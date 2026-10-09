Hertha-Stürmerlotto: Nilsson nur Joker, Schuler vor Startelf-Einsatz

Wer stürmt für Hertha BSC gegen die SpVgg Greuther Fürth? Diese Frage ist vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) das große Thema. Fest steht dabei bereits, dass Gustaf Nilsson nicht in der Startelf stehen wird. Der schwedische Neuzugang war nach seinem Joker-Einsatz bei Dynamo Dresden eigentlich auf dem Weg zu mehr Spielzeit, wurde dann aber von Muskelproblemen im Oberschenkel ausgebremst. Die Reise zur schwedischen Nationalmannschaft sagte der 29-Jährige ab und konnte auch bei Hertha zunächst nur eingeschränkt trainieren.

Leitl: „Nilsson ist eine Option von der Bank weg“

Inzwischen ist der 1,97 Meter große Angreifer wieder vollständig im Mannschaftstraining angekommen. „Bei Gustaf ist es so, dass wir ihn zu Wochenbeginn beim Training teilintegriert haben. Seit Donnerstag ist er vollumfänglich dabei. Ich glaube, er ist auf dem gleichen Stand wie vor dem Dresden-Spiel“, sagte Trainer Stefan Leitl. Für einen Einsatz von Beginn an kommt die Rückkehr allerdings noch zu früh.

„Klar wäre es jetzt vielleicht der nächste Step nach Dresden gewesen, zu sagen: Okay, du gehst zur Nationalmannschaft, sammelst dort Minuten und um ihn dann zu bringen. Aber dadurch, dass er jetzt doch wieder ein paar Tage ausgebremst wurde, ist er eine Option von der Bank weg“, erklärte der Hertha-Coach. Nilsson hinterlasse zwar einen „super Eindruck“ und habe grünes Licht für das Spiel gegeben, soll aber zunächst weiter Spiel- und Trainingsrhythmus aufbauen.

Schuler genießt zwei Tore und ein Leitl-Lob

Davon könnte vor allem Luca Schuler profitieren. Der 27-Jährige nutzte das Testspiel beim FC Augsburg für ein Bewerbungsschreiben. Beim 2:2 gegen den Bundesligisten erzielte er beide Hertha-Tore und machte damit nachhaltig auf sich aufmerksam. Leitl beobachtete auch in den Tagen danach genau, wie sein Angreifer auf die Erfolgserlebnisse reagierte.



„Ich habe Luca schon so wahrgenommen, dass er sich sehr über diese Tore gefreut hat“, sagte der Trainer. Besonders die Qualität der beiden Treffer imponierte ihm. „Das erste Tor macht er in meinen Augen überragend. Und das zweite Tor ist ja eine Situation, die wir von Luca kennen. Wenn er freies Feld hat und wir Tiefe bespielen können, dann ist er auch ganz schwer zu stoppen. Trotzdem behält er da die Ruhe und ich glaube für ihn war das ganz wichtig, um dann auch anzukommen.“

Schuler hat Grönning in Länderspielpause überholt

Die Leistung könnte direkte Auswirkungen auf die Startelf haben. In den ersten sechs Saisonspielen mit sechs Siegen war Sebastian Grönning die erste Wahl im Sturmzentrum. Nach Schulers Doppelpack in Augsburg stellt sich nun erstmals ernsthaft die Frage, ob sich die Hierarchie verändert hat. Eine Antwort darauf wollte Leitl noch nicht geben.



„Das ist bis Sonntag noch offen, wer spielen wird.“ Die Tendenz scheint jedoch eindeutig: Nilsson ist als Joker eingeplant, Schuler hat kräftig Eigenwerbung betrieben und macht Grönning Druck. Zudem hat der Mittelstürmer an Fürth gute Erinnerungen. Vor zehn Monaten schnürte er beim 2:2 in Franken bereits einen Doppelpack. Nun spricht vieles dafür, dass er gegen denselben Gegner die nächste Chance von Beginn an erhält.

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