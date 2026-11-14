Hertha im Herbst 2026: Ein Tabellenführer ohne Feierlaune

Hertha BSC bleibt auf Sparkurs. Auf der Mitgliederversammlung kündigte die Klubführung an, auch nach einem möglichen Aufstieg weiter zu sparen.

Seit Jahrzehnten ist bei Hertha BSC keine Versammlung der Mitglieder so leise verlaufen. Knapp 1000 Herthaner hatten sich in der Messehalle eingefunden. Obwohl ihr Verein in der Zweiten Liga sensationell an der Spitze steht, wollte keine Feierstimmung aufkommen. Die Geldnöte wirken nach, und auch eine Rückkehr in die Bundesliga wird am strikten Sparprogramm nichts ändern.

Hertha BSC: Sparprogramm auch nach einem Aufstieg

Finanzchef Ralf Huschen (48) unterstrich das vor den Mitgliedern: „Wir werden auch in einem Erstliga-Fall weiter sparen.“ Auf dem Klub lastet nach wie vor ein Schuldenberg von knapp 40 Millionen Euro. Ein Lichtblick: Erstmals seit neun Jahren steht wieder ein Plus in der Bilanz, mit 1,15 Millionen Euro freilich ein überschaubares.

Transfers stopften die Lücke bei den TV-Geldern

Zu den Altlasten aus der Zeit des Größenwahns kam, dass die Fernseheinnahmen nach dem Abstieg 2023 Jahr für Jahr zurückgingen. Die Lücke stopfte Hertha stets mit Transfers. Im vergangenen Sommer trennte sich der Klub gleich von fünf seiner besten Spieler: Kennet Eichhorn (17), Fabian Reese (28), Tjark Ernst (23), Michael Cuisance (27) und Marten Winkler (24).



Ein vergleichbares Transferplus von über 20 Millionen Euro ist für den nächsten Sommer nicht mehr zu erwarten, zu sehr ist das Aufgebot bereits ausgedünnt. Hertha braucht also neue Einnahmequellen.

Hertha BSC profitiert vom Zuschauerboom

Unverhofft fließt schon jetzt zusätzliches Geld, weil die Fans in Scharen kommen. Bei den ersten fünf Heimspielen lag der Schnitt bei 56.000 Zuschauern. Huschen träumt bereits weiter: „Das ist mein Traum, mein Wunsch, dass wir das Olympiastadion in Zukunft in jedem Spiel ausverkauft bekommen.“ Hält der Höhenflug an, wird die Besucherzahl weiter wachsen.

Präsident Drescher: „Erreicht haben wir noch nichts“

Bei aller Genugtuung über Platz eins rief auch Vereinspräsident Fabian Drescher (44) zur Zurückhaltung auf: „Wir als handelnde Personen dürfen uns von dieser Euphorie nicht blenden lassen. Es ist erst mal nur eine Momentaufnahme. Erreicht haben wir noch nichts. Wir befinden uns weiterhin in einer wirtschaftlich angespannten Situation. Nur weil wir momentan an der Tabellenspitze stehen, sind die Herausforderungen der vergangenen Jahre nicht vergessen.“



Zum Fest geriet die Versammlung deshalb nicht, obwohl der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl (49) ein kleines Wunder gelungen ist. Konsequentes Haushalten und Erfolg auf dem Rasen sind kein Widerspruch.

Peter Görlich: „Wir haben Tafelsilber verkauft“

Entworfen hat den neuen Kurs Geschäftsführer Dr. Peter Görlich (59). Den Applaus hätte er sich abholen können. Stattdessen sprach er die Dinge offen an: „Wir haben Tafelsilber verkauft, nicht nur weil wir es mussten, sondern weil wir eine Strategie verfolgen. Wir werden keinen Zentimeter nachlassen. Wir werden keine Chance haben, wenn wir den Weg nicht so weitergehen. Hertha wird sich weiter transformieren müssen.“

Saisonziel von Hertha BSC bleibt unverändert

Am schnellsten ginge es mit Siegen und der Rückkehr in die Bundesliga. Görlich: „Am Saisonziel wird sich erst mal nichts ändern: einstelliger Tabellenplatz, maximale Ambition. Wir dürfen als Hertha an uns glauben. Wir sind in der Lage, Besonderes zu tun. Aber der Weg dahin wird noch steinig sein.“ Nüchternheit statt Träumereien: So lautet das neue Selbstverständnis des Klubs.



Zum Schluss meldete sich ein langjähriges Mitglied zu Wort: „Ich bin seit 50 Jahren bei Hertha. Immer wieder gab es große Versprechen, die dann nie eingelöst wurden. Es ist das erste Mal, dass den Mitgliedern jetzt die Wahrheit gesagt wird, wie die Lage wirklich ist. Dafür möchte ich mich bedanken.“ Im Herbst 2026 überrascht Hertha also doppelt: mit dem Tabellenplatz und mit seiner Mitgliederversammlung.

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