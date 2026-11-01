Herrnhuter Sterne, DDR-Kunst und ukrainisches Design: Kulturtipps für den Herbst

Eine Manufaktur mit Tradition, Kunst gegen staatliche Bevormundung und Design fernab des Mainstreams: Unsere Kolumnistin zeigt, wo es sich im Herbst genauer hinzusehen lohnt.

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Kunst, Kultur und Kulinarik – damit kennt sich Annabelle von Oeynhausen bestens aus. Nicht nur in ihrer Wahlheimat Berlin und im Osten Deutschlands, auch in zahlreichen anderen Städten dieser Welt fahndet sie nach den besten Adressen.



Die Kunsthistorikerin und Unternehmerin organisiert mit ihrer Agentur Annabelle’s Choice exklusive Kunstreisen – und plant auch für Sie in dieser neuen Kolumne jeden Monat vor.

Wenn Ihnen das noch nicht reicht, können Sie sich per Nachricht an den Instagram-Account @annabelles_choice übrigens auch für ihren Newsletter anmelden, über den die Autorin noch mehr Tipps teilt.

Herrnhut: Zu Besuch bei den Sternmachern

Jedes Jahr erfindet sich die Weihnachtsdeko-Industrie neu – während Herrnhut einfach weiter faltet. Seit mehr als 200 Jahren trotzt der Papierstern aus der Oberlausitz jedem Trend – mit 25 Zacken, geometrischer Präzision und einer Weltkarriere, von der so manches Designlabel nur träumen kann.



Was als Mathematikübung für Internatsschüler begann, hängt heute von Berlin bis Tokio in den Fenstern. Wie aus Papier der Designklassiker wird, zeigt die Manufaktur am Ort seiner Erfindung. Doch Herrnhut hat mehr zu bieten als Sterne: Die Geschichte der Brüdergemeine führt in eine überraschend internationale Welt, und für Kaffee, regionale Küche und eine Übernachtung mit Geschichte gibt es ebenfalls gute Adressen.

1. Die Manufaktur: Zacke für Zacke zum Welterfolg

Das Papier knistert, der Klebstoff hält es fest und geschickte Hände fügen zusammen, was später in Berlin, New York oder Tokio leuchten wird. In der Herrnhuter Sterne-Manufaktur lässt sich die Geburt des berühmten Weihnachtsklassikers aus nächster Nähe verfolgen. In der Schauwerkstatt werden die charakteristischen Spitzen gefaltet und zusammengefügt; Besucher können den Mitarbeitern über die Schulter schauen und sich selbst als „Spitzeldreher“ versuchen.



Ein Film und eine Ausstellung erzählen, wie aus einer pädagogischen Übung ein internationaler Verkaufsschlager wurde.

Zacke für Zacke: In der Herrnhuter Sternemanufaktur wird noch selbst Hand angelegt. © Jens Ruppert

Die Geschichte beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts in den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine. Ein Erzieher entwickelte den Stern als Anschauungsmaterial für den Mathematikunterricht. Die Kinder bastelten dreidimensionale Papiersterne, die zugleich an den Stern von Bethlehem erinnerten. Seit 1897 werden Herrnhuter Sterne gewerblich hergestellt.

Heute gibt es sie in verschiedenen Größen und Farben, für drinnen und draußen. Ihr Reiz liegt in der geometrischen Präzision und der handwerklichen Fertigung. Im angeschlossenen Laden fällt die Entscheidung zwischen klassischem Rot und Weiß und modernen Varianten vermutlich schwerer als gedacht. Neben der Schauwerkstatt gibt es eine Ausstellung und die Entdeckerwelt.

Herrnhuter Sterne-Manufaktur. Oderwitzer Straße 8, 02747 Herrnhut. Öffnungszeiten für Schauwerkstatt, Ausstellung und Laden sowie Besichtigungsmöglichkeiten unter www.herrnhuter-sterne.de.

2. Die Brüdergemeine: Herrnhut kann auch Weltgeschichte

Nach den Sternen geht es auf Spurensuche durch einen Ort, der es in sich hat. Herrnhut sieht auf den ersten Blick aus, als hätte jemand die Stadtplanung von allem Überflüssigen befreit. Klare Straßen, schlichte Häuser, großzügige Plätze. Dahinter steckt eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte.



