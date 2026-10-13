Herbstferien in Marzahn-Hellersdorf: Diese kostenlosen Angebote warten auf Kinder

Fahrradparcours, Schneckenrennen und Straßenmalerei: In den Herbstferien können Kinder in Marzahn-Hellersdorf spielerisch ihre Verkehrssicherheit trainieren. Zwei Einrichtungen bieten dafür ein kostenloses Ferienprogramm für Familien an.



In den Herbstferien müssen Familien nicht lange nach Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Kinder suchen. Vom 19. bis zum 30. Oktober 2026 laden die Jugendverkehrsschule in Hellersdorf und der Jugendverkehrsgarten in Marzahn zu kostenlosen Aktivitäten ein. Neben Bewegung und Spiel steht dabei vor allem die Sicherheit im Straßenverkehr im Mittelpunkt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fahrradparcours und Schneckenrennen

Von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 10 und 15 Uhr, können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern verschiedene Angebote ausprobieren. Auf Fahrrad- und Tretroller-Parcours trainieren sie Slalomfahren, Spurhalten, Geschicklichkeit und Koordination.



Ein besonderes Highlight ist das tägliche Schneckenrennen um 13 Uhr. Hier gewinnt nicht, wer am schnellsten fährt, sondern wer sein Fahrrad besonders langsam und kontrolliert beherrscht. So können die Kinder spielerisch ihre Balance und Fahrzeugkontrolle verbessern.



Auch Kreativität ist gefragt: Beim gemeinsamen Straßenmalen mit Kreide dürfen die Kinder die Verkehrsübungsflächen bunt gestalten und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Sicher unterwegs auf nassem Laub

Für Kinder ab der vierten Klasse und geübte Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gibt es Übungen zu unterschiedlichen Fahrbahnbedingungen. Dabei können sie beispielsweise eine trockene Strecke mit einer Fahrbahn vergleichen, die mit nassem Laub bedeckt ist.



Die Kinder erfahren so, wie sich unterschiedliche Untergründe auf Bremsweg und Rutschfestigkeit auswirken. Gerade im Herbst ist das wichtig, denn feuchtes Laub kann die Fahrbahn rutschig machen. Die Übungen sollen vermitteln, warum eine angepasste Fahrweise und vorausschauendes Fahren entscheidend für die Sicherheit sind.

Auch bei Regen gibt es etwas zu erleben

Sollte das Wetter nicht mitspielen, warten verschiedene Indoor-Angebote auf die Kinder. Dazu gehören kleine Spiele, Ausmalbilder, Übungen zur Rechts-Links-Koordination und ein Verkehrsquiz mit Glücksrad.



Die Mischung aus Bewegung, Kreativität und spielerischer Wissensvermittlung soll Kinder für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Gleichzeitig bieten die Angebote Familien die Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu sein und die Ferien abwechslungsreich zu gestalten.

Zwei Standorte in Marzahn-Hellersdorf

Die kostenlosen Ferienangebote finden an zwei Standorten statt: in der Jugendverkehrsschule Hellersdorf, Erich-Kästner-Straße 100, und im Jugendverkehrsgarten Marzahn, Borkheider Straße 30, 12689 Berlin



Beide Einrichtungen sind vom 19. bis zum 30. Oktober 2026 montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

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