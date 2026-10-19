Herbstferien: ADAC warnt vor Staus am kommenden Wochenende

In sechs Bundesländern enden die Herbstferien, in Baden-Württemberg beginnen sie. Der ADAC rechnet deshalb am kommenden Wochenende mit erhöhtem Staurisiko auf vielen Strecken.

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Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf volle Straßen einstellen. Weil in sechs Bundesländern die Herbstferien enden und in Baden-Württemberg zugleich beginnen, rechnet der ADAC mit einem erhöhten Staurisiko. Das teilte der Automobilklub am Montag in München mit. In fünf weiteren Bundesländern startet den Angaben zufolge die zweite Ferienwoche.

Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag sei mit mehr Reiseverkehr zu rechnen, so der ADAC. Das gelte vor allem für die Routen Richtung Süden sowie an die Küsten und zu den Seen.

Zusätzlich behindern laut Automobilklub rund 1.100 Autobahnbaustellen den Verkehr. Auch viele wichtige Alpentransitrouten in Österreich und der Schweiz seien staugefährdet. Dazu zählten unter anderem die Tauern- und die Brennerautobahn sowie die Gotthardroute. Gleiches gelte für Strecken in Norditalien.

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