den Mietern verbessern, das Immobilienmanagement digitalisieren und die Bearbeitungszeit für Reparaturmaßnahmen verkürzen.

Für die Mieter gehen Anspruch und Wirklichkeit aber weit auseinander. Im Oktober habe es bereits Störungen bei der Warmwasserversorgung gegeben. Vom 6. November bis zum 24. November hätten die Mieter teilweise tagelang ohne Wärme und Warmwasser dagesessen. Wenn sie denselben Schaden bei GIG24 meldeten, täten die Mitarbeiter so, als hätten sie von dem Ausfall zum allerersten Mal gehört.

Mängelanzeige erfolgt bei externem Dienstleister

Auch der Mieter Thomas Grabka spricht von wiederkehrenden Problemen mit der Heizanlage, teilweise gar einem Totalausfall über mehrere Tage. Erst nachdem Bewohner auf eigene Faust einen Handwerksbetrieb kontaktiert hätten, sei es zwischenzeitlich wieder warm geworden. Er holt sein Telefon hervor und ruft erneut bei GIG24 an, um sich nach seiner letzten Störungsmeldung zu erkundigen.

Die Mitarbeiterin könne die letzte Störungsmeldung nicht einsehen, teilt Grabka aus dem Gespräch mit. Der Heizungsausfall sei allerdings bekannt und als Notfall vermerkt. Man habe alles aufgenommen und weitergeleitet. Aber an wen – will Grabka wissen. „An die zuständige Kollegin, die dafür zuständig ist“, teilt ihm die Stimme aus dem Callcenter mit.

Die Mieter können ihre Mängel zwar wie am fließenden Band melden, doch was mit ihnen weiter geschehe, verstehen sie nicht: an wen zum Beispiel die Meldung weitergeht, ob Reparaturmaßnahmen veranlasst würden und wann mit dem Eintreffen eines Technikers oder einer Behebung des Schadens zu rechnen sei.

Auch die Kommunikation mit der Presse hat Adler ausgelagert

„Hier sind Kinder, hier sind kranke Menschen. Hier sind Leute, die sind gestern operiert worden und wir sitzen hier in einem kalten Haus“, sagt Grabka fassungslos. Am Telefon habe die Mitarbeiterin von GIG24 Grabka nur mitgeteilt, dass auch ihr die Hände gebunden seien, dass sie die Meldung nur weiterleiten und ein Ticket erstellen, aber selbst keinen Techniker rufen könne.

Mit den Vorwürfen der Mieter konfrontiert, lässt Adler die Presseanfrage von der Kommunikationsagentur edicto beantworten. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, eine gute Wohnsituation zu schaffen und auftretende Mängel zügig zu beseitigen“, schreibt eine Mitarbeiterin im Namen des Immobilienkonzerns. Zu einzelnen Maßnahmen in einzelnen Wohnkomplexen wolle man sich jedoch nicht öffentlich äußern.

Jedem ihrer Objekte seien aber feste, verantwortliche Mitarbeiter zugeordnet, die unter anderem für die Koordination und Freigabe von Reparaturaufträgen zuständig sind. „Kleinstreparaturen werden an spezialisierte Dienstleister übertragen. Mieter können sich bei Problemen an unsere Service-Hotline und Mieter-App wenden“, heißt es.

Mieter Johannes Hoefs, 82 Jahre alt, wärmt sich mit einer Heizdecke und zeigt, dass es in seiner Wohnung nur 13 Grad warm ist. © Katharina Erschov/Berliner Zeitung

Wiederkehrende Heizungsprobleme sind dokumentiert

Bereits im November 2024 berichtete der Tagesspiegel über wochenlange Heizungsausfälle in demselben Gebäude. Adler bestätigte damals, dass dem Unternehmen die Probleme bekannt seien. Der partielle Heizungsausfall setzte sich im nächsten Jahr fort. Auch im vergangenen Jahr sei die Wärmeversorgung wiederholt ausgefallen, erzählen die Bewohner.

Dass die Anlage störungsanfällig ist, dokumentieren technische Aufzeichnungen, die diese Zeitung einsehen konnte. Bereits am 6. Februar und erneut am 1. März dieses Jahres vermerkten Mitarbeiter des Fachbetriebs Bergmann Service GmbH einen zu niedrigen Anlagendruck und das Auslösen der Sicherheitskette. In beiden Fällen wurde der Druck wieder erhöht. Nur acht Tage nach dem zweiten Einsatz zeigte sich das gleiche Fehlerbild.

Im August mussten wieder Techniker für die Heizung anrücken. Im September dokumentierte der Fachbetrieb erneut einen Warmwasserausfall. Eigenen Angaben zufolge ist Bergmann Services nicht mehr für das Wohnhaus in der Christburger Straße zuständig.

Angesichts der seit Jahren wiederkehrenden Störungen wirft Grabka dem Immobilienkonzern vor, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verschleppt zu haben. Adler äußert sich zu diesem Vorwurf nicht. Der inzwischen für die Störungsbeseitigung zuständige Fachbetrieb erklärt gegenüber der Berliner Zeitung, dass ein für die Reparatur benötigtes Ersatzteil hergestellt werden müsse. Wann mit der Lieferung zu rechnen sei, wisse man nicht. Bereits Ende September vermerkten Techniker, dass ein Modul an der Anlage ausgetauscht werden müsse. Ob es sich dabei um das aktuell benötigte Bauteil handelt, ließ der Fachbetrieb auf Nachfrage offen.

Angeschlagener Immobilienkonzern setzte dieses Jahr noch auf Wärmepumpen

Die Adler Group geriet 2021 nach Vorwürfen über überhöhte Immobilienbewertungen in eine tiefe Krise. Im April 2022 verweigerte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG das Testat für den Jahresabschluss 2021. In den Folgejahren musste der Konzern seine Finanzierungsstruktur neu ordnen und verkaufte große Teile seines Immobilienbestands.

Trotz des Schuldenabbaus belasten die Finanzierungskosten weiterhin das Konzernergebnis. In den ersten neun Monaten 2026 verzeichnete Adler einen Nettoverlust von 243 Millionen Euro, den es im Wesentlichen auf die hohen Zinsaufwendungen zurückführt.

Gleichzeitig steht Adler vor der Aufgabe, seinen Wohnungsbestand energetisch zu modernisieren. Anfang Juli kündigte der Immobilienkonzern eine Kooperation mit dem Mannheimer Wärmeversorger PAUL Tech AG an. Innerhalb von zwei Jahren sollen mehr als 17.400 Wohn- und Gewerbeeinheiten auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung mittels Wärmepumpen umgestellt werden.

Ob das Gebäude bereits Teil des konkreten Umstellungsplans ist und ob vor dem Hintergrund der geplanten Wärmewende größere Investitionen in die bestehende Gasheizung zurückgestellt wurden, lässt Adler auf Nachfrage offen.

Auch in der Wohnung eines anderen Mieters sind es klägliche 13 Grad. Auf die Frage, wie er sich jetzt behelfe, zeigt der 82-Jährige nur auf seine Heizdecke auf dem Sofa.

Judith Schumann ärgert sich über die Zustände. „Hier leben auch Paare, die gerade ein Kind bekommen haben“, sagt sie. Auch die müssten sich jetzt mit der Situation herumschlagen – könnten das freudige Ereignis nicht richtig genießen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema