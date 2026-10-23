Hertha wartet auf Grönning-Tore: Leitl setzt gegen Bielefeld auf den Dänen

Hertha BSC geht als Tabellenführer der Zweiten Liga in das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Was dem Spitzenreiter bislang jedoch fehlt, sind die Tore seiner Mittelstürmer. Trainer Stefan Leitl (49) hofft deshalb, dass bei Sebastian Grönning (29) endlich gegen die Ostwestfalen der Knoten platzt.



Beim 0:0 bei Holstein Kiel vergaben Grönning und Luca Schuler (27) mehrere hochkarätige Chancen. Insgesamt stehen nach acht Spieltagen gerade einmal zwei Stürmertore zu Buche. Beide erzielte Grönning an den ersten beiden Spieltagen beim 1:0 in Bochum und beim 4:1 gegen Heidenheim.

Grönning ist seit sechs Hertha-Spielen ohne Tor

Eigentlich sollte Neuzugang Gustaf Nilsson (29) die Berliner in dieser Hinsicht unabhängiger machen. Doch der Schwede fällt wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel seit knapp fünf Wochen aus. Deshalb teilen sich Grönning und Schuler weiterhin die Einsätze im Sturmzentrum.



Gegen Bielefeld dürfte Grönning zum achten Mal in dieser Saison in der Startelf stehen. Geduld fordert sein Trainer dennoch ein. Schließlich stimmen aus Sicht des Coaches viele Voraussetzungen bereits. Die Mannschaft erspielt sich Chancen, die Stürmer kommen in Abschlusspositionen. Allein die Belohnung fehlt bislang.



Leitl versucht deshalb, die Torflaute mit intensiver Trainingsarbeit zu bekämpfen. „Das Spiel Richtung Tor ist elementar in unseren Trainingseinheiten. Das war vor dem Kiel-Spiel so und war auch in dieser Woche so. Wir haben isolierte Abschlüsse gemacht, was wir auch in einer hohen Wiederholungszahl immer wieder machen“, sagt der Hertha-Coach.

Hertha-Coach Leitl: „Wir müssen die Stürmer supporten!“

Gleichzeitig warnt er davor, die Debatte allein auf die Angreifer zu verengen. „Wir müssen da jetzt kein Fass aufmachen, sondern es geht darum, die Jungs zu unterstützen. Wir kriegen die Spieler in die Position, wir kriegen die Spieler in die Abschlusssituation und das ist erstmal gut. Jetzt geht es darum, jeden zu supporten.“



Auch nach dem torlosen Remis in Kiel wollte Leitl die Verantwortung nicht ausschließlich bei seinen Stürmern suchen. „Ich finde es auch nicht gerecht, jetzt alles nur an den Stürmern festzunehmen, dass wir in Kiel nicht gewonnen haben. Es ist immer noch ein Mannschaftssport.“



Tatsächlich sprechen die Zahlen nicht für eine grundsätzliche Offensivschwäche. Hertha hat in acht Ligaspielen 19 Tore erzielt und stellt damit weiterhin eine der gefährlichsten Angriffsreihen der Liga. Nur Nürnberg mit 21 und Wolfsburg mit 22 Treffern waren bislang erfolgreicher.

Grönning traf gegen Bielefeld bisher einmal

Auf Dauer werden die Berliner dennoch auf die Tore ihrer Mittelstürmer angewiesen sein. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass Grönning gegen Bielefeld wieder trifft. Eine besondere Erinnerung an die Arminia hat der Däne.



Vor zweieinhalb Jahren erzielte er für den FC Ingolstadt in der 3. Liga in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Kopf das 1:1 gegen Bielefeld. Bei Hertha warten sie nun darauf, dass Grönning seine Torflaute beendet. Am besten schon am Sonnabend im Olympiastadion.

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