Hertha BSC besteht gegen Bielefeld einen wichtigen Aufstiegstest

Das 1:6 gegen Bielefeld im Mai war Herthas bislang letzte Niederlage. Der Sieg nun zeigt, warum die Bundesliga für Hertha BSC mehr als nur eine Hoffnung ist.

Noch im Mai wirkte Hertha BSC wie ein Verein auf der Suche nach sich selbst. Das 1:6 bei Arminia Bielefeld war nicht einfach eine Niederlage, sondern ein Kontrollverlust. Die Berliner ergaben sich ihrem Schicksal, der Gegner spielte sich in einen Rausch, und die Verantwortlichen mussten feststellen, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit ein tiefer Graben lag. „So treten wir nicht mehr auf“, sagte Geschäftsführer Peter Görlich damals.

Das 1:6 gegen Bielefeld als Wendepunkt

Fünf Monate später klingt dieser Satz wie ein Maßstab, an dem sich die Mannschaft messen lassen muss. Ausgerechnet Bielefeld, jener Gegner also, der Hertha die bislang letzte Niederlage zufügte, zeigte nun, wie weit der Weg tatsächlich geführt hat. Seit dem Debakel im Frühjahr sind die Berliner ungeschlagen geblieben. Weil Hertha zugleich mit sieben Siegen in den ersten sieben Saisonspielen den perfekten Zweitliga-Start hinlegte, wurde aus einer guten Phase längst ein ernsthaftes Thema im Aufstiegskampf.

Hertha-Cheftrainer Stefan Leitl musste sich lange gedulden bis gegen Arminia Bielefeld doch noch gejubelt wurde. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Der 1:0-Erfolg vor 49.188 Zuschauern im Olympiastadion wird sicherlich in keiner Saisonrückschau zu den glanzvollsten Abenden zählen. Dafür fehlten die Tore, die spielerischen Höhepunkte und über weite Strecken auch das Tempo. Dennoch könnte gerade diese Partie für die Einordnung der Berliner aufschlussreicher sein als mancher deutliche Sieg der vergangenen Wochen. Die Atmosphäre im Stadion machte dabei deutlich, wie groß die Erwartungen rund um Hertha inzwischen wieder geworden sind.

Hertha BSC bleibt im Aufstiegskampf ungeschlagen

Hertha dominierte das Spiel, kontrollierte den Ball und hielt Bielefeld meist weit vom eigenen Tor fern. Gleichzeitig offenbarte die Mannschaft jene Schwierigkeiten, die Aufstiegsanwärter in der 2. Bundesliga regelmäßig begleiten. Der Weg in den Strafraum war häufig frei, der Weg zum Tor dagegen versperrt. Stürmer Sebastian Grönning vergab die beste Chance, Mittelfelspieler Kevin Sessa traf in der 66. Minute per Freistoß nur die Latte. Die Berliner kontrollierten das Geschehen, fanden aber lange keinen Weg, ihre Überlegenheit auf der Anzeigetafel sichtbar zu machen.



Gerade darin lag die entscheidende Frage dieses Abends. Nicht, ob Hertha die bessere Mannschaft war. Das stand kaum zur Debatte. Sondern wie sie mit einem Spiel umgeht, in dem Dominanz nicht automatisch zu Ertrag führt. Unter Stefan Leitl hat Hertha den häufig hektischen Kurs der vergangenen Jahre zumindest vorerst verlassen. Die Mannschaft wirkt kontrollierter, reifer und deutlich weniger anfällig für die Unruhe, die sie in ähnlichen Situationen früher oft selbst erzeugte.

Warum Stefan Leitls Mannschaft anders wirkt

Als Luca Schuler den Ball in der 85. Minute nach einem Schuss von Soufian Gouram doch noch ins Tor lenkte, schien die Antwort gefunden. Wenige Augenblicke später war sie wieder verschwunden. Der VAR erkannte den Treffer wegen eines Handspiels ab. Die Entscheidung war regeltechnisch unumstritten, dennoch drohte sie einem ohnehin zähen Abend eine weitere Wendung zu geben. Früher waren solche Momente häufig der Beginn von Frust, Verkrampfung oder Fehlern. Diesmal blieben die Berliner bei sich.

Hertha-Kapitän Josip Brekalo verwandelt den Handelfemeter gegen Arminia Bielefeld in der Nachspielzeit. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Innerhalb weniger Minuten durchlief Hertha also nahezu sämtliche denkbaren Gefühlslagen. Auf den Jubel über das vermeintliche 1:0 folgte die Ernüchterung über dessen Aberkennung. Danach kam die nächste Gelegenheit. Nach einem Handspiel im Bielefelder Strafraum zeigte Schiedsrichter Christian Ballweg in der 90.+2 Minute auf den Punkt. Kapitön Josip Brekalo verwandelte zum 1:0 und ersparte Hertha nach dem 0:0 in Kiel ein zweites torloses Remis in Folge.

Brekalo entscheidet die Partie in der Nachspielzeit

Vollständig kontrolliert war der Abend damit allerdings noch immer nicht. In der 90.+4 Minute bekam Bielefeld nach einer Ecke die Chance auf den Ausgleich. Erst Mads Pedersen verhinderte im letzten Moment, dass die Geschichte des Spiels noch einmal eine andere Richtung nahm.



Vielleicht liegt genau darin die treffendste Beschreibung für den aktuellen Zustand dieser Mannschaft. Hertha ist noch nicht so weit, Gegner regelmäßig zu erdrücken. Sie produziert weiterhin Phasen, in denen Chancen liegen bleiben und Spiele unnötig lange offen bleiben. Unter Leitl wirkt die Mannschaft jedoch deutlich widerstandsfähiger als jenes Team, das im Frühjahr in Bielefeld auseinanderfiel.

Was dieser Sieg für den Bundesliga-Aufstieg bedeutet

Die Serie der Berliner erzählt deshalb mehr als nur von Punkten. Sie zeigt, wie stark sich Hertha seit dem 1:6 verändert hat. Aufstiegsrennen werden selten durch die schönsten Siege entschieden. Häufig sind es die zähen Abende, die offenlegen, wie belastbar eine Mannschaft wirklich ist.



Gegen Arminia Bielefeld gewann Hertha nicht spektakulär. Für einen Klub, der den Aufstieg in die Bundesliga im Blick hat, könnte genau das die wichtigste Erkenntnis dieses Abends sein.

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