1722 nahm der sächsische Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf protestantische Glaubensflüchtlinge aus Mähren auf seinem Land auf. Sie gründeten Herrnhut und machten den kleinen Ort zum Ausgangspunkt einer erstaunlich weitreichenden Bewegung. Ihre Missionare reisten in alle Welt, gründeten Gemeinden und Schulen.

Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine sind seit Juli 2024 ein von der Unesco anerkanntes transnationales Weltkulturerbe. © Christiansfeld Centre

Seit 2024 gehört der Ort zum Unesco-Welterbe „Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine“. Dazu zählen auch Christiansfeld in Dänemark, Gracehill in Nordirland und Bethlehem in Pennsylvania. Vier Orte in vier Ländern, verbunden durch eine gemeinsame Vorstellung davon, wie Menschen zusammenleben können.



Die Auszeichnung würdigt ihre charakteristische Stadtplanung und schlichte Architektur: Gemeinschaft statt Prachtentfaltung, klare Strukturen statt herrschaftlicher Inszenierung.

Wie ernst es den Herrnhutern damit war, zeigt der Kirchensaal. Der helle, schmucklose Raum verzichtet auf barocke Dramatik und goldene Ablenkung. Hier steht die Gemeinde im Mittelpunkt. Auch auf dem historischen Gottesacker geht es bemerkenswert unprätentiös zu: Die Grabplatten liegen in ordentlichen Reihen, auf monumentale Grabmäler wurde weitgehend verzichtet. Selbst der letzte Auftritt sollte keine Frage des gesellschaftlichen Ranges sein.

Klare Linien statt verspielter Fassaden: Auch die Architektur prägt die Herrnhuter Idylle. © Donal McCann

Wer hinter die Fassaden schauen möchte, bucht eine Stadtführung mit Kirchensaal, Heimatmuseum und Gottesacker. Die Ausstellung „gemeinsam glauben leben“ vermittelt Einblicke in die Geschichte der Brüdergemeine und das Unesco-Welterbe.



Danach sieht man Herrnhuts schnörkellose Architektur mit anderen Augen: als gebaute Idee einer Gemeinschaft, die ihre Prinzipien ziemlich konsequent in die Praxis übersetzte.

Führungen durch Herrnhut. Tourist-Information, Comeniusstraße 6, 02747 Herrnhut. Weitere Informationen und Buchungen telefonisch unter 035873 30733 oder unter www.herrnhut.de. Besichtigungen des Kirchensaals am besten vorab vereinbaren.

3. Kaffee, regionale Küche und ein Bett mit Geschichte

Das Nostalgia privatim verbindet Café und Laden für Stoffe und Wohnaccessoires. Bei Kaffee, Kuchen oder hausgemachtem Eis lässt sich eine schöne Pause einlegen. Wer den Tag verlängern möchte, übernachtet im Landhotel Eulkretscham im Ortsteil Euldorf. Die traditionsreiche Schenke wurde bereits 1529 erwähnt; heute gibt es gemütliche Zimmer und regionale Küche.

Klare Straßen, schlichte Häuser, großzügige Plätze: Herrnhut von oben © Christiansfeld Centret

Und am nächsten Morgen? Noch einmal durch die Oberlausitz streifen, vielleicht nach Görlitz oder ins Zittauer Gebirge. Herrnhut ist der perfekte Anlass, um aus einem Manufakturbesuch ein ganzes Wochenende zu machen – Stern inklusive.

Kaffee und Kuchen im Nostalgia privatim. Löbauer Straße 55, 02747 Herrnhut. Coffeehouse & Bäcker. Weitere Informationen unter www.nostalgia-privatim.com oder telefonisch unter 035873 360970.



Übernachten und Essen im Landhotel Eulkretscham. Inhaber: Fam. Riehle. Am Stausee 4, 02747 Herrnhut. Weitere Informationen unter www.eulkretscham.de oder telefonisch unter 035873 440100.

