Herbstputz: Florentina Holzinger gibt mit „House Wash“ das Volksbad zum Abriss frei

Wo früher der Schriftzug „OST“ von Bert Neumann stand, räkelt sich pünktlich zum Spielzeitauftakt der Volksbühne unter der neuen Intendanz von Matthias Lilienthal eine überdimensionale Gummipuppe: Die Nachbildung von Gustave Courbets umstrittenem Gemälde „Der Ursprung der Welt“. Ein liegender Akt.



Man kennt die Requisite aus Florentina Holzingers Arbeit „A Year Without Summer“, die auch in dieser Spielzeit auf dem Plan steht. Und natürlich zielt die Vulva auf alle Gesichter, die sich auf der „Volkswiese“ vor dem abgespielten Volksbad für Holzingers „House Wash“ mit Wein, letzten Pommes und Fruchtschorlen versammeln.