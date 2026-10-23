Herbstferien in der Türkei: Warum der Urlaub so teuer ist

Die Türkei lockt in den Herbstferien mit Sonne und All-inclusive-Angeboten. Doch vor Ort können Restaurantbesuche und Ausflüge ziemlich teuer werden.

Wer in Istanbul auf der bei Touristen beliebten İstiklal Caddesi einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen möchte, muss inzwischen tief in die Tasche greifen. 250 Lira für einen Cappuccino und 300 Lira für ein Stück Kuchen – zusammen umgerechnet etwa zehn Euro – sind in manchen touristischen Cafés keine Seltenheit. Das Preisniveau liegt damit in beliebten Lagen mindestens auf westeuropäischer Höhe.

Auch die Sehenswürdigkeiten sind teuer geworden. Der Eintritt in die Hagia Sophia kostet ausländische Besucher 25 Euro. Für den Topkapı-Palast einschließlich Harem und Hagia Irene werden 2750 Lira fällig, je nach Wechselkurs rund 50 bis 55 Euro. Der Besuch der antiken Stadt Ephesus kostet 40 Euro. Die neuesten Tarife lassen sich bei den jeweiligen Anbietern und auf den Seiten des türkischen Kulturministeriums überprüfen.

Hotels, Taxis und Restaurantbesuche belasten das Urlaubsbudget ebenfalls. Der vermeintliche Schnäppchenurlaub, mit dem die Türkei lange um europäische Gäste geworben hat, ist nicht mehr selbstverständlich. Das liegt vor allem an der hohen Inflation. Der schwache Wechselkurs der türkischen Lira gleicht die Preissteigerungen längst nicht mehr zuverlässig aus.

8,50 Euro für eine kleine Flasche Wasser: Am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen wird es dann richtig teuer. © Jonas Prien

Die Inflation frisst den Wechselkursvorteil

Nach Angaben des türkischen Statistikamts stiegen die Verbraucherpreise im September 2026 um 29,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Zwar hat sich die Inflationsrate gegenüber früheren Jahren verringert, die Preise steigen aber weiter. Besonders deutlich fiel laut türkischem Statistikamt die Teuerung bei Wohnen, Wasser, Strom und anderen Brennstoffen mit 39,99 Prozent aus. Im Verkehrssektor betrug sie 35,10 Prozent.

Für Urlauber aus dem Euroraum zählt deshalb nicht allein, wie viele Lira sie für einen Euro bekommen. Entscheidend ist auch, wie schnell die Preise vor Ort steigen. Wertet die Lira ab, wird ein Urlaub rechnerisch günstiger. Verteuern sich gleichzeitig Löhne, Mieten, Energie und Lebensmittel, schmilzt dieser Vorteil dahin.

Hinzu kommt, dass sich touristische Preise nicht immer unmittelbar am Wechselkurs orientieren. Hotels kalkulieren nach Nachfrage, Saison und Konkurrenz. Manche Angebote werden direkt in Euro ausgeschrieben. Für Reisende ist dann nicht der Wechselkurs entscheidend, sondern der tatsächlich verlangte Gesamtpreis.

Wenn Türken lieber nach Griechenland fahren

Wie sehr sich das Preisgefüge verändert hat, zeigt der Blick in die andere Richtung. Auch für türkische Urlauber ist das eigene Land teurer geworden. Griechenland ist für immer mehr Menschen eine Alternative, gerade für kurze Reisen auf die nahe gelegenen Inseln.

Nach Angaben der griechischen Zentralbank reisten 2025 knapp 1,5 Millionen türkische Besucher nach Griechenland. Im Jahr zuvor waren es rund 1,2 Millionen. Ein Grund ist ein erleichtertes Visumverfahren für zwölf griechische Inseln in der Ägäis, das seit 2024 besteht.

Wie wichtig der einfachere Zugang ist, zeigt das Beispiel des 21-jährigen Studenten Emirhan Gurses aus Manisa. „Ein Schengen-Visum zu bekommen, wird für Türken immer schwieriger“, sagte er Euronews/AFP. Das Verfahren für die Inseln mache die Reise für ihn deutlich einfacher. Gleichzeitig belastet die hohe Inflation die Urlaubskasse vieler Menschen in der Türkei.

Der Trend bedeutet nicht, dass Griechenland pauschal günstiger wäre. Er zeigt aber, dass die Türkei ihren früheren Preisvorteil auch im Wettbewerb um die eigenen Urlauber nicht mehr selbstverständlich behaupten kann.

