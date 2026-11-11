Eine Woche vor ihrem Tod schrieb Helene Weigel an die DDR-Oberen

Von Helene Weigel kennt man drei Rollen: die Mutter Courage, die Intendantin des Berliner Ensembles, die Frau von Bertolt Brecht. Für „Helene Weigel – Revolutionärin im Rampenlicht“ hat die Dokumentarfilmerin Maria Wischnewski Briefe, Tonbänder und Hunderte Fotografien zusammengetragen. So entstand das Porträt einer Frau, die sehnsüchtig war, witzig, verzweifelt und bis zuletzt unbequem.



Sie sind in Ost-Berlin geboren und in einer Familie aufgewachsen, in der das Theater eine große Rolle gespielt hat. Ihr Großvater ging, nachdem die Defa ihn geschasst hatte, zum Deutschen Theater. War Helene Weigel für Sie immer präsent?



Mein Großvater ist nach seinem Rauswurf aus der Defa nach dem 11. Plenum – er war unter anderem am Film „Die Spur der Steine“ beteiligt – von Wolfgang Heinz als Chefdramaturg ans Deutsche Theater geholt worden. Mit dem Namen Helene Weigel bin ich irgendwie groß geworden, sie hatte einen Nimbus in Ost-Berlin. Aber ich habe kaum etwas über sie gewusst: Da war das ikonische Bild der Mutter Courage und das der BE-Intendantin, sie war die Ehefrau von Brecht, wo ja immer die Frage mitschwang: Wie hat sie es nur mit Brechts vielen Frauen ausgehalten? Viel mehr als diese Stereotype war mir nicht bekannt. Dann habe ich für ein anderes Filmprojekt ein Gespräch mit Katharina Thalbach geführt, die biografisch eng mit der Weigel verbunden ist. Sie hat mir ganz andere Seiten von Helene Weigel eröffnet, die ich wahnsinnig spannend fand.