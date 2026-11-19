Sonntag (13.30 Uhr) steigt für Hertha BSC das Ostderby bei Energie Cottbus. Seit 2001 gibt es das Duell und jede Menge Geschichten.

Die Ära von Trainer Jürgen Röber bei Hertha BSC endete am 5. Februar 2002 nach einem 0:1 bei Energie Cottbus. Er ahnte schon beim Spiel, dass es sein letztes wird.

Noch drei Tage, dann steigt das Ostderby von Hertha BSC bei Energie Cottbus (Sonntag, 13.30 Uhr). Der souveräne Spitzenreiter der Zweiten Liga beim Aufsteiger. Was soll da schon passieren? So einiges. Das zeigen 25 Jahre des besonderen Derbys. Hertha spielte im Stadion der Freundschaft bisher elfmal, verlor dort schon einen Trainer, sah einen Manager tanzen und einen Topstar, der ins Krankenhaus getreten wurde.

17. März 2001: 0:3, Hertha-Boss Scholz greift Röber an

Hertha spielte im März 2001 zum ersten Mal in der Lausitz, es wurde bei der Bundesliga-Partie viel gezündelt. Ein Molotow-Cocktail ein paar Tage vor dem Spiel auf das Haus von Energie-Kapitän Christian Beeck (54). Pyro-Wahnsinn dann im Stadion der Freundschaft, das Spiel musste unterbrochen werden. Feuer auf dem Rasen hatte dagegen nur Cottbus. Hertha blamierte sich mit 0:3 und Ex-Aufsichtsratsboss Dr. Rupert Scholz (89) wütete: „Solche erbärmlichen Spiele will ich nicht mehr sehen. Nicht nur die Mannschaft, auch Jürgen Röber muss sich jetzt am Riemen reißen. Ich habe kein taktisches Konzept gesehen.“

5. Februar 2002: 0:1, Röber muss gehen

Elf Monate später endete nach sechs Jahren die erfolgreiche Ära von Kult-Trainer Röber (72) in der Lausitz mit einem 0:1. Es war ein Abgang auf Raten, sieben Wochen zuvor war beschlossen worden, dass Röber im Sommer 2002 gehen wird. Seitdem lief nicht mehr viel bei den Blau-Weißen. Der Coach war ausgebrannt. Röber: „Schon auf der Rückfahrt aus Cottbus habe ich Dieter Hoeneß gesagt, dass eine Trennung die richtige Lösung ist.“ Im Bus flossen bei einigen Spielern Tränen, einer von ihnen war Pal Dardai (50). Die Hertha-Fans feierten Röber noch bei dem Spiel, auch sie ahnten, was bei einer Niederlage passieren würde.

19. Oktober 2002: 2:0, Sieg durch Marcelinho und Alves

In der nächsten Saison durfte Hertha endlich jubeln, dank der Brasilianer. Erst überlistete Marcelinho (51) mit einem Freistoß Energie-Torwart Tomislav Piplica (57), dann traf Stürmer Alex Alves (am 14. November 2012 mit 37 Jahren an Leukämie verstorben). Der damalige Trainer Huub Stevens (72) hatte ein goldenes Händchen und ließ Alves spielen. Michael Preetz (59) und Luizao (51) saßen auf der Bank. Cottbus stieg in dieser Saison ab.

8. Januar 2005: 1:3 mit einer B-Elf

Das nächste Aufeinandertreffen war ein Testspiel im Januar 2005. Ex-Trainer Falko Götz (64) ließ die B-Elf gegen den krisengeschüttelten Zweitligisten spielen, und es setzte ein 1:3. Hertha wurde am Saisonende Bundesliga-Vierter, Cottbus verhinderte am letzten Spieltag den Abstieg aus dem Unterhaus.

28. Oktober 2006: 0:2, Rot und Götz auf der Tribüne

2006 war Cottbus zurück in der Bundesliga und siegte wieder gegen Hertha, diesmal mit 2:0. Ein Spiel, bei dem die Nerven blank lagen. Stürmer Solomon Okoronkwo (39) sah nach einem versuchten Kopfstoß gegen einen Cottbusser Rot und Trainer Falko Götz wurde auf die Tribüne verbannt.

