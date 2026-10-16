Das trägt Man(n) jetzt: Die schönste Herrenmode für Herbst und Winter

Loafer mit Lammfell, Streifenpullover, Jeansjacke mit Cordkragen: fünf Herrenteile, die Sie (stil)sicher durch den Winter bringen.

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Bereit für den Temperatursturz: Die stilvollsten Teile, mit denen Man(n) den Herbst bestreiten kann

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Im Sommer war es einfach: ein leichtes Hemd, eine Leinenhose, fertig. Für Modeliebhaber wird es jetzt spannender, denn endlich darf wieder geschichtet werden. Das Hemd verschwindet unter dem Strickpullover und nur der Kragen schaut noch heraus. An frostigen Tagen kommt über die Jeansjacke ein Mantel. Mit den Lagen kommen auch die anspruchsvollen Materialien der kalten Jahreszeit zurück: Lammwolle, schwerer Denim, weiches Wildleder.



Die Herrenmode spielt in dieser Saison außerdem gern mit Gegensätzen. Der Hausschuh geht ins Büro, die Arbeitshose in die Stadt, und der Preppy-Look vom Uni-Campus trifft auf Streetwear. Wir zeigen, mit welchen Teilen das Schichten in diesem Herbst und Winter am meisten Spaß macht.

Loafer-Chic für Gemütlichkeits-Gourmets

Manchmal entsteht das spannendste Design genau dort, wo Gegensätze aufeinanderprallen: Die kalifornische Lifestyle-Marke UGG hat sich mit dem britischen Modehaus JW Anderson zusammengetan, um pünktlich für die kalte Jahreszeit ein gewagtes Modeobjekt zwischen gemütlichem Hausschuh-Komfort und High-Fashion-Eleganz zu schaffen.

Feinstes Wildleder in der Silhouette eines ikonischen Penny-Loafers: Die limitierte Edition „UGG JW Anderson Loafer“ in Chestnut von UGG x JW Anderson © Ugg

Mit dem „UGG JW Anderson Loafer“ emanzipiert sich der klassische Lederhalbschuh von der Business-Garderobe. Auf der Basis des markentypischen Slipper-Fundaments wurde der Schuh mit einer markanten, abgerundeten Kappe, Box-Stitching-Ziernähten und dem charakteristischen Loafer-Riemen versehen. Innen wartet wie immer das gewohnte Lammfellfutter.

UGG JW Anderson Loafer von UGG x JW Anderson. In verschiedenen Farben erhältlich für 339,95 € auf ugg.com

Retro-Strick für Preppy-Perfektionisten

Man muss nicht in Yale studiert haben, um diesen Pullover zu verstehen. Aber es hilft, seine Herkunft zu kennen: Gant wurde 1949 in New Haven gegründet, der Heimatstadt der berühmten Universität. Der Ivy-League-Stil gehört bis heute fest zur Marke. Der „Multistriped Crew Neck Sweater“ verbindet den klassischen Campus-Chic mit urbaner Lässigkeit, die das Strickteil auch außerhalb des Unigeländes tragbar macht.

Feinste Lammwollmischung in einem markanten, horizontalen Farbspiel: Der „Multistriped Crew Neck Sweater“ in Multicolor von Gant © Gant

Breite Streifen in tiefem Blau, Senfgelb und warmen Brauntönen wechseln sich mit feinen Linien in Rot und Weiß ab. Das erinnert an Oktoberlaub und an alte College-Schals. Gestrickt ist der Pullover aus einer wärmenden Lammwollmischung, Rippbündchen an Ärmeln und Saum halten ihn in Form. Schnitt und Rundhalsausschnitt sind bewusst schlicht, denn das Muster fällt schon genug auf. Am schönsten wirkt er über einem Oxford-Hemd, dessen Kragen oben hervorschaut, und zu einer ruhigen, dunklen Hose.

Gant Multistriped Crew Neck Sweater von GANT. Erhältlich für 250,00 € auf gant.com

Robuste Workwear für urbane Ästheten

Workwear sieht man heute eher im Café als auf der Baustelle. Jetzt hat auch Samsøe Samsøe eine Arbeitshose im Programm. Das dänische Label hat sie exklusiv mit dem Händler End entwickelt.

Ein tiefes, facettenreiches Erdton-Finish auf schwerem Baumwoll-Canvas: Die „Saarix X Trousers“ in Overdyed Brown von Samsøe Samsøe x END © Samsøe Samsøe x END

Dieses Modell verpasst der klassischen Silhouette traditioneller Handwerkerkleidung ein Update: Der weite Wide-Leg-Schnitt sorgt für eine lässige Wohlfühl-Silhouette, während die markanten Knie-Overlays und sichtbaren Steppnähte der Hose eine derbe Struktur verleihen. Gefertigt aus robuster, gefärbter Baumwolle, besticht das Material durch ein spezielles Waschverfahren, das für einen entspannten, leicht verwaschenen Look sorgt.

Saarix X Trousers von Samsøe Samsøe x END. In Overdyed Brown, erhältlich für 220 € auf endclothing.com

Trucker-Charme für Denim-Nostalgiker

Manche Stile entstehen nicht im Atelier, sondern auf der Straße. Für ihre erste gemeinsame Kollektion blicken Tommy Hilfiger und Hiroshi Fujiwara, Gründer von Fragment Design und Pionier der japanischen Streetwear, zurück ins New York der Neunzigerjahre. Damals übernahm die Hip-Hop-Szene die amerikanische Preppy-Mode und gab ihr einen ganz eigenen Stil.

Eine mittelschwere Baumwoll-Qualität in klassischer Indigo-Blau-Waschung, ergänzt durch einen farblich abgesetzten Umlegekragen aus hellem, strukturiertem Textilgewebe © Tommy Hilfiger

Den Denim-Klassiker selbst hat Fujiwara weitgehend in Ruhe gelassen. Ins Auge fallen vor allem der braune Kordkragen sowie die beiden Blitze am Ärmel. Die leicht überschnittenen Schultern machen den geraden Schnitt angenehm lässig. Steif ist hier nur der Stoff.



Rigid Denim ist ungewaschen und sitzt anfangs entsprechend fest. Doch mit jedem Tragen wird die Jacke weicher, und an Ellenbogen und Kanten entstehen nach und nach helle Spuren – die Jacke bekommt Charakter. Irgendwann sieht keine mehr aus wie die andere.

Denim-Truckerjacke von Tommy Hilfiger x FRGMT. Erhältlich für 260 € auf tommy.com

Fließende Eleganz mit minimalistischer Silhouette

Sieht nach Hemd aus, fühlt sich nach T-Shirt an. Das verspricht zumindest das „Zack Shirt“ von Filippa K. Von außen ist es ein klassisches Hemd mit Kentkragen und Brusttasche links, nur ziemlich weit geschnitten.

Zack Shirt von Filippa K. Erhältlich für circa 140,00 € auf filippa-k.com © Fillipa K

Angenehm zu tragen sein soll es dank des Stoffs: mittelschweres Tencel Lyocell, eine biologisch abbaubare Faser aus Holzzellstoff. Die Farbe ist ein dunkles Petrolblau. Im Winter passt das Hemd offen über ein T-Shirt oder unter einen Rundhalspullover, aus dem dann nur der Kragen herausschaut. Das Stockholmer Label hat Filippa Knutsson 1993 mitgegründet. Seitdem steht es für schlichte skandinavische Mode.

Zack Shirt von Filippa K. Erhältlich für 140 € auf filippa-k.com

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