Potsdam: Die Freiheit liegt auf der alten Schublade

Annemirl Bauer machte aus ausrangierten Gegenständen Kunst – und eine Kampfansage. Im Potsdamer Minsk ist zu entdecken, wie radikal und überraschend zeitgenössisch ihre Malerei bis heute wirkt.



Andere warfen es weg, Annemirl Bauer griff zum Pinsel. Schubladen, Waschbretter, Türen: Alles konnte Bild werden, alles zur Bühne für ihren Eigensinn. Sie malte gegen die Zumutungen ihrer Zeit – sinnlich, scharfzüngig und unerschrocken. In der DDR, wo die Kunst politisch auf Linie liegen sollte, wurde selbst Alltägliches zum Akt der Rebellion.

Im Potsdamer Minsk ist zu entdecken, wie radikal und zeitgenössisch Annemirl Bauers Malerei bis heute wirkt. © Annemirl Bauer Archiv© VG Bild-Kunst, Bonn RPRSFoto: Jens Ziehe

Die Ausstellung „Bruch ist in der Welt“ im Potsdamer Minsk versammelt rund 150 Werke einer Künstlerin, deren Atelier zugleich Weltlabor war. Bauer, 1939 in Jena geboren und 1989 in Berlin gestorben, bewegte sich zwischen Malerei, Objekt, Collage und Text. Sie bemalte Möbel und Holzstücke, schrieb Sätze in ihre Bilder und machte das Private politisch.

Ihre Bildwelten sind menschlich und Protest zugleich: Frauen, Kinder, Tiere und Liebespaare bevölkern die Arbeiten; kräftige Farben treffen auf verschlungene Linien, poetische Szenen auf beißende Ironie. Immer wieder geraten Menschen in Bedrängnis, werden beobachtet, eingeschlossen oder in Rollen gepresst. Bauer wusste, wie sich gesellschaftlicher Druck im persönlichen Leben niederschlägt.

Ihre künstlerische Freiheit hatte einen Preis. 1984 wurde sie nach einem offenen Brief an die DDR-Führung aus dem Verband Bildender Künstler ausgeschlossen. Sie hatte Reisefreiheit für alle DDR-Bürger gefordert und die staatliche Repression angeprangert. Damit verlor sie ihre berufliche und wirtschaftliche Grundlage.



Doch sie malte weiter – auf dem, was verfügbar war, und mit einer Bildsprache, die sich keiner offiziellen Ästhetik unterwarf.

Machte in der DDR selbst Alltägliches zum Akt der Rebellion: die Künstlerin Annemirl Bauer © Annemirl Bauer ArchivFoto (Ausschnitt): Jürgen Graetz

Bauers Werk wirkt gerade deshalb so modern, weil es sich nicht in Kategorien fügt. Mutterschaft, Beziehungen, politische Wut, Sehnsucht und Selbstbehauptung stehen gleichberechtigt nebeneinander. Kunst und Leben waren für sie keine getrennten Sphären. Ihre Bilder sind offene Denk- und Gefühlsräume, in denen Widersprüche bestehen bleiben dürfen.



In der DDR, wo selbst die Kunst der Staatsräson zu dienen hatte, wurde jede bemalte Tischplatte zum Widerspruch. Annemirl Bauer nahm, was da war, und machte daraus ihre eigene Welt. Das Minsk gibt dieser Welt endlich den Raum, den sie verdient.

Annemirl Bauer: Bruch ist in der Welt. DAS MINSK Kunsthaus, bis 7. Februar 2027, Max-Planck-Straße 17, 14473 Potsdam. Mi–Mo 10–19 Uhr. Weitere Informationen unter www.dasminsk.de.

White Label Project in Berlin: Von Kiew nach Mitte

Vergessen Sie Beige! Bei White Label Project in Berlin darf Design bunt, verspielt und voller Geschichte sein. Da galoppieren Pferde über Keramik, folkloristische Figuren landen auf Schmuck und jahrhundertealte Muster bekommen einen neuen Dreh.



Das Ergebnis: Objekte mit Charakter, die auch ohne großes Designerlabel Gesprächsstoff liefern.

