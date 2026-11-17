Hertha führt ungeschlagen die 2. Liga an, Union bangt vor dem Bundesliga-Abstieg. Was Lars Windhorst, Urs Fischer und die Fans damit zu tun haben.

In Halle 21a der Messe Berlin lief am Samstag der Tagesordnungspunkt Ehrungen, als die Versammlung zum ersten Mal die Fassung verlor. Vizepräsidentin Anne Noske hatte die U-15-Mädchen von Hertha BSC auf die Bühne gebeten, frisch gekürte Berliner Pokalsiegerinnen. Dann setzte sie nach: Der Finalgegner hieß 1. FC Union Berlin. Knapp tausend Mitglieder sprangen von ihren Sitzen, als wäre gerade ein Derby im Olympiastadion entschieden worden.

Mitgliederversammlung von Hertha BSC: Jubel über Sieg gegen Union

Es war ein Jugendpokal, ausgespielt von Vierzehnjährigen. Gefeiert wurde trotzdem etwas Größeres: das lange vermisste Gefühl, in dieser Stadt wieder obenauf zu sein.



Präsident Fabian Drescher sprach knapp 25 Minuten. Er warnte davor, sich von der Euphorie blenden zu lassen, und rief seinen Mitgliedern am Ende doch zu, sie sollten weiterträumen. Hertha sei wieder Stadtgespräch, sagte er, aus Skepsis sei Begeisterung geworden.

2. Liga: Hertha BSC ungeschlagen, Olympiastadion wieder voll

Wie sehr sich die Stimmung gedreht hatte, zeigte die Aussprache danach: Ein einziges Mitglied meldete sich zu Wort. Die Gründe für so viel Frieden standen in der Tabelle, zehn Siege und ein Remis aus elf Spielen, und in der Bilanz, die erstmals seit 2019 einen Gewinn auswies.



Auch die Menschen waren zurückgekehrt. 70.928 sahen eine Woche zuvor das 2:1 gegen Wolfsburg, der Schnitt stieg auf knapp 56.000, höher als in der letzten Bundesligasaison. Es fühlte sich an wie ein Rausch, nach Jahren, in denen diese Anhänger fast alles ertragen hatten.

Lars Windhorst und Kay Bernstein: Was Hertha-Fans ertragen mussten

Das meiste davon begann 2019. Im Juni stieg Lars Windhorst bei Hertha ein, am Ende flossen 374 Millionen Euro. Aus der alten Dame sollte ein Big City Club werden, ein Verein für die Champions League.



Stattdessen trat Jürgen Klinsmann per Facebook zurück, eine Spionage-Affäre erschütterte den Klub, 2023 folgte der Abstieg. Im Januar 2024 starb Präsident Kay Bernstein, der einstige Ultra, der den Verein seinen Fans zurückgegeben hatte. Die Kurve trauerte, und sie blieb.

Union Berlin und Urs Fischer: Von der grauen Maus in die Champions League

Im Osten der Stadt lief der Film in dieser Zeit in die andere Richtung. Jahrzehntelang war der 1. FC Union Berlin die graue Maus aus Köpenick gewesen, gefangen in der Tristesse der unteren Ligen. Dann kam 2018 Urs Fischer, und mit dem Schweizer begann ein Aufstieg, bei dem selbst den eigenen Fans schwindlig wurde.

Zweikampf mit Symbolwirkung: Jahrelang war der 1. FC Union Berlin die Nummer eins der Hauptstadt. Jetzt könnte Hertha BSC an den Eisernen wieder vorbeiziehen. © Matthias Koch via www.imago-images.de

2019 ging es in die Bundesliga, zwei Jahre später nach Europa. Im Januar 2023 gewann Union das Derby im Olympiastadion 2:0, im Herbst stand dort Real Madrid gegenüber. Was Windhorst versprochen hatte, holte sich der Nachbar ohne Investor, heute zählt der Klub 71.958 Mitglieder.

Union Berlin auf Platz 16: Seit Fischers Abschied geht es bergab

Den Wendepunkt markierte der November 2023. Union trennte sich von Fischer, seither kämpft der Klub jedes Jahr gegen den Abstieg, Mauro Lustrinelli ist bereits der sechste Trainer danach. 2024 kam die Rettung erst in der Nachspielzeit des letzten Spieltags.Doch mit Fischers Abschied im November 2023 riss der Faden. 2024 rettete sich Union erst in der Nachspielzeit des letzten Spieltags. Seitdem herrscht auf der Trainerbank eine Fluktuation wie einst bei Hertha. Mauro Lustrinelli ist bereits der sechste Nachfolger von Fischer.



In diesem Herbst kehrte die Angst früh zurück. Union gewann nur eines seiner neun Bundesligaspiele und rutschte auf Platz 16, im September ging die Mannschaft in München 0:7 unter, so hoch wie nie zuvor in der Bundesliga.

Peter Neururer und das Berliner Derby: Von der Freundschaft zur Rivalität

So wird in Berlin bereits über einen Ligatausch im Sommer gesprochen. Peter Neururer, 1991 kurz Hertha-Trainer, sagte jüngst in einem Podcast, er glaube nicht an ein Derby in der kommenden Saison, um nachzuschieben: „Aber Hertha steigt auf.“



Für die Stadt wäre es der nächste Sommer ohne ihr größtes Spiel, und das bei einem Duell, das einmal als Umarmung begonnen hatte. Am 27. Januar 1990, 79 Tage nach dem Mauerfall, kamen offiziell 51.270 Zuschauer zum Freundschaftsspiel ins Olympiastadion, Fans aus Ost und West jubelten gemeinsam. Aus der Freundschaft wurde Rivalität, eine, die vom direkten Vergleich lebt. Seit dem 2:0 im Januar 2023 fehlt er.

Berliner Derby fehlt: Warum ein Jugendpokal Hertha elektrisiert

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum ein Jugendpokal einen ganzen Saal von den Stühlen riss. Der Sieg der U 15 war für die Herthaner ein kleiner Ersatz für das Spiel, das ihnen fehlt.



Festschreiben sollte man die neue Ordnung trotzdem nicht. Drescher selbst nannte Herthas wirtschaftlichen Weg „noch verdammt lang“, und Union hat sich seit Fischers Abschied schon zweimal aus dem Tabellenkeller befreit.

Union gegen RB Leipzig, Hertha bei Energie Cottbus: Berlin träumt weiter

Entschieden wird ohnehin nicht in Messehallen, sondern auf dem Rasen. An diesem Wochenende empfängt Union am Samstag RB Leipzig (15.30 Uhr, Sky), Hertha tritt am Sonntag bei Energie Cottbus an (13.30 Uhr, Sky).



Weiterträumen, hatte Drescher seinen Mitgliedern in Halle 21a zugerufen. Es ist ein Rat, den an diesem Wochenende ganz Berlin gebrauchen kann, denn beide Lager träumen vom selben Spiel.

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