Hertha nach der XXL-Pause: Hält der Lauf auch gegen Fürth?

Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte. Hertha BSC hat einen Saisonstart hingelegt, wie ihn sich selbst die größten Optimisten kaum erträumt hätten. Die Berliner stehen mit einer perfekten Bilanz an der Spitze der 2. Bundesliga. Dann kam die dreiwöchige Länderspielpause. Ausgerechnet in der erfolgreichsten Phase der noch jungen Saison wurde der Rhythmus unterbrochen. Ob die Pause dem Tabellenführer genutzt oder geschadet hat, wird sich am Sonntag zeigen. Um 13.30 Uhr empfängt Hertha die SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion.

Leitl: „Wir hätten gerne weitergespielt“

„Spätestens am Sonntag nach dem Abpfiff werden wir sehen, ob wir eine gute Pause hatten oder eine weniger gute Pause. Ich kann es nicht sagen. Aber grundsätzlich macht meine Mannschaft einen super Eindruck“, sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden am 19. September wäre die Mannschaft am liebsten im Spielrhythmus geblieben. Schließlich gab es für Hertha zuletzt kaum einen Grund, etwas zu verändern. „Grundsätzlich willst du natürlich weiterspielen, wenn du aus einer erfolgreichen Situation herauskommst. Du überlegst dir natürlich, was machst du mit dieser Pause“, erklärte Leitl.



Der 49-Jährige setzte auf eine Mischung aus Belastung und Erholung. Nach dem Erfolg in Dresden wurde noch zwei Tage trainiert, anschließend bekamen die Profis fünf Tage frei. Danach folgte die Rückkehr in den gewohnten Wochenrhythmus. Ein 3:1 im Testspiel beim befreundeten Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf diente dabei ebenso als Standortbestimmung wie das spätere 2:2 beim Bundesligisten FC Augsburg.

Hertha-Trainer Stefan Leitl schaut auf die Uhr. Er fiebert dem Anpfiff des Heimspiels gegen Greuther Fürth am Sonntag um 13.30 Uhr im Olympiastadion entgegen. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Beim 2:2-Test in Augsburg zeigte sich Hertha in Topform

Vor allem der Auftritt in Augsburg hinterließ Eindruck. Hertha lag mit 0:2 zurück, gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Genau diese Mentalität gefiel allen bei den Blau-Weißen. „Die Jungs haben ein überragendes Spiel gemacht. Was uns im Trainerteam gefreut hat, ist die Art und Weise, wie wir dort aufgetreten sind. Du liegst 0:2 zurück gegen den Bundesligisten und die Jungs haben immer weitergemacht. Und sie haben immer an ihre Chance geglaubt.“



Die Testspiele bestätigten damit den Eindruck der ersten sechs Spieltage. Hertha verfügt derzeit nicht nur über Selbstvertrauen, sondern auch über einen Zusammenhalt, der nach dem großen Umbruch im Sommer keineswegs selbstverständlich war. Nach 16 Abgängen musste Leitl innerhalb weniger Wochen nahezu eine neue Mannschaft formen. Dass dieser Prozess bislang erstaunlich schnell gelungen ist, zeigt sich nicht nur auf dem Platz.

Hertha-Team war beim Oktoberfest

Nach dem Augsburg-Spiel reiste das Team gemeinsam zum Oktoberfest nach München. Für Leitl war der Ausflug ein weiteres Zeichen dafür, wie gut die Gruppe inzwischen harmoniert. „Da ich ja Münchner bin, war es für mich schön zu sehen, dass sich die Jungs bemüht haben, eine richtige Tracht zu kaufen und die dann auch anzuziehen. Chapeau an die Jungs. Ich glaube, wir waren die hübscheste Mannschaft auf der Wiesn.“



Von Euphorie oder gar Aufstiegsgedanken will sich der Trainer trotzdem nicht treiben lassen. Die makellose Bilanz sei das Ergebnis harter Arbeit und kein Grund, den Blick zu weit nach vorn zu richten. „Wir wissen schon, was wir in den letzten Wochen und Monaten leisten mussten, um diese 18 Punkte zu holen. Wir haben nichts geschenkt bekommen. Wir wissen auch, was in Zukunft auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam richtig Bock, Fußball zu spielen und einfach Spiele zu gewinnen.“

Leitl: „Wir haben Bock auf guten Fußball“

Deshalb zählt für Leitl derzeit nur die nächste Aufgabe. „Wir brauchen jetzt nicht auf die Tabelle oder in die Zukunft zu gucken. Das weiß in der Tat nur der Geier, wo es hingeht. Diesen Konjunktiv brauchen wir nicht, sondern Fokus auf das, was jetzt ist: das Spiel am Sonntag gegen Fürth.“



Die Ausgangslage könnte kaum besser sein: Hertha geht als Spitzenreiter in die Partie, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist hervorragend und die Ergebnisse stimmen seit Wochen. Ob die dreiwöchige Unterbrechung den Lauf gebremst hat, wird sich nun gegen Fürth zeigen. Die Berliner hoffen, dass die Serie auch nach der XXL-Pause weiter Bestand hat.

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