Hertha vergibt zu viele Chancen: Siegesserie endet ohne Tore in Kiel

Der Lauf von Hertha BSC ist gestoppt. Nach sieben Siegen in Serie kam der Tabellenführer der 2. Bundesliga bei Schlusslicht Holstein Kiel nicht über ein 0:0 hinaus. Die Berliner waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, ließen jedoch mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt.



Den achten Dreier nacheinander hatte Hertha fest im Visier. Nach zuletzt sieben Erfolgen in Serie reiste die Mannschaft von Stefan Leitl als Spitzenreiter nach Kiel. Dort traf sie auf einen Gegner, der in dieser Saison bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Doch ausgerechnet beim Tabellenletzten riss die beeindruckende Erfolgsserie der Berliner.

Zeefuik in der Hertha-Startelf

Leitl veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth auf zwei Positionen. Deyo Zeefuik rückte für den geschonten Mads Pedersen in die Mannschaft. Im Angriff erhielt Sebastian Grönning den Vorzug vor Luca Schuler. Gustaf Nilsson fehlte weiterhin wegen seiner Muskelprobleme.

Hertha übernahm früh die Kontrolle und erspielte sich die ersten Möglichkeiten. Bereits nach elf Minuten bot sich Oluwaseun Adewumi die große Chance zur Führung. Nach einem langen Ball lief der Offensivspieler allein auf Kiel-Keeper Timon Weiner zu, brachte den Ball im Abschluss aber nur mit dem Knie aufs Tor. Vier Minuten später sorgte Adewumi erneut für Gefahr, doch auch diesmal blieb der Treffer aus.



Die Berliner bestimmten das Spielgeschehen, während den Gastgebern die Verunsicherung deutlich anzumerken war. Dennoch gelang es Hertha nicht, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen. Die nächste Möglichkeit hatte Grönning in der 31. Minute. Nach einem starken Steilpass von Paul Seguin zog der Däne flach ab, scheiterte jedoch an Weiner.



Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde Kiel mutiger. Die beste Gelegenheit der Gastgeber vereitelte Marius Gersbeck, der einen Kopfball von Phil Harres sicher entschärfte (42.). So ging es torlos in die Pause.

Grönning und Schuler scheitern

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hertha die aktivere Mannschaft. Adewumi prüfte Weiner erneut mit einem Schuss (48.), ehe Grönning die bis dahin größte Chance der Partie vergab. Nach einer Hereingabe kam der Angreifer aus kurzer Distanz zum Kopfball, setzte den Ball jedoch nur an den Außenpfosten (59.). Es war die Szene, die sinnbildlich für den Freitagabend der Berliner stehen sollte.



Mit zunehmender Spielzeit wuchs der Druck auf den Spitzenreiter. Die Minuten liefen Hertha davon, während Kiel den Punkt immer entschlossener verteidigte. Leitl reagierte und brachte Luca Schuler für Grönning. Fast hätte der Joker die Entscheidung herbeigeführt. In der 83. Minute kam Schuler nach einem abgewehrten Ball zum Nachschuss, verfehlte das Tor jedoch knapp.



So blieb es beim 0:0. Hertha hatte mehr vom Spiel, mehr Chancen und mehrfach den Führungstreffer vor Augen, fand aber keinen Weg an Weiner vorbei. Die Serie von sieben Siegen in Folge ist damit beendet. An der Tabellenspitze bleiben die Berliner dennoch, auch wenn sie sich für ihren Aufwand in Kiel nicht belohnen konnten.

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