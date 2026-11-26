Hertha BSC feiert mit über 55.000 Fans 50 Jahre Fanfreundschaft mit dem KSC. Doch Trainer Stefan Leitl ist das egal: Er will ungeschlagen zum FC Bayern.

In Berlin haben seit dieser Woche die Weihnachtsmärkte geöffnet, am Sonntag ist der erste Advent, und vier Wochen vor Weihnachten hat Hertha BSC schon seine eigenen Festtage. Elf Siege aus zwölf Ligaspielen hat der Tabellenführer der 2. Bundesliga geholt.



Am Sonnabend (13 Uhr) steigt gegen den Karlsruher SC die große Party, mit 50 Jahren Fanfreundschaft und mehr als 55.000 Zuschauern im Olympiastadion. Drei Tage später wartet im DFB-Pokal der FC Bayern München.



Nur einer hält wenig von Feststimmung. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag nannte Stefan Leitl Fanfreundschaften zwar „etwas Außergewöhnliches“, die zwischen Berlin und Karlsruhe sogar „speziell“. Dann folgte die Pointe: „Ich habe aber keine Freunde in Karlsruhe, von daher ist mir das auch egal und ich will dieses Spiel gewinnen.“

Hertha will ungeschlagen zum FC Bayern

Die Ansage passt zur Lage. Hertha ist in der Liga noch ungeschlagen, und so soll es bleiben. An das Pokal-Achtelfinale in München will Leitl seine Mannschaft vorher gar nicht denken lassen. „Warum sollen wir jetzt an Dienstag denken? Es macht überhaupt gar keinen Sinn“, sagte er. Sein Ziel ist, als ungeschlagener Tabellenführer nach München zu reisen.

Gersbeck vor dem Duell mit dem Ex-Klub

Ganz ohne Gefühle wird der Sonnabend trotzdem nicht, zumindest für einen in Herthas Kader. Torhüter Marius Gersbeck hat früher selbst für den KSC gespielt. Leitl lobte ihn als „verlässlichen Rückhalt“ und „absolut positiven Charakter“, mit dem die Mannschaft sehr gern spiele. Sentimentalität erwartet er von ihm aber genauso wenig wie von sich selbst. Gersbeck sei Profi, „und dann geht es auch nicht um Freundschaften“.



Auch beim Gegner richtet sich der Blick auf ein bekanntes Gesicht. Marvin Wanitzek, seit Jahren einer der auffälligsten Scorer der Liga, sei ein „Gesicht für Karlsruhe“, sagte Leitl. Eine Sonderbewachung soll es aber nicht geben, Hertha müsse die komplette Mannschaft im Blick haben. Für Leitl ist der KSC ein „sehr unangenehmer“ Gegner, der mit hohem Pressing und viel Laufarbeit kommt.

Kompletter Kader: Leitl hat im Sturm und hinten die Qual der Wahl

Die eigene Personallage dürfte den Trainer dagegen entspannen. Es gibt keine Ausfälle, der ganze Kader ist fit. Wer stürmt, ließ Leitl offen, auch ob Gustaf Nilsson sein Startelf-Debüt bekommt. Beim 4:0-Sieg in Cottbus wurde der Schwede eingewechselt, traf zunächst die Latte und erzielte dann sein erstes Tor für Hertha. Leitl freute sich ausdrücklich für ihn: Wie die Mitspieler mit ihm gejubelt hätten, zeige, dass er „komplett in der Mannschaft angekommen“ sei.



Gleichzeitig trifft Sebastian Grönning gerade regelmäßig, dazu kommt Luca Schuler. „Wir werden beide und Luca Schuler für die kommenden Wochen und Monate auch brauchen“, sagte Leitl.



Die Qual der Wahl hat Leitl auch auf den defensiven Außenbahnen. Zwischen Julian Eitschberger, Mads Pedersen und Deyovaisio Zeefuik zu entscheiden, sei „sehr, sehr schwierig“, sagte er. „Aber wir werden eine gute Lösung finden.“

Stefan Leitl hat derzeit viel Spaß bei Hertha BSC

Wie tief der Kader reicht, sah Leitl auch unter der Woche. Da coachte er eine Mannschaft, in der elf Spieler aus Herthas Akademie neben einigen Profis auf dem Platz standen. Das Spiel wurde gewonnen, Leitl hatte nach eigener Aussage „super Spaß“, und die Jungs hätten „ein richtig geiles Spiel gemacht“.



Dass alle fit sind, hält er nicht für Zufall. Herthas Spielweise sei sehr intensiv, deshalb arbeite das Trainerteam eng mit Leistungsdaten. Auch die neu besetzte medizinische Abteilung unterstütze diesen Stil. Von den Spielern verlangt Leitl viel Eigeninitiative, weg von passiver und hin zu aktiver Regeneration. Vor dem Jubiläumsspiel klang er entsprechend zufrieden: „Es fühlt sich einfach richtig gut an.“

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