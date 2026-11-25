Er verzichtete auf Gehalt, um bei Hertha zu bleiben. Warum Deyovaisio Zeefuik für viele Fans mehr Hertha ist als ein Star.

Es lief die 89. Minute in Cottbus, als Farid Alfa-Ruprecht über links davonzog und flach in die Mitte passte. Dort kam Deyovaisio Zeefuik angerauscht, ein Rechtsverteidiger auf dem Weg in den gegnerischen Torraum. Er hielt den Fuß hin, der Ball rollte über die Linie, 3:0 für Hertha BSC.



Ein Abwehrspieler, der in der Schlussminute noch bis vors gegnerische Tor stürmt: Genau das hob Stefan Leitl nach dem 4:0 (1:0) hervor. Zeefuik sei „richtig fit“, sagte der Hertha-Trainer, und wer sehe, wie er kurz vor Schluss noch aus der Tiefe anziehe, erkenne „die Basis für unser Spiel“.

Ballon d'Or für Zeefuik: Ein Witz mit Kern

Im Netz kursiert seit Ende Oktober ein KI-Clip, der Zeefuik zum Ballon-d'Or-Sieger macht. Gemeint ist das als Spaß, doch dahinter steckt mehr: Kaum ein Spieler verkörpert für die Hertha-Fans derzeit so sehr den Klub, den sie sich wünschen.



Das liegt weniger an seinen Toren als an einer Entscheidung, die im Profifußball selten geworden ist. Er traf sie im Sommer 2024, und sie kostete ihn Geld.

Leihen nach England und Italien: Zeefuik galt als aussortiert

Bis dahin war es ein weiter Weg. Im Sommer 2020 kam er aus Groningen nach Berlin, ermutigt von Arjen Robben, und im März 2021 schlenzte er gegen Bayer Leverkusen sein erstes Bundesliga-Tor ins Netz. Die Fans wählten es zum Tor der Saison.



Danach verlieh Hertha ihn an die Blackburn Rovers, später an Hellas Verona. Im Sommer 2023 hieß es, er habe in Berlin keine Zukunft und dürfe ablösefrei gehen, und zum Saisonstart verletzte er sich auch noch gleich im ersten Spiel.

Gehaltsverzicht bei Hertha: Warum Zeefuik blieb

Im Sommer 2024 lief sein Vertrag aus. Hertha konnte ihn sich zu den alten Bezügen nicht mehr leisten, ein Wechsel wäre der naheliegende Schritt gewesen. Zeefuik verzichtete stattdessen auf Gehalt und blieb.



Den Grund nannte er selbst. Er habe all die Kommentare der Fans gelesen, die ihn baten zu bleiben, sagte er damals. Das habe ihn glücklich und stolz gemacht.

Treue im Profifußball: Ein Gegenentwurf zum Geschäft

Der Fußball funktioniert gewöhnlich anders. Spieler gehen dorthin, wo Vertrag und Perspektive stimmen, und Hertha hat das in diesem Sommer selbst erlebt: Zwölf Spieler verließen den Klub, nur einer kam.



Zeefuik war zwei Jahre zuvor den umgekehrten Weg gegangen. Er nahm weniger Geld, um in einem Verein zu bleiben, der ihn ein Jahr zuvor loswerden wollte. Gerade deshalb verkörpert er für viele Fans heute mehr Hertha als mancher Star.

Hertha BSC gegen Wolfsburg: Das Duell mit Fabian Reese

Was Hertha an ihm hat, zeigte das Heimspiel gegen Wolfsburg. Leitl beorderte Zeefuik für Julian Eitschberger in die Startelf, und der Niederländer nahm vor mehr als 70.000 Zuschauern ausgerechnet Fabian Reese aus dem Spiel, einst selbst Publikumsliebling im Olympiastadion. Kurz vor der Pause traf er selbst.



In Cottbus folgte sein drittes Saisontor, so viele wie in keiner seiner sechs Hertha-Spielzeiten zuvor. Mitspieler Alfa-Ruprecht fragte auf Instagram unter einem gemeinsamen Jubelfoto: „Deyo jetzt Torjäger, ja?“ Leitl erklärt die neue Torgefahr gewohnt nüchtern mit dem höheren Pressing und den kürzeren Wegen zum Tor nach Ballgewinn.

Zeefuik gegen Eitschberger: Treue garantiert keinen Stammplatz

Ein Freifahrtschein ist die Zuneigung der Fans trotzdem nicht. Auf der rechten Abwehrseite konkurriert Zeefuik mit dem Eigengewächs Eitschberger, und Leitl entscheidet Woche für Woche neu.



„Speziell bei uns auf dieser Position ist das schon äußerst schwierig, weil Eitschi bisher auch eine fantastische Runde gespielt hat“, sagte der Trainer nach dem Spiel in Cottbus. Dass Zeefuik den Platz derzeit hat, verdankt er nicht seiner Geschichte, sondern seiner Form.

Hertha gegen den KSC: Zeefuik und sein derbster Jubel

Am Sonnabend empfängt der Tabellenführer den Karlsruher SC (13 Uhr, Sky). Mit diesem Gegner verbindet Zeefuik eine besondere Erinnerung: In Karlsruhe feierte er einst einen Treffer mit einem derben Liebesbekenntnis zu Hertha.



Den Ballon d'Or wird Deyovaisio Zeefuik nicht gewinnen. In Berlin hat er etwas Selteneres geschafft: Er ist geblieben, als es sich für ihn nicht mehr lohnte, und hat dafür die Liebe einer ganzen Kurve bekommen.

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