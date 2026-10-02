Wenn die Tage kürzer werden und das Leben wieder schrittweise nach drinnen verlagert wird, rücken behagliche Rituale, stimmungsvolles Licht und spürbarer Tragekomfort in den Fokus. Ob ruhige Stunden auf der Couch, das richtige Licht für lange Abende oder das besondere Filmerlebnis für zu Hause: Mit einer feinen Auswahl an durchdachten Objekten zieht ein angenehmes Herbstgefühl in die eigenen vier Wände ein.