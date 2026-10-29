Henry Samuel wird Gesicht von s.Oliver Men und wirbt bald für dieselbe Marke wie Mama Heidi. Wofür die Klum-Kinder sonst noch werben.

Lange hielt Heidi Klum sie aus der Öffentlichkeit heraus: Tochter Leni und Sohn Henry verfolgen mittlerweile ihre eigenen Modelkarrieren.

Eins ist klar: Heidi Klum vererbt gute Gene – und die Modebranche greift dankbar zu. Jüngstes Beispiel: Diese Woche hat s.Oliver Henry Samuel als neues Gesicht seiner Männerlinie vorgestellt. Und wer steht bei der Marke schon vor der Kamera? Richtig, Mama Heidi.



Es ist nicht der erste Vertrag im Hause Klum. Und natürlich spielt der Erfolg der Mama mit in die Karten: Wer eine Mutter hat, die seit mehr als 30 Jahren im Geschäft ist, startet mit Vorsprung.

Für die Unterwäschemarke Intimissimi stehen Heidi und Tochter Leni schon seit 2022 vor der Kamera. © Stefan Zeitz/Imago

Während Leni und Henry längst gut gebucht sind, zeigte sich vor einigen Wochen ein drittes von Heidis vier Kindern auf großer Modebühne: Lou Samuel, damals noch 16, saß mit ihrer Mutter bei Vivienne Westwood in Paris in der ersten Reihe – als Gast, nicht als Model. Und dann ist da noch der 19-jährige Johan, der sich bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.

Anfang Oktober begleitete Tochter Lou ihre Mutter zur Pariser Modewoche. © Abacapress/Imago

Wir haben uns angeschaut, für wen Leni und Henry werben – und was sich die Marken davon versprechen.

Leni Klum: Model und Designerin

Die 22-Jährige – Heidis Tochter aus der Beziehung mit dem italienischen Unternehmer Flavio Briatore, später von Seal adoptiert – hat einen Dauerbrenner auf der Kundenliste.



Seit Herbst 2022 wirbt Leni mit Heidi an ihrer Seite für das italienische Dessouslabel Intimissimi. Die Idee dahinter: Mutter und Tochter sollen zeigen, dass Intimissimi eine Marke für alle Frauen ist, die sie in jeder Lebensphase begleitet – vom ersten BH an. 2024 kam sogar Oma Erna dazu und ergänzte das Duo um eine dritte Generation.

Zustimmung wird geprüft...

2026 folgten weitere Kunden. Für Guess spielt Leni in der Brillenkampagne „Forever Guess“ vier Rollen im Stil von Neunziger-Seifenopern. Für die Uhren und den Schmuck von Tommy Hilfiger posierte sie zusammen mit „Emily in Paris“-Star Lucien Laviscount.

Im August dann der Beauty-Coup: Charlotte Tilbury holte sie in die „Airbrush Flawless“-Kampagne. Als eines von acht Gesichtern verkörpert Leni dort den natürlichen Weichzeichner-Look. Sie bringe „nicht nur diesen klassischen Supermodel-Look mit, sondern vor allem ein ganz natürliches Selbstbewusstsein“, schwärmt die Gründerin.

Zustimmung wird geprüft...

Ihr Laufstegdebüt gab sie 2021 bei der Alta-Moda-Show von Dolce & Gabbana in Venedig; 2022 wurde sie Deutschlands erste Make-up-Botschafterin von Dior. Vertreten wird sie von IMG Models, einer der renommiertesten Modelagenturen der Welt – bei der auch Mama Heidi unter Vertrag ist.



Und auch im Designen probierte sich Leni schon aus: Mit 17 brachte sie bei About You ihre erste eigene Kollektion heraus – 44 Teile im 2000er-Stil, gezeigt in Berlin. 2022 folgte die zweite mit 67 Teilen in Mailand.

Zustimmung wird geprüft...

Ganz neues Terrain betrat sie zum Oktoberfest 2026: Für das Kitzbüheler Label Sportalm entwarf sie drei Dirndl mit modernem Dreh. Mitreden durfte Mama übrigens nicht: Heidi sah die Entwürfe erst, als sie fertig waren.

Henry Samuel: Aus dem Schatten auf den Laufsteg

Henry hielt sich lange raus. Früher habe er es gar nicht gemocht, in der Öffentlichkeit zu stehen, erzählte er 2025 dem Magazin Tush. Diese Zeiten haben sich offensichtlich geändert: Im Januar 2025 eröffnete der damals 19-Jährige in Paris die Haute-Couture-Show von Lena Erziak.

Anfang 2025 gab Henry Samuel sein Laufsteg-Debüt auf der Pariser Modewoche für Designerin Lena Erziak. © Abacapress/Imago

Zwei Monate später folgte das erste Cover – für das britische Modemagazin Hunger, aufgenommen von dessen Gründer, dem Starfotografen Rankin. Den britischen Fotografen und langjährigen Freund von Heidi kennen GNTM-Fans aus der Show.



Im Juli 2025 unterschrieb Henry bei der New Yorker Agentur Next Management, ebenfalls eine international führende Model- und Talentagentur. Es folgten Shows für die Streetwear-Marken Kith in New York und GCDS in Mailand.

Zustimmung wird geprüft...

Im Dezember 2025 posierte er mit Mama für das Cover der deutschen Elle. Auch diesmal stand Rankin hinter der Kamera. Im Mai landete Henry dann auf dem Cover der Sommerausgabe der deutschen Esquire.

Auch einen Luxusvertrag hat Henry schon in der Tasche: Seit September 2025 gehört er zum „MYSLF Talent Squad“ von Yves Saint Laurent Beauté. Das ist ein Influencer-Team, das die Duftlinie im deutschsprachigen Raum bewirbt. Auf MYSLF L'Absolu folgte im Sommer das Eau de Toilette Intense.

Zustimmung wird geprüft...

s.Oliver: Familientreffen in der Werbekampagne

Und nun also s.Oliver. Seit April ist Heidi Botschafterin der Marke. In der Kampagne „Casual Since Forever“ begegnet sie ihrem jüngeren Ich aus den Neunzigern. Und wie nun bekannt gegeben wurde: Ab 2027 bekommt sie Verstärkung aus der eigenen Familie; Henry soll die Männerlinie verjüngen.

Zustimmung wird geprüft...

Er verkörpere „eine junge Generation, die Mode selbstbewusst und unkompliziert lebt“, so Co-Chef Johannes Rellecke. Wie bei Intimissimi lautet das Rezept: zwei Generationen Klum, zwei Zielgruppen – und die perfekte Voraussetzung, das Familienimperium nachhaltig zu festigen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema