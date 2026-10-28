Hertha siegt weiter und zieht souverän ins Pokal-Achtelfinale ein

Hertha BSC darf weiter vom großen Pokaltraum träumen. Mit einem souveränen 2:0 (0:0) beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II zog der Zweitliga-Spitzenreiter am Mittwochabend ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Es war kein rauschendes Fußballfest, keine Offensiv-Gala. Aber es war genau die Art von Auftritt, die zeigt, dass diese Mannschaft erwachsener geworden ist.



5500 Hertha-Fans hatten das Oldenburger Marschweg-Stadion in ein blau-weißes Heimspiel verwandelt. Jeddeloh durfte nicht in der eigenen Arena antreten. Es wurde zum Heimspiel für die Truppe von Trainer Stefan Leitl. Doch so einfach wurde der Pokalfight nicht. Der Außenseiter, der in der ersten Runde mit einem 5:2 gegen einen Bundesliga-Absteiger für Aufsehen gesorgt hatte, verteidigte leidenschaftlich und zog sich tief zurück. Hertha musste Geduld beweisen.



Die erste echte Torchance gehörte den Berlinern. Mads Pedersen zog aus 23 Metern ab und traf den rechten Außenpfosten (26.). Immer wieder schnürte Hertha den Regionalligisten in dessen Hälfte ein, fand gegen die dicht gestaffelte Defensive aber lange keine Lücke.

War Gechters Kopfball hinter der Torlinie?

Für Diskussionen sorgte eine Szene kurz vor der Pause. Nach einer Freistoßflanke von Pedersen köpfte Linus Gechter den Ball über Keeper Moritz Onken hinweg Richtung Tor. Verteidiger Fynn Friedrichs klärte in höchster Not. Die Hertha-Profis reklamierten sofort. War der Ball womöglich bereits hinter der Linie? Und spielte Friedrichs die Kugel zuvor sogar mit dem Arm? Trotz der Proteste griff der Video-Assistent nicht ein. Das Spiel lief weiter, das 0:0 hatte Bestand (38.).



Kurz vor dem Seitenwechsel wurde Hertha dann noch einmal gefährlich. Erst traf Farud Alfa-Ruprecht den linken Pfosten (43.), wenig später setzte Sebastian Grönning den Nachschuss über das Tor. Die Berliner ließen beste Möglichkeiten liegen und mussten mit einem torlosen Remis in die Kabine.



Zum Wiederanpfiff lieferten die Hertha-Anhänger ihren ganz eigenen Höhepunkt. Über die komplette Gegengerade erstreckte sich ein 120 Meter langes Banner mit einer Zeile aus der Hertha-Hymne von Frank Zander: „Denn die Jungens von der Hertha haben alle nur ein Ziel!“ Ein beeindruckendes Bild und ein Stimmungsvolltreffer.

Brekalo und Eitschberger sorgen für den Sieg

Auf dem Rasen fehlte der Treffer zunächst weiter. Dann übernahm der Kapitän die Verantwortung. Nach einer sehenswerten Kombination mit Kevin Sessa und Alfa-Ruprecht kam Josip Brekalo halblinks im Strafraum zum Abschluss und schob überlegt zum 1:0 ein (57.). Das Geduldsspiel war endlich geknackt.



Nur auf ein Grönning-Tor mussten die Berliner weiter warten. Der Däne vergab kurz nach der Führung die nächste Großchance und schoss aus sieben Metern links vorbei. Besser machte es Julian Eitschberger. Der Außenverteidiger zog in der 63. Minute aus 17 Metern flach ab und traf zum 2:0.



Damit war die Partie entschieden. Jeddeloh kämpfte bis zum Schluss, doch Hertha ließ nichts mehr anbrennen. Es war kein glanzvoller Sieg, aber ein reifer Auftritt. Vor allem gegen einen Gegner, der ausschließlich auf Fehler lauerte und mit großem Einsatz verteidigte.



Hertha steht damit im Achtelfinale des DFB-Pokals und darf weiter von einem Pokalfinale im eigenen Stadion träumen. Der nächste Gegner wird am Sonntag ab 19.15 Uhr ausgelost. Die Berliner werden die Ziehung mit großem Interesse verfolgen. Nach diesem abgeklärten Arbeitssieg ist klar: Mit dieser Hertha ist im Pokal zu rechnen.

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