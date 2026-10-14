Hertha BSC auf Rekordjagd: Klarer Appell von Stefan Leitl vor dem Spiel in Kiel

Hertha BSC ist Tabellenführer in der 2. Bundesliga, seit Saisonbeginn ungeschlagen und auf Rekordkurs. So ganz zufrieden ist Stefan Leitl trotzdem nicht. Vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Freitagabend (18.30 Uhr) richtete der Trainer eine klare Forderung an seine Mannschaft: mehr Intensität, mehr Laufbereitschaft, mehr Konsequenz in den Zweikämpfen. Der knappe 2:1-Erfolg gegen Greuther Fürth war für Leitl zwar wertvoll, aber längst kein Beleg für eine rundum überzeugende Leistung.



„Was Laufvolumen, was Sprintvolumen, was Intensität, was Zweikampfhärte betrifft, erwarte ich eine Steigerung von meiner Mannschaft“, sagte der Hertha-Coach. Seine Begründung: Die Berliner dürften nicht in eine passive Rolle geraten. „Wir brauchen diese Aktivität und wir können uns das einfach nicht erlauben.“ Denn: Er wisse nicht, ob seine Mannschaft das Spiel heute noch einmal gewinnen würde.

Die Reaktion gegen Fürth stimmt, die Leistung nicht

Immerhin: Gegen Fürth hatte Hertha nach einem aberkannten Gegentor eine starke Reaktion gezeigt und die Partie noch für sich entschieden. Leitl hob das am Mittwoch auf der Pressekonferenz ausdrücklich positiv hervor. Gleichzeitig mahnte er, dass seine Mannschaft ihre Spielidee über längere Phasen konsequenter umsetzen müsse. Nur wenn es gelinge, die eigenen Abläufe häufig genug zu wiederholen, könne Hertha seine Qualitäten verlässlich auf den Platz bringen.



In Kiel wartet allerdings kein gewöhnlicher Tabellenletzter. Der verfügt laut Leitl über eine gute Mannschaft, die unter Trainer Tim Walter auf viel Ballbesitz, eine kurze Spieleröffnung und zahlreiche Positionswechsel setzt. Und Hertha habe sich im Training auf diese Spielweise vorbereitet, so der Hertha-Trainer. Grundsätzlich wolle er aber seiner Spielweise treu bleiben. Entscheidend sei, den Gegner mit aggressivem Pressing unter Druck zu setzen, Bälle zu gewinnen und anschließend schnell den Weg zum Tor zu suchen.

Die Partie bietet Hertha BSC zudem die Chance, einen historischen Meilenstein zu erreichen. Mit einem weiteren Sieg könnte der Tabellenführer eine Bestmarke einstellen, die seit 40 Jahren in der eingleisigen 2. Bundesliga Bestand hat. Leitl hat seinen Spielern gesagt, dass er ihre Namen gern mit diesem Rekord verbinden würde. Zum entscheidenden Thema will er ihn jedoch nicht machen: „Wir stellen jetzt das nicht über dieses Spiel.“ Erst müsse die Leistung stimmen, dann könne auch die Bestmarke folgen.



Personell ist der Einsatz von Gustaf Nilsson noch offen. Der Angreifer hatte nach dem Spielersatztraining am Montag erneut Probleme mit seinem angeschlagenen Oberschenkel. Sicher fehlen werden Márton Dárdai und Boris Mamuzah Lum, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausfällt. In Kiel kann Hertha auf die Unterstützung von 1500 mitreisenden Fans zählen. Der Gästebereich ist ausverkauft und hofft auf den achten Sieg im achten Spiel.

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