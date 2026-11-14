Heute Frost-Falle, dann über 100 km/h: Am Sonntag bricht der Sturm los

Wetter heute und am Wochenende: Glätte durch Bodenfrost am Morgen, ab Sonntag warnt der DWD vor Sturmböen an der Nordsee und über 100 km/h am Brocken.

Sturmböen auf dem Brocken im Harz. Ab Sonntag sind dort laut DWD sogar orkanartige Böen von mehr als 100 km/h möglich. (Archivbild)

Das Wochenende beginnt in weiten Teilen Deutschlands mit Bodenfrost und glatten Straßen, am Sonntag schiebt sich von Westen Regen über das Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Sonntag vor Sturmböen an der Nordsee und im Bergland, auf dem Brocken sind sogar orkanartige Böen möglich. Wer am Samstagmorgen früh losfährt, sollte zehn Minuten fürs Scheibenkratzen einplanen.

Reifglätte am Morgen: Darum wird es auf Brücken zuerst glatt

Am Samstag- und Sonntagmorgen ist verbreitet mit Bodenfrost zu rechnen. Am kältesten wird es in den Alpen mit bis zu minus zehn Grad, dort fällt oberhalb von rund 700 Metern zunächst noch etwas Schnee.



Im übrigen Land droht vor allem Reifglätte, und zwar zuerst auf Brücken. Sie kühlen von oben und unten zugleich aus und frieren deshalb oft schon, wenn die Straße davor noch trocken ist. Auch auf Nebenstraßen kann es glatt werden, wie wetter.net berichtet.



Die amtlichen Warnungen für den eigenen Landkreis zeigt der DWD auf seiner Warnkarte und in der WarnWetter-App. Wer Gehwege räumen muss, findet die Regeln in unserem Ratgeber zur Streupflicht.

Westen Regen, Osten Sonne: Am Sonntag teilt sich Deutschland

Der Samstag bleibt nach Nebelauflösung im Süden und Westen vielerorts heiter und trocken. Im Norden und Osten wechseln sich Wolken und Auflockerungen ab, an den Küsten sind einzelne Schauer möglich. Mehr als drei bis zehn Grad werden es nicht.



Am Sonntag zieht in der Westhälfte dichte Bewölkung auf, gebietsweise regnet es. Östlich davon bleibt es nach Nebelauflösung meist trocken und freundlich, auch in Berlin und Brandenburg.



Mit dem Regen kommt mildere Luft. Sechs bis zwölf Grad sind drin, am Oberrhein bis zu 15 Grad.

103 km/h am Brocken: In der Nacht zum Montag wird es gefährlich

Schon im Laufe des Sonntags und vor allem in der Nacht zum Montag rechnet der DWD im höheren Bergland sowie an und auf der Nordsee mit stürmischen Böen oder Sturmböen. An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste und in exponierten Hochlagen sind schwere Sturmböen möglich.



Auf dem Brocken im Harz kann es sogar orkanartige Böen geben. Nach der Skala des Wetterdienstes beginnt diese Stufe bei 103 Kilometern pro Stunde, schwere Sturmböen liegen bei 89 bis 102 km/h.



Wer am Montag auf eine Nordseeinsel übersetzen will, sollte sich vorher bei der Reederei über den Fahrplan informieren.

Jahrhundertwinter wie 1978/79: Warum ein Meteorologe ihn nicht abschreibt

Ein Wintereinbruch steht in dieser Woche nicht bevor. Meteorologe Dominik Jung hält eine Schneekatastrophe wie zum Jahreswechsel 1978/79 aber weiter für möglich, wie die Schwesterzeitung Berliner Kurier unter Berufung auf seine Wetterkolumne bei Merkur berichtet.



Damals erreichten die Schneewehen auf Rügen in der DDR und in Schleswig-Holstein örtlich vier bis sechs Meter. Binnen eines Tages stürzten die Temperaturen regional um bis zu 30 Grad, ganze Orte waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten.



Mildere Winter machen eine solche Lage seltener. Unmöglich machen sie sie nicht. Jung schätzt die Wahrscheinlichkeit auf deutlich unter zehn Prozent pro Jahrzehnt, die heute wärmere Ostsee würde zusätzliche Feuchtigkeit für Schnee liefern.



Getroffen würde heute vor allem das Stromnetz. Viele Funkmasten halten mit ihren Notakkus nach Jungs Angaben nur wenige Stunden durch, danach wären auch Mobilfunk und Internet gestört.

Schneefront am Dienstag? Die Wettermodelle sind uneinig

Am Montag bleibt es an der See stürmisch, auch im nordwestdeutschen Binnenland frischt der Wind kräftig auf. Im Schwarzwald setzt Dauerregen ein, laut DWD sind dort mit geringer Wahrscheinlichkeit mehr als 30 Liter innerhalb von 24 Stunden möglich.



Am Dienstag legt der Wind vom Südwesten bis zur nördlichen Mitte deutlich zu, bei Gewittern sind schwere Böen bis in tiefe Lagen möglich. Einzelne Modellrechnungen zeigen sogar eine Schneefront quer über Deutschland, Jung zufolge ist die Entwicklung aber noch offen. Wie die Woche begonnen hat, lesen Sie in unserem letzten Wetterbericht.



Sicher ist der Regen im Südwesten: Im Schwarzwald sind von Montagfrüh bis Mittwochfrüh mehr als 40 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich, unwetterartige 60 Liter nicht ausgeschlossen.

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