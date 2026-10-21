Tore satt in verrückter Champions-League Nacht – Ex-Herthaner mittendrin

Der eine scheiterte bei Hertha BSC, der andere fand sein Glück beim 1. FC Union Berlin. Heute spielen Fredrik Bjørkan und Julian Ryerson in der Champions League.

Ex-Herthaner Frederik Bjørkan (r.) verteidigt hier im Duell mit Stevan Jovetic. In der Bundesliga konnte sich der Norweger nicht durchsetzen. Jetzt spielt er in der Champions League.

Die Champions League kommt ins Rollen. 78 Tore fielen in der vergangenen Woche in den insgesamt 18 Partien des 2. Spieltags. Ganze 40 sind es in dieser Woche immerhin schon nach der Hälfte der Duelle am 3. Spieltag. Die Zeiten, in denen zunächst einmal hinten die Null stehen soll, scheinen vorbei, wenn im Schnitt jeweils mehr als vier Treffer pro 90 Minuten fallen.



Gerade die Top-Teams präsentieren sich dieser Tage torhungrig. Manchester City schoss fünf Tore gegen AEK Athen, Paris Saint-Germain gewann 4:2 gegen den FC Barcelona und Florian Wirtz steuerte einen Treffer zum 4:3 des FC Liverpool gegen den FC Villarreal bei. Ebenso torreich war die Partie vom SSC Neapel gegen FK Bodø/Glim, in der sich die Italiener mit 4:3 durchsetzten.



Mittendrin in dieser zuletzt genannten Partie war auch ein Spieler, der sein Glück einst in Berlin gesucht hatte. Im Januar 2022 verließ Fredrik Bjørkan das heimische Nest und wechselte von Bodø/Glim zu Hertha BSC, um mit der Alten Dame in der Bundesliga zu spielen.

Hertha-Abschied nach einem halben Jahr

Er kam als junger Spieler, 23 Jahre alt, der immerhin schon Erfahrungen im Europapokal aufweisen konnte. Geholfen hat es ihm in Charlottenburg nicht. Neun Spiele, davon zwei von Anfang an, sammelte er in der Bundesliga. Einen einzigen Sieg erlebte er dabei. Hertha musste in die Relegation, setzte sich dort gegen den Hamburger SV durch und durfte noch ein weiteres Jahr erstklassig bleiben, bevor es doch in die zweite Liga ging.



Für Bjørkan allerdings endete der Weg in Berlin schon nach der erfolgreichen Relegation gegen den HSV. Ein halbes Jahr, nachdem er gekommen war, ging es für ihn per Leihe zu Feyenoord Rotterdam. Wieder ein halbes Jahr später endete auch dieses Kapitel für ihn enttäuschend. Nach nur einem Einsatz in den Niederlanden ging er zurück nach Norwegen, zu dem Verein, der ihn ausgebildet hatte. Und seitdem dürfte Bjørkan nicht mehr zurückschauen.



Auf Anhieb gewann der mittlerweile 28-Jährige zwei Meisterschaften als Stammspieler in Norwegen. Jedes Jahr trifft er mit seinem Klub im Europapokal auf europäische Top-Teams. In dieser Saison traf er in der Champions League schon auf den FC Bayern (5:0 für Bayern) und schlug in der Vorwoche Borussia Dortmund mit 1:0.

Frederik Björkan (l.) im Duell mit Bayerns Ismael Saibari. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ryerson und Union Berlin zeigten den anderen Weg

Auf dem Platz begegnete er im Duell mit dem BVB jemandem, der einen ähnlichen Weg ging wie jenen, den er selbst angetreten hatte. Julian Ryerson, der in der Vorwoche in Bodø eingewechselt wurde, verließ ebenfalls im jungen Alter Norwegen und kam nach Berlin. Vom Viking FK, der den FC Bayern beim 3:3 in der vergangenen Woche ärgerte, ging Ryerson im Juli 2018 nach Köpenick zum 1. FC Union Berlin.



Der damals 20-Jährige hatte ähnliche Schwierigkeiten wie Bjørkan, in der Hauptstadt anzukommen, sammelte während seiner ersten Saison in Köpenick nur acht Einsätze in der 2. Bundesliga. Doch anders als Bjørkan bekam Ryerson etwas mehr Zeit, um sein Potenzial zu entfalten. Im Mai 2019 stand er beim entscheidenden 0:0 in der Relegation gegen den VfB Stuttgart in der Startelf und verhalf den Eisernen zum Aufstieg in die Bundesliga, wo er sich in den folgenden Jahren für Höheres empfehlen konnte.

Julian Ryerson (r.) im Einsatz für den 1. FC Union. © Federico Gambarini/dpa

Im Winter 2023, als Bjørkan zurück nach Norwegen ging, wechselte Ryerson zum BVB und ist dort seitdem als Rechtsverteidiger gesetzt. Drei Jahre später spielen beide in der Champions League. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko gehörten sie zum Kader der norwegischen Nationalmannschaft, die es bis ins Viertelfinale geschafft hat.

Als Hertha zuletzt gegen den BVB gespielt hat, im Februar 2023 mit 1:4 verlor, hielt Marvin Plattenhart die Position des Linksverteidigers inne. Maximilian Mittelstädt nahm dafür auf der Bank Platz. Auch der spielte am Dienstag in der Champions League und erreichte mit dem VfB Stuttgart ein 1:1 gegen Atletico Madrid.

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