30. März 2008: 1:2, auch Lucien Favre verzweifelte

Am 30. März 2008 begrüßte das Energie-Stadionheft Hertha als „Lieblingsgegner“. Die Spitze saß. Trotz Führung durch Mineiro (51) verloren die Blau-Weißen. In seiner ersten Hertha-Saison war Ex-Trainer Lucien Favre (69) beim Gastauftritt in der Lausitz gar nicht amüsiert und sagte: „Entscheidend für die Niederlage war, dass wir zu viele Ballverluste hatten. Wir haben manchmal zu egoistisch gespielt.“

Ex-Manager Dieter Hoeneß tanzte im März 2009 nach einem 3:1-Sieg bei Energie Cottbus mit den Spielern auf dem Rasen. Hertha BSC war damals Bundesliga-Spitzenreiter. © imago sportfotodienst

7. März 2009: 3:1, Hoeneß tanzte auf dem Rasen

Knapp ein Jahr danach war alles anders. Hertha kam am 23. Spieltag als Spitzenreiter und verließ Cottbus auch wieder als Tabellenführer. Stürmer Andrej Voronin (47) traf beim 3:1 dreimal und Ex-Manager Dieter Hoeneß (73) tanzte mit den Spielern nach dem Abpfiff vor Freude auf dem Rasen. Hertha vergeigte am Ende alles, Meistertitel und Champions-League-Teilnahme, Hoeneß musste am Saisonende gehen.

24. September 2010: 1:0, Bierbecher gegen Hertha-Spieler

In der Saison 2010/11 trafen sich beide Klubs in der Zweiten Liga wieder – in einem Spitzenspiel. Hertha kam am 6. Spieltag als Tabellenführer zum Zweiten Cottbus. Die Blau-Weißen gewannen 1:0 durch ein Tor von Rob Friend (45). Viel Frust bei den Energie-Fans, sie schmissen nach dem Abpfiff Bierbecher in den Spielertunnel. Hertha stieg wieder auf, Cottbus wurde Sechster.

3. Dezember 2012: 2:1, Ronny wird zum Aufstiegshelden

Das Wiedersehen kam schneller als gedacht, weil die Blau-Weißen nach nur einem Jahr wieder aus der Bundesliga abgestiegen waren. Hertha setzte zum nächsten Durchmarsch an und gewann 2:1 in der Lausitz durch einen wunderbaren Volley-Treffer von Ronny (40) in der 84. Minute. Der Brasilianer arbeitete an seinem Mythos des Aufstiegshelden 2012/13.

8. Juli 2022: 5:1, Ausflug vor dem Trainingslager

Cottbus war mittlerweile in die Regionalliga abgestürzt. Hertha kam im Sommer 2022 als Testspielgegner aus der Bundesliga. Ex-Trainer Sandro Schwarz (48) wollte vor der Abreise ins Trainingslager nach England noch diesen Test. Hertha gewann locker mit 5:1, doch schon da war es ein sehr hartes Spiel der Lausitzer.

Ex-Hertha-Kapitän Fabian Reese wurde im Sommer 2024 beim Testspiel in Cottbus von Energie-Verteidiger Filip Kusic ins Krankenhaus getreten und fiel die halbe Saison aus. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

16. Juli 2024: 2:2, Reese ins Krankenhaus getreten

Zwei Jahre später endete der nächste Test böse. Energie-Verteidiger Filip Kusic (30) grätschte Fabian Reese (28) in der 16. Minute brutal um. Sein Knöchel war kaputt, mit Tränen in den Augen humpelte er vom Platz und wurde von Energie-Fans noch homophob beleidigt. Ein paar Tage später wurde Reese operiert und fiel die halbe Saison aus. Auch Kevin Sessa (26) erwischte es, er fiel acht Wochen aus. Stürmer Haris Tabakovic (32) und Verteidiger Linus Gechter (22) hatten sich die Zähne verletzt. Das Spiel endete 2:2, aber Hertha hatte die Saison schon verloren, bevor sie losgegangen war.

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