Wackler, Abseitsschock, Seguin-Hammer: Diese Hertha wirkt anders

Beim 2:1 gegen Greuther Fürth überzeugt Hertha BSC nicht durchgehend, zeigt aber erneut die Qualität eines Spitzenteams und baut die perfekte Serie weiter aus.

Hertha BSC hat auch die dreiwöchige Länderspielpause unbeschadet überstanden. Gegen Greuther Fürth gewannen die Berliner 2:1 (0:0) und feierten damit den siebten Sieg im siebten Zweitligaspiel. Lange fehlte die Leichtigkeit, dazu hatten die Gastgeber bei einem aberkannten Fürther Treffer Glück. Am Ende stand trotzdem ein souveränes Ergebnis, das Herthas Traumstart weiter befeuert. Insbesondere weil Hertha einen Nachmittag überstand, an dem der eigene Rhythmus lange nicht zu finden gewesen war.

Hertha hat nach der Länderspielpause Mühe

Vor allem in der ersten Halbzeit fehlten Hertha BSC über weite Strecken die Dynamik und die Präzision der vergangenen Wochen. Die Berliner begannen engagiert, entwickelten offensiv jedoch zunächst wenig Durchschlagskraft. Stattdessen kam Fürth zu den besseren Gelegenheiten. In der 23. und 25. Minute musste Torhüter Marius Gersbeck jeweils stark parieren und bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand.

Hertha-Trainer Stefan Leitl war während des Spiels gegen Greuther Fürth mehrfach laustark an der Seitenlinie gefordert. © Wolfgang Zink/Sportfoto Zink/IMAGO

Herthas beste Möglichkeit vor der Pause hatte Oluwaseun Adewumi, der kurz vor dem Halbzeitpfiff gleich zweimal gefährlich zum Abschluss kam. Insgesamt war das Berliner Offensivspiel jedoch deutlich weniger flüssig als zuletzt.

Gersbeck hält Hertha lange im Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Hertha schwer. Immer wieder fehlten der letzte Pass oder die notwendige Genauigkeit im Abschluss. Kapitän Josip Brekalo verfehlte in der 58. Minute das Tor, wenig später fand seine Hereingabe keinen Abnehmer.

Hertha-Torwart Marius Gersbeck klärt gegen Greuther Fürth in höchster Not. © Wolfgang Zink/Sportfoto Zink/IMAGO

Dann schien Fürth in Führung zu gehen. Nach einem Ballverlust von Niklas Kolbe traf Omar Silah in der 62. Minute. Der Treffer wurde jedoch wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen.

Abseitspfiff wird zum Wendepunkt

Die Berliner nutzten die Situation unmittelbar zu ihren Gunsten. Nur drei Minuten später schickte Brekalo Mads Pedersen auf der linken Seite in den Strafraum. Der Däne zog entschlossen zum Tor und traf in der 65. Minute ins lange Eck zur Führung.

Mit zunehmender Spieldauer gewann Hertha die Kontrolle. Fürth fehlte nach dem Rückschlag die Durchschlagskraft, während die Gastgeber ihre Angriffe nun konsequenter ausspielten. In der 80. Minute sorgte ausgerechnet der Ex-Fürther Paul Seguin für die Vorentscheidung. Der Mittelfeldspieler traf mit einem Distanzschuss zum 2:0.

Pedersen und Seguin sichern den Sieg

Ganz ohne Zittern ging es dennoch nicht zu Ende. Nach einer Ecke verkürzte Jannis Heuer in der 90. Minute per Kopf auf 1:2. Fürth kam jedoch zu spät zurück ins Spiel, Hertha brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte den siebten Sieg im siebten Saisonspiel.

Trainer Stefan Leitl zeigte sich trotz des nächsten Erfolgs bemerkenswert kritisch. „Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Das Beste ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben“, sagte der Hertha-Coach. Seine Mannschaft sei „nicht die Mannschaft gewesen, die ich kenne“. Vor allem die Zweikampfführung und die fehlende Dominanz störten den Trainer. „Wir haben viel zu viel zugelassen. Das hat wenig mit dem zu tun, wie wir auftreten wollen. Glückwunsch an die Jungs, dass sie trotzdem in der Lage sind, so ein Spiel zu gewinnen.“



Leitl traf damit den Kern der Partie. Hertha war über weite Strecken nicht so dominant wie vor der Länderspielpause und benötigte zudem die Unterstützung des Videoassistenten, als Fürths vermeintliche Führung wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen wurde.

Sieben Spiele, sieben Siege für Hertha

Der Erfolg war deshalb nicht der überzeugendste Auftritt dieser bislang bemerkenswerten Saison. Doch gerade darin liegt möglicherweise eine Erkenntnis. Hertha gewann auch ein Spiel, in dem vieles nicht selbstverständlich funktionierte. Die Serie hielt an einem Nachmittag, an dem Rhythmus, Leichtigkeit und Dominanz nur phasenweise zu erkennen waren.



Zugleich spielte die Konkurrenz den Berlinern in die Karten. Nürnberg und Wolfsburg trennten sich 4:4, Heidenheim und Kaiserslautern 0:0. Nach sieben Spieltagen beträgt der Vorsprung auf Topfavorit Wolfsburg mit Ex-Hertha-Kapitän Fabian Reese damit bereits satte neun Punkte.



Für Aufstiegsprognosen ist es natürlich noch zu früh. Die Partie gegen Fürth zeigte, wie eng die Zweite Liga trotz der Berliner Erfolgsserie bleiben kann. Für Hertha dürfte aber wichtiger sein, dass die Mannschaft inzwischen auch dann punktet, wenn sie nicht ihr bestes Niveau erreicht. Solche Spiele gelten häufig als besonderer Hinweis auf die Reife eines Teams.

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