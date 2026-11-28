Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals „Wetten, dass..?“ im ZDF. Wer bei ihnen auf der Couch sitzt, steht jetzt fest.

Helene Fischer bringt einen Tag vor der Show ein neues Album heraus. Auf die berühmteste Couch des Landes setzt sie sich trotzdem nicht.



Eine Woche vor dem Comeback von „Wetten, dass..?“ hat das ZDF die Gästeliste veröffentlicht. Am Samstag, 5. Dezember, moderieren Bill und Tom Kaulitz (37) die Show ab 20.15 Uhr live aus der Messe Halle (Saale). Es ist die erste Ausgabe seit drei Jahren.

Hollywood in Halle: The Rock und Kevin Hart kommen

Die größten Namen standen schon Anfang der Woche fest: Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart. Die beiden Hollywoodstars stellen ihren neuen Film „Jumanji: Open World“ vor.



Am Freitag legte der Sender nach, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Herbert Grönemeyer singt dort zum ersten Mal einen neuen Song. Das ZDF spricht von einer „TV-Premiere“.

Alle Gäste der Kaulitz-Premiere

Gästeliste „Wetten, dass..?“ am 5. Dezember 2026 Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart, Hollywoodstars

Herbert Grönemeyer mit einem neuen Song

Nina Chuba als Wettpatin, sie kündigt eine musikalische Überraschung an

Jamie Miller, britischer Singer-Songwriter, singt seinen Hit „Babydoll“

Tedros „Teddy“ Teclebrhan, Comedian

Leo Neugebauer, Zehnkampf-Weltmeister

Heino Ferch und Lili Epply aus der ZDF-Serie „Die falsche Tochter“

Hazel Brugger als Reporterin bei der Außenwette

Diese Stars fehlen bei „Wetten, dass..?“

Keiner der früheren Moderatoren ist dabei. Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert und Markus Lanz fehlen ebenso wie Michelle Hunziker.



Gottschalk wird die Show nach eigenen Worten nicht einmal einschalten. Seine letzte Ausgabe im November 2023 hatten noch rund 12,9 Millionen Menschen gesehen. Die Kaulitz-Brüder sticheln inzwischen zurück.



Offen ist ein Auftritt von Vicky Leandros. Die Bild-Zeitung meldet ihn, das ZDF hat ihn nicht bestätigt. Nina Chuba hatte in diesem Jahr auf Konzerten Leandros' Klassiker „Ich liebe das Leben“ gesungen.

Haie, Haustiere, schweres Gerät: die Wetten

Die Wetten verrät das ZDF nur in Andeutungen. Max Baum will Haien auf den Zahn fühlen und vertraut dabei auf seinen Instinkt. Carolina Reichert soll sich an unzählige Haustiere erinnern.



Bei Marcel Hirter spielt ein besonderes Fahrzeug die Hauptrolle. Kenner tippen auf eine Bagger-Wette. Die Außenwette kommt aus Oberkirch in der Schweiz, dort pumpen Teams auf dem Wasser um die Wette.



Am Ende kürt das Publikum wie früher einen Wettkönig oder eine Wettkönigin.

Sendezeit: Countdown ab 19.25 Uhr

Schon ab 19.25 Uhr läuft im ZDF die 50-minütige Sondersendung „Der Countdown“ mit Janin Ullmann und Marvin Fischer. Backstage ist Lutz van der Horst von der „heute-show“ unterwegs.



Das Interesse ist enorm. Für die Verlosung der Studiotickets meldeten sich laut echo24 binnen zwei Stunden rund 78.000 Fans. Im Podcast klagten die Brüder schon über den Ticket-Wahnsinn in ihrem Umfeld.



Ob es bei dem einen Abend bleibt, entscheidet die Quote. Das ZDF plant bisher nur diese eine Ausgabe.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema