Die CDU verliert in Hessen immer weiter an Zustimmung. Die AfD gewinnt hingegen weiter dazu. Die Brandmauer sehen viele Wähler kritisch.

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Boris Rhein (CDU, r), Ministerpräsident von Hessen, liegt mit seiner Partei in einem Umfragetief.

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Der Hessentrend des Hessischen Rundfunks (hr) hat der CDU in Hessen den bislang niedrigsten Zustimmungswert in der Geschichte dieser Umfrage bescheinigt. Eine vom Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap durchgeführte Befragung zeigt den schwindenden Vorsprung der CDU zur AfD.



Die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kommt nur noch auf 25 Prozent Zustimmung, während die AfD auf 23 Prozent klettert. Die schwarz-rote Koalition hätte so keine Mehrheit mehr.

CDU in Hessen: Sieben Punkte Verlust seit Februar

Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung vom Februar hat die CDU sieben Prozentpunkte eingebüßt. Noch im Sommer 2025 lag sie bei 36 Prozent, was ungefähr ihrem Landtagswahlergebnis von 2023 entsprach.

Die AfD konnte im gleichen Zeitraum drei Prozentpunkte zulegen und erreicht 23 Prozent. Damit trennen die beiden Parteien nur noch zwei Punkte – so knapp war der Abstand in der Sonntagsfrage des Hessentrends noch nie.

Die einzige rechnerisch mögliche Zweierkoalition wäre ein Bündnis aus CDU und AfD. Die Union schließt eine solche Zusammenarbeit mit der AfD bislang aus.

Schwarz-rote Koalition ohne Mehrheit

Auch die SPD verliert: Mit 15 Prozent rutscht sie einen Punkt nach unten und landet ungefähr bei ihrem Wahlergebnis von 2023. Für eine Neuauflage der regierenden Koalition aus CDU und SPD fehlt damit eine parlamentarische Mehrheit.

Rechnerisch denkbar wäre eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die Grünen legten um zwei Punkte auf 16 Prozent zu und überholten damit die Sozialdemokraten.

Mehr als die Hälfte der Befragten – 54 Prozent – zeigte sich weniger zufrieden oder unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Nur noch 38 Prozent bewerteten die Leistung von Schwarz-Rot positiv, neun Punkte weniger als im Februar. Im Frühjahr hielten sich Zustimmung und Ablehnung noch die Waage. Die hessische Regierung rutscht damit bei den Sympathiewerten bundesweit in die untere Tabellenhälfte.

Zwar trauen die Befragten der CDU weiterhin am ehesten zu, Probleme zu lösen – doch dieser Vorsprung schmilzt. Nur noch 21 Prozent attestieren ihr die größte Sachkompetenz, sechs Punkte weniger als im Februar. Gleichzeitig wächst der Anteil derjenigen, die keiner Partei mehr Lösungen zutrauen: Ein Drittel der Befragten denkt mittlerweile so, ein Anstieg um acht Prozentpunkte.

Brandmauer-Debatte: Mehrheit gegen strikte Abgrenzung

Nur ein gutes Drittel der hessischen Wahlberechtigten hält eine Zusammenarbeit mit der AfD für tabu. Ein weiteres Drittel befürwortet eine themenabhängige Kooperation, und ein Viertel spricht sich sogar dafür aus, die Zusammenarbeit aktiv anzustreben.

Ministerpräsident Rhein hatte die Debatte selbst befeuert, indem er eine vermeintliche Ausgrenzung der AfD aus der Parlamentsarbeit kritisierte. Unter CDU-Anhängern ist die Bereitschaft zur fallweisen Kooperation am größten; bei Linken, Grünen und SPD überwiegt die Ablehnung deutlich.

Gut die Hälfte der Hessen lehnt es ab, dass das Land im Bundesrat ein Verbotsverfahren gegen die AfD unterstützt. Rhein hat sich ebenfalls dagegen ausgesprochen.

Die Linke gewinnt einen Punkt und kommt auf sieben Prozent – genug, um den Wiedereinzug in den Landtag beanspruchen zu können. Die FDP legt ebenfalls einen Punkt zu, bleibt mit vier Prozent aber unter der Fünf-Prozent-Hürde.

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