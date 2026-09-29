Josip Brekalo führt Hertha BSC und jagt Fabian Reese

Als neuer Kapitän prägt Josip Brekalo das Spiel von Hertha BSC. In der Scorerliste liegt nur Ex-Berliner Fabian Reese noch vor ihm.

Der Sommer von Hertha BSC stand zunächst im Zeichen eines Abschieds. Fabian Reese, Publikumsliebling und Identifikationsfigur des Klubs, wechselte für rund acht Millionen Euro und mächtig Tamtam zum VfL Wolfsburg. Viele fragten sich, wer die entstandene Lücke bei den Blau-Weißen füllen könnte. Doch nach nur wenigen Wochen der neuen Saison in der 2. Bundesliga scheint die Antwort klar: Josip Brekalo.

Josip Brekalo wächst bei Hertha in die Führungsrolle

Der Kroate hat seinen Einfluss auf das Berliner Spiel deutlich ausgebaut. Sieben Scorerpunkte sammelte er in den ersten sechs Ligaspielen, vier Tore erzielte er selbst, drei weitere bereitete er vor. In der ligaweiten Scorerwertung liegt Brekalo damit auf Rang zwei. Vor ihm steht nur ein ehemaliger Mitspieler: Fabian Reese.



Die Konstellation besitzt ihren eigenen Reiz. Noch vor wenigen Monaten spielten die beiden 28-Jährigen gemeinsam für Hertha, nachdem Brekalo im Winter aus Spanien nach Berlin gewechselt war. Nun liefern sie sich aus der Distanz ein Duell um die Spitzenplätze der Statistik. Reese kommt bislang auf drei Tore und fünf Vorlagen für Wolfsburg, Brekalo folgt dicht dahinter.

Nur Fabian Reese steht in der Scorerliste noch vor ihm

Seine Rolle in Berlin hat sich jedoch nicht nur auf dem Platz verändert. Trainer Stefan Leitl ernannte den 28-Jährigen vor der Saison zum Nachfolger von Reese als Kapitän. Brekalo gehört damit auch offiziell zu den zentralen Figuren des Umbruchs.

Der verlängerte Arm von Hertha-Trainer Stefan Leitl: Josip Brekalo folgte auf Fabian Reese als Kapitän. © IMAGO/Michael Taeger

Leitl begründete die Entscheidung nicht nur mit der sportlichen Klasse des Offensivspielers, sondern auch mit dessen enger Bindung zum Verein. „Als ich ihm die Entscheidung mitgeteilt habe, waren seine Worte, wie stolz er sei, für diesen wunderbaren Verein die Binde tragen zu dürfen. Er identifiziert sich total mit diesem Verein“, sagte der Trainer.

Warum Stefan Leitl auf Brekalo als Kapitän setzt

Auf dem Platz wirkt Brekalo entschlossen und präsent. Er fordert den Ball, sucht den Abschluss und übernimmt Verantwortung in entscheidenden Situationen. Mit seiner Dynamik und seiner technischen Qualität verleiht er dem Berliner Offensivspiel neue Impulse.

Das hilft auch der Mannschaft. Nach dem starken Saisonstart ist Hertha nicht mehr in gleichem Maße von einem einzelnen Spieler abhängig. Brekalo trifft selbst und setzt zugleich seine Mitspieler in Szene. Das macht die Berliner schwerer ausrechenbar.

Hertha profitiert vom starken Saisonstart des Kroaten

Während Reese die Scorerliste noch anführt, liegen die Berliner in der Tabelle bereits sieben Zähler vor dem großen Aufstiegsfavoriten VfL Wolfsburg. Für Hertha ist der makellose Saisonstart mit sechs Siegen ein weiteres Indiz dafür, dass der Abschied des langjährigen Leistungsträgers bislang besser aufgefangen wurde, als viele erwartet hatten.



Noch steht Brekalo im Schatten eines Spielers, der Hertha über Jahre geprägt hat. Seine Entwicklung in den ersten Saisonwochen zeigt jedoch, dass er zunehmend seine eigene Geschichte schreibt. Anders als Reese womöglich sogar mit einem Happy End.

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