Gegründet von Caroline Foerster und Ann-Kathrin Zotz, ist White Label Project ein Concept Store für Design, Mode und Kunst internationaler, überwiegend frauengeführter Marken. Mehr als 50 Labels und Künstlerinnen aus gut 20 Ländern gehören zum Netzwerk. Sie verbinden traditionelle Handwerkskunst mit zeitgenössischer Gestaltung und erzählen ihre eigenen Geschichten.

Kleine Labels, große Geschichten: Das White Label Project macht unabhängige Designer sichtbar. © white label project

Besonders spannend ist die Ukraine-Kollektion mit zwei Labels aus Kiew. Gunia Project erforscht ukrainische Volkskunst, historische Ornamente und ethnografische Sammlungen. Daraus entstehen handbemalte Teller, Teekannen und Vasen, bestickte Textilien und Schmuck. Engel, Blumen und Fabelwesen treffen auf klare Formen und goldene Akzente.



In der Kollektion „Konyk“ galoppieren Pferde als traditionelle Glückssymbole über Keramik und Schmuck – mit einem Augenzwinkern und viel Sinn für dekorative Details.

Etnodim, 2009 von Andriy Cherukha gegründet, überträgt ukrainische Geschichte, Kunst und Literatur auf zeitgenössische Kleidung. Die kunstvollen Stickereien sind sorgfältig recherchiert; jedes Ornament trägt eine eigene Bedeutung. So werden traditionelle Muster zu tragbarer Kulturgeschichte und verleihen Blusen und Kleidungsstücken eine unverwechselbare Handschrift.

Überträgt ukrainische Geschichte, Kunst und Literatur auf zeitgenössische Kleidung: das Label Etnodim © white label project

Der Berliner Flagship-Store mit Art Space in der Kleinen Hamburger Straße 15 in Mitte vereint internationale Designpositionen, zeitgenössische Fotografie und ausgewählte Objekte. Ausstellungen, Pop-ups und Veranstaltungen machen ihn zum Treffpunkt für unterschiedliche kreative Szenen.



Wer hier einkauft, bringt Farbe auf den Tisch, Geschichten in den Kleiderschrank und ein bisschen kulturelle Weltläufigkeit nach Hause. Beige kann schließlich jeder.

White Label Project. Kleine Hamburger Straße 15, 10117 Berlin. Weitere Informationen unter www.whitelabel-project.com.

Art Cologne: Geteiltes Land, grenzenloser Kunsthandel

Auf der Art Cologne suche ich in diesem Jahr auch nach den Geschichten hinter den Kunstwerken. Besonders neugierig macht mich die Sonderschau „Grenzenlose Kunst? Kunsthandel zwischen DDR und BRD“. Denn während an der deutsch-deutschen Grenze die Welt in Ost und West sortiert wurde, nahm die Kunst bisweilen ganz eigene Wege.



Werke aus der DDR gelangten in westdeutsche Galerien und Sammlungen – begehrte Ware im Westen, dringend benötigte Devisen im Osten. Die Ausstellung erzählt von findigen Händlern, diskreten Netzwerken und einem Kunstmarkt, der sich von der Mauer erstaunlich wenig beeindrucken ließ.

Auf der Art Cologne wartet dieses Jahr die Sonderschau „Grenzenlose Kunst? Kunsthandel zwischen DDR und BRD“ auf. © Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv/ Koeln Messe

Die Schau im ZADIK (Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung) wird durch neue Erkenntnisse des Forschungsprojekts „Privater Kunsthandel nach 1945 in Dresden“ am Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ergänzt. Sie ist dort noch bis zum 24. September 2027 und als Sonderschau auf der Art Cologne vom 5. bis 8. November dieses Jahres zu sehen.

Am 6. November um 15 Uhr gibt es eine Führung und ein Gespräch mit Dr. Claudia Müller und Lucia Seiß, moderiert von Prof. Dr. Nadine Oberste-Hetbleck. Ich finde, gerade diese Geschichten hinter den Kulissen machen den Kunstmarkt so spannend – und sind ein guter Grund, auf der Art Cologne genauer hinzusehen.

ART COLOGNE. Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln. Die Ausstellung ist dort als Sonderschau vom 5. bis 8. November 2026 zu sehen und bis zum 24. September 2027 im ZADIK.

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