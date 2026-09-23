Hertha BSC: Die Länderspielpause ist Fluch und Segen zugleich

Sechs Siege aus sechs Spielen: Und ausgerechnet jetzt die Zwangspause. Für Hertha BSC kommt die Länderspielpause äußerst ungelegen – sie hat aber auch Vorteile.

Die Spieler von Hertha kamen zuletzt aus dem Jubeln nicht mehr raus – jetzt müssen sie zwangsläufig eine Pause machen.

Sechs Spiele, sechs Siege: Hertha BSC ist in dieser Zweitliga-Saison bislang das Maß aller Dinge. Ausgerechnet jetzt, mitten in diesem Lauf, zwingt der Fußball-Kalender die Alte Dame zu einer Pause, die es in sich hat: Fast drei Wochen ruht der Ball, weil die Nationalmannschaften ihre eigenen Termine haben. Für Trainer Stefan Leitl bedeutet die Pause Fluch und Segen zugleich.

Der Fluch der Pause

Wer sechsmal in Folge gewinnt, will eigentlich nur eins: weiterspielen. Den Schwung mitnehmen, die Serie ausbauen, dranbleiben. Wer braucht da eine Unterbrechung, die knapp drei Wochen zwischen zwei Spieltage reißt?

Jon Dagur Thorsteinsson jubelt, nachdem er Hertha zum Sieg gegen Dresden geschossen hat. Jetzt ist er mit der Nationalmannschaft von Island unterwegs. © Robert Michael/dpa

Hinzu kommt: Länderspiele bergen immer ein gewisses Verletzungsrisiko – und nicht jeder Nationaltrainer geht damit so schonend um wie der neue DFB-Chefcoach Jürgen Klopp, der für die anstehenden Partien gleich zwei Kader nominiert hat. Unter anderem eben, um seine Spieler nicht zu stark zu belasten.



Gleich mehrere Herthaner sind dieser Tage unterwegs. Jón Dagur Thorsteinsson misst sich mit seiner Nationalelf von Island in der Nations League mit Estland und Luxemburg.



Oluwaseun Adewumi und Linus Gechter reisen zu ihren U21-Auswahlen, die in der EM-Qualifikation gefordert sind. Adewumi trifft mit Österreich auf Dänemark und Wales, Gechter spielt mit dem DFB-Team gegen Lettland, Malta und Georgien. Farid Alfa-Ruprecht und Boris Mamuzah Lum bestreiten mit der Juniorenauswahl Tests gegen Frankreich, England und Italien.

Trainer Stefan Leitl hat aus der Hertha eine funktionierende Einheit geformt. © IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

Leitl muss also hoffen, dass gerade seine Leistungsträger, insbesondere Thorsteinsson, der zuletzt gegen Dresden doppelt traf, Neuzugang Adewumi (drei Saisontore) und Gechter, fit bleiben.

Der Segen der Pause

So groß das Risiko, so groß ist für Hertha aber auch die Chance, die in der Zwangspause steckt. Alle Spieler, die nicht zu ihren National- oder Nachwuchsteams abreisen, können durchschnaufen, Kräfte sammeln – und nach der Pause wieder mit voller Wucht angreifen.



Vor allem aber verschafft die Pause verletzten Spielern die dringend benötigte Zeit zur Genesung. Gustaf Nilsson, der sich gegen Dresden die Oberschenkelmuskulatur verletzte und deshalb auf die Reise zur schwedischen Nationalelf verzichten musste, kann sich in Ruhe auskurieren.

Dárdai sagt Ungarn ab

Noch wichtiger dürfte der Fall Marton Dardai sein. Der Innenverteidiger hat seine Abruf-Nominierung für Ungarn offenbar sausen lassen, um sich endlich richtig erholen zu können. Seit dem Ende der vergangenen Zweitliga-Saison plagen ihn hartnäckige Schambeinprobleme, weshalb er auch später in die Sommervorbereitung eingestiegen war.



Schmerzfrei ist er bis heute nicht. Leitl konnte bislang nur sporadisch auf ihn zurückgreifen, gerade einmal vier Kurzeinsätze mit insgesamt 19 Minuten stehen für den Linksfuß zu Buche. Das soll sich nun ändern: Dardai reist zur Untersuchung zu einem Spezialisten nach München, im Anschluss geht es zu weiteren Behandlungen nach Österreich – alles eng abgestimmt mit Herthas medizinischer Abteilung.

Läuft alles nach Plan, geht Hertha mit zwei zusätzlichen, fitten Spielern in den Herbst. Am 11. Oktober, wenn die Alte Dame in der 2. Liga zu Hause auf die SpVgg Greuther Fürth trifft, könnten Nilsson und Dardai wieder eine Option für Leitl sein – Fluch und Segen der Länderspielpause, zusammengefasst in einem einzigen Comeback.

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