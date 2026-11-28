Start ist am 2. Februar 2027 in Recklinghausen, Finale im Dezember in Mülheim an der Ruhr. Danach will er seltener reisen. Mehr Zeit soll in Filme fließen.

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Helge Schneider stellt in der Kölner Gaststätte Weißer Holunder seine Tournee „Ellebogen vom Tich!“ vor. Geplant sind fast 100 Konzerte – doch eben die werden ihm jetzt zu viel.

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Helge Schneider hat am 26. November 2026 in Köln seine Abschiedstournee für 2027 vorgestellt. Ein Karriereende ist das aber nicht. Der 71-Jährige will auch danach auf der Bühne stehen, nur deutlich seltener unterwegs sein. Das berichtet der WDR, der bei der Pressekonferenz war.

Der Name der Tour klingt typisch nach Schneider: „Der letzte Versuch! – Helges erste großartige Abschiedstournee“. Auch der Bericht der Deutschen Presse-Agentur macht klar, dass er nur Konzertreisen in dieser Größe aufgibt.

Von Recklinghausen über Köln bis zum Finale in Mülheim

Den Anfang macht das Ruhrfestspielhaus. Laut Veranstaltungskalender der Stadt Recklinghausen beginnt das Konzert am 2. Februar 2027 um 20 Uhr. Vom 5. bis 7. Februar folgen drei Abende in der Kölner Philharmonie. Für den 3. und 4. September nennt der Tourveranstalter Semmel Concerts zwei Termine in Berlin.

Musiker Helge Schneider bei seinem Auftritt im Rahmen seiner Katzeklo auf Räder -Tour in der Festung Ehrenbreitstein im Jahr 2024. © IMAGO/Christoph Hardt/IMAGO/Panama Pictures

Zum Schluss geht es in seine Heimatstadt. Laut Merz Veranstaltungsservice sind vom 16. bis 18. Dezember 2027 drei Konzerte in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr geplant. Wie viele Auftritte es insgesamt werden, ist noch offen. Der WDR spricht von mehr als 50, RTL West und die Kölnische Rundschau von fast 100.

Warum Schneider 400 Kilometer im Auto zu viel werden

Am Musikmachen selbst liegt es nicht. Ihn stört, was zwischen den Konzerten passiert. In einem ausführlicheren Tagesschau-Beitrag erzählt er von zehn Tagen am Stück, jeden Abend in einer anderen Stadt und teils mit 400 Kilometern Fahrt dazwischen.

Im Gespräch mit RTL West sagte Schneider, dass ihn vor allem die vielen Stunden am Steuer gesundheitlich anstrengen und nicht die Auftritte. Laut der Kölnischen Rundschau kommt noch der ständige Wechsel der Hotels dazu.

Die Kölner Philharmonie bleibt – auch an Karneval

Auch nach 2027 will Schneider Musik machen und improvisieren, mit Band und bei einzelnen ausgewählten Konzerten. Nur wochenlang von einer Stadt zur nächsten ziehen will er nicht mehr.

Gute Nachricht für das Kölner Publikum: Seine Karnevalsauftritte in der Philharmonie, die bei ihm Tradition haben, will er laut Tagesschau weiter spielen. Wie viele Auftritte es nach der Tour noch geben soll, hat er nicht gesagt.

Neuer Film fast fertig, Titel noch nicht bestätigt

Statt im Auto zu sitzen, will sich Schneider künftig mehr dem Film widmen. Laut WDR und Deutscher Presse-Agentur ist ein neuer Film nahezu fertig. Details wollte er noch nicht verraten. RTL West nennt bereits einen Titel und einen Kinostart 2027. Offiziell bestätigt ist beides bisher nicht.

Auf der Bühne will der Musiker laut Kölnischer Rundschau auf neue Lieder und spontane Einfälle setzen, ohne KI und ohne große Bühneneffekte. Mit dabei sind Sandro Giampietro, Thomas Alkier und Leo Richartz, Bodo Oesterling ist als Teekoch angekündigt.

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