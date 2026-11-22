Zwölf Jahre lang hatte es kein Pflichtspiel-Derby zwischen Hertha BSC und Energie Cottbus gegeben. Bei der Rückkehr in die Lausitz legten zwei Ecken und eine Rote Karte für den Gegner den Grundstein, zwei späte Tore machten es deutlich. Mit 4:0 gewann der Spitzenreiter der Zweiten Liga beim Aufsteiger und bleibt auch nach zwölf Spielen ungeschlagen. Damit ist die Rechnung des Fan-Gesangs weiter gültig: 100 Punkte sind rechnerisch noch möglich.



So deutlich das Ergebnis am Ende ausfiel, so ernst hatte Trainer Stefan Leitl die Aufgabe in der Lausitz vorab genommen. Er rechnete mit einem „sehr schweren Spiel“ vor einer lautstarken Heimkulisse. „Ich weiß, was uns hier energetisch erwartet“, sagte Leitl vor dem Anpfiff. Dem Aufsteiger zollte er Respekt: „Dieser Verein gehört in die Liga.“

Hertha BSC in Cottbus: Pyro im Gästeblock, Polizei davor

Die Stimmung war von Beginn an aufgeheizt. Vor dem Anpfiff zogen blaue Rauchschwaden aus dem Gästeblock, die Hertha-Fans hatten Pyrotechnik gezündet. Davor stand viel Polizei.



An seiner Startelf änderte Leitl nach dem 2:1 gegen Wolfsburg vor der Länderspielpause nichts. Deyovaisio Zeefuik und Sebastian Grönning erhielten erneut den Vorzug vor Julian Eitschberger und Gustaf Nilsson. Nach überstandener Schambeinverletzung saß Márton Dardai erstmals seit September wieder im Kader.

Grönning trifft früh, Ex-Herthaner Lotka sieht schlecht aus

Lange warten mussten die Gäste nicht. In der sechsten Minute trat Mads Pedersen eine Ecke an den kurzen Pfosten. Linus Gechter und Grönning nahmen Cottbus-Verteidiger King Manu in die Klammer, der Däne köpfte ohne große Mühe ein. Nicht gut sah dabei Marcel Lotka aus: Der frühere Hertha-Keeper ließ den Ball in den Fünfmeterraum segeln, eigentlich sein Hoheitsgebiet.



Die Cottbuser beschwerten sich, weil Gechter Manu leicht geschubst hatte. Video-Assistent Rafalski aber sah keinen Grund zum Eingreifen.

VAR nimmt Handelfmeter für Energie Cottbus zurück

Auch die zweite strittige Szene ging gegen die Gastgeber aus. In der 24. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, weil Zeefuik einen Schuss mit dem Arm geblockt hatte. Nach Ansicht der Bilder am Monitor nahm er den Strafstoß zurück. Zu Recht, denn Zeefuiks Arm war angelegt.



Cottbus gewann vor allem in der Anfangsphase mehr als 60 Prozent der Zweikämpfe, ging giftig in die Duelle und suchte den schnellen Konter. Die Steilpässe der Hausherren waren aber leichte Beute für die Berliner Abwehr. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Kabinen.

Seguin erhöht nach der Pause, Doumbia sieht Rot

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur drei Minuten, bis Hertha erneut zuschlug, und wieder nach einer Ecke. Josip Brekalo brachte den Ball herein, Jon Dagur Thorsteinsson verlängerte am kurzen Pfosten per Kopf, und Paul Seguin nickte aus zwei Metern zum 2:0 ein (48.). Im Gästeblock brannten erneut Bengalos, die Fans stimmten ihr Lied von den 100 Punkten an.



Zehn Minuten später half Cottbus selbst mit. Nach einem Steilpass startete Thorsteinsson schneller als Fousseny Doumbia, der Verteidiger traf zuerst den Isländer und dann den Ball. Für die Notbremse sah Doumbia die Rote Karte (58.).

Nilsson trifft die Latte, Union-Leihgabe vergibt

In Überzahl hatte Hertha die Partie im Griff, verpasste aber das 3:0. Die größte Chance hatte der eingewechselte Nilsson in der 76. Minute: Nach einem Steckpass von Kevin Sessa traf der Schwede nur die Unterkante der Latte.



Fast wäre es noch einmal eng geworden. In der 81. Minute vergab ausgerechnet Dmytro Bogdanov, kurz zuvor eingewechselt und von Union Berlin ausgeliehen, nach einer Flanke von links aus kurzer Distanz knapp.

Zeefuik und Nilsson schrauben das Ergebnis hoch

Der endgültige Knackpunkt. Denn: In der Schlussphase setzte Hertha BSC den Deckel drauf. Nach einem Konter über links ließ der eingewechselte Farid Alfa-Ruprecht seinen Gegenspieler Rorig stehen und passte flach in die Mitte, wo Zeefuik den Ball mit den Stollen über die Linie grätschte (89.).



Eine Minute später belohnte sich auch Nilsson. Eitschberger eroberte gegen Hannemann den Ball, Seguin schickte den Schweden mit einem Steilpass in den Strafraum. Aus spitzem Winkel hämmerte Nilsson den Ball zu seinem ersten Hertha-Tor in den Knick (90.).

Hertha BSC und die 100 Punkte: Als Nächstes kommt der KSC

Der Song der Fans darf also weiterleben. Hertha hat nun 34 Punkte aus zwölf Spielen. Gewinnt Hertha alle verbleibenden Spiele, stehen am Saisonende genau 100 Punkte. Der nächste Schritt folgt am Sonnabend (13 Uhr) im Olympiastadion gegen den Karlsruher SC, mit dem die Hertha-Fans eine lange Freundschaft pflegen.



Einen Wermutstropfen gab es aber: Der bereits verwarnte Soufian Gouram kam in der Nachspielzeit gegen Manu zu spät und sah Gelb-Rot. Gegen den KSC fehlt er gesperrt.

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