An der Küste gibt es trotzdem noch Preisnachlässe

Für Reisende aus Deutschland ist die Lage nicht ganz so eindeutig, wie es die hohen Restaurant- und Eintrittspreise vermuten lassen. Die Unterkunftspreise entwickeln sich je nach Region unterschiedlich.

Die Financial Times berichtete im August unter Berufung auf den Datenanbieter Lighthouse, dass ausgeschriebene Unterkunftspreise für Aufenthalte zwischen August und Oktober im Vergleich zum Vorjahr in Antalya um fünf Prozent und in der Provinz Muğla um acht Prozent gesunken waren. Zu Muğla gehören unter anderem Bodrum, Marmaris und die Region um Dalaman. In Istanbul stiegen die ausgewiesenen Preise dagegen um fünf Prozent.

Die Preisnachlässe an der Küste stehen im Zusammenhang mit einer schwächeren Nachfrage und kurzfristigeren Buchungen. Sie bedeuten allerdings nicht, dass auch Restaurants, Ausflüge und Eintrittskarten günstiger geworden wären.

Für Urlauber kann sich deshalb ein Vergleich lohnen: Wer beim Reisedatum flexibel ist, sollte nicht nur den ursprünglich beworbenen Preis betrachten, sondern mehrere Hotels und Abflugtermine prüfen. Auch ein Vergleich mit Angeboten in Ägypten oder Bulgarien ist sinnvoll. Entscheidend ist dabei der Gesamtpreis für eine vergleichbare Reise, nicht die Vorstellung, ein bestimmtes Land müsse grundsätzlich günstiger sein.

Lohnt sich All-inclusive noch?

Gerade bei einem Strandurlaub können All-inclusive-Angebote angesichts steigender Preise vor Ort eine vernünftige Wahl sein. Wer die meisten Mahlzeiten im Hotel einnimmt und viel Zeit in der Anlage verbringt, kann damit einen großen Teil seiner Ausgaben bereits vor der Reise festlegen. Das ist vor allem für Familien hilfreich, die ihr Budget genau planen müssen.

Automatisch günstiger sind All-inclusive-Reisen allerdings nicht. Wer tagsüber Ausflüge macht, häufig außerhalb des Hotels isst oder vor allem Städte besichtigen will, zahlt möglicherweise für Leistungen, die er kaum nutzt. Auch bei Pauschalangeboten lohnt der Blick ins Kleingedruckte: Sind Transfer und Gepäck enthalten? Welche Getränke gehören zum Paket? Sind bestimmte Restaurants, Aktivitäten oder Wellnessangebote kostenpflichtig?

Am sinnvollsten ist deshalb ein Vergleich mit zwei Alternativen: dem gleichen Hotel mit Frühstück oder Halbpension und einer Reise, bei der die Mahlzeiten vor Ort bezahlt werden. Erst wenn Flug, Gepäck, Transfer, Unterkunft und Verpflegung zusammengerechnet sind, wird klar, welches Angebot tatsächlich günstiger ist.

Beim Bezahlen auf die Währung achten

Auch bei den Ausgaben vor Ort können Urlauber unnötige Kosten vermeiden. In der Türkei gilt: Bei Kartenzahlungen sollte man nach Möglichkeit in Lira statt in Euro abrechnen lassen. Wird am Kartenlesegerät eine direkte Umrechnung in Euro angeboten, steckt dahinter häufig die sogenannte Dynamic Currency Conversion. Der Händler oder Zahlungsdienstleister legt dann den Wechselkurs fest, der ungünstiger ausfallen kann als die Umrechnung durch die eigene Bank.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, solche Sofortumrechnungen kritisch zu prüfen und in der Regel die Landeswährung zu wählen. Allerdings können auch die eigene Bank und der Kartenanbieter Gebühren für Zahlungen oder Bargeldabhebungen im Ausland verlangen. Wer vor der Reise die Konditionen prüft und nicht ausschließlich auf eine einzige Zahlungsmöglichkeit setzt, behält die Kosten besser im Griff.

Bei Restaurantbesuchen empfiehlt es sich außerdem, die Speisekarte mit Preisen vor der Bestellung anzusehen. In stark frequentierten touristischen Straßen können die Kosten deutlich höher ausfallen als abseits der Hauptsehenswürdigkeiten. Auch bei Taxifahrten helfen nachvollziehbare Preise und die Nutzung seriöser Anbieter, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

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