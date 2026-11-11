Hertha BSC gegen 1. FC Union? Darum glaubt Neururer nicht an ein Derby

Ex-Hertha-Coach Peter Neururer überrascht in einer Talkshow mit einer Aussage über das mögliche Derby zwischen Hertha und Union in der nächsten Saison.

Hertha BSC gegen den 1. FC Union in der kommenden Bundesliga-Saison? Während der Zweitliga-Tabellenführer dem Aufstieg entgegenzustürmen scheint, hat Trainer-Legende Peter Neururer erhebliche Zweifel daran, dass es tatsächlich wieder zu einem Berliner Derby kommen wird.



In der Internet-Fußballshow „At Broski“ von Moderator Simon Schildgen war der 71-Jährige zu Gast, um über den beeindruckenden Saisonstart der Herthaner zu sprechen. Nach dem 2:1 gegen Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg ist der Hauptstadtklub der große Gesprächsstoff in der Sendung. Schließlich hat Hertha mit 31 Punkten aus elf Spielen einen historischen Start hingelegt.

Neururer glaubt an Hertha-Aufstieg, aber...

Neururer, der selbst 1991 für zweieinhalb Monate Trainer bei Hertha war, richtete den Blick jedoch nicht nur auf den Aufstiegskampf der Berliner. Mit einer Aussage sorgte er auch mit Blick auf den 1. FC Union für Aufmerksamkeit.



„Ja, die Hertha-Fans träumen von irgendwelchen Dingen, von einem Derby, möglicherweise wieder bald gegen Union. Wobei, ich glaube da nicht dran“, sagte Neururer. Moderator Schildgen hakte sofort nach: „Also ich glaube, das liegt mehr an Union Berlin, ob das nächstes Jahr stattfindet.“ Neururer blieb bei seiner Position. „Das hast du gesagt. Ich sage nur: Ich glaube da nicht dran. Aber Hertha steigt auf.“



Damit äußert sich der langjährige Bundesliga-Coach eindeutig zu Herthas Aufstiegschancen. Gleichzeitig lässt seine Aussage Raum für die Interpretation, dass er die Lage beim 1. FC Union kritisch sieht.

Unions vierte Saison in Folge mit Abstiegskampf

Die Köpenicker stecken in der Bundesliga derzeit mitten im Abstiegskampf. Nach neun Spieltagen stehen lediglich sieben Punkte zu Buche, was aktuell Platz 16 bedeutet. Nach den erfolgreichen Jahren mit der Qualifikation für die Champions League 2023 kämpft Union damit zum vierten Mal in Folge gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit.



Die aktuelle Situation ist allerdings nicht ohne Vorbild. Schon in der ersten Bundesliga-Saison 2019/20 hatte Union nach neun Spieltagen lediglich sieben Punkte auf dem Konto und schaffte am Ende dennoch souverän den Klassenerhalt. Auch in der Saison 2023/24 war die Ausgangslage nach neun Partien mit nur sechs Punkten sogar noch schlechter. Trotzdem blieb der Verein in der Bundesliga.



Auch der Blick auf die Liga-Historie macht Mut. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zur Saison 1995/96 konnten insgesamt 64 Mannschaften trotz eines ähnlich schwachen Starts den Klassenerhalt sichern. Nur in der Saison 2024/25 gelang keinem Klub mit sieben oder weniger Punkten nach neun Spieltagen der Verbleib in der Liga. Damals traf es Holstein Kiel und den VfL Bochum.

Neururer: „Herthas Punktezahl jetzt reicht aus!“

Die größere Sensation liefern derzeit ohnehin die Zahlen von Hertha. Mit 31 Punkten nach elf Spieltagen haben die Berliner einen Rekord in der eingleisigen 2. Bundesliga aufgestellt. Zuletzt gewann der Spitzenreiter 3:0 beim 1. FC Kaiserslautern und 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Der Vorsprung auf Relegationsplatz drei beträgt bereits zehn Punkte.



Für Neururer ist die Ausgangslage deshalb eindeutig. „Großartig, diesen Vorsprung jetzt schon erzielt zu haben, das wird sich Hertha nicht mehr nehmen lassen“, sagte er. „Hertha ist Topfavorit auf den Aufstieg. Die Punktezahl jetzt reicht aus, um wirklich realistisch von der Bundesliga zu träumen.“



Ob die Berliner dann auch wieder auf Union treffen, glaubt der 71-Jährige allerdings nicht. Seine Prognose: Hertha steigt auf, ein Hauptstadtderby in der kommenden Saison wird es trotzdem nicht geben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema