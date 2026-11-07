Heute ist Stichtag: Hängt jetzt noch Laub am Baum, wird der Winter lang – sagt eine Bauernregel

Laub-Bauernregel im Faktencheck: Warum Bäume 2026 ihr Laub so spät abwerfen, was der Winter 2006/07 zeigt und wie das Wetter jetzt laut DWD wird.

„Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein“ – an diesem Samstag muss die alte Bauernregel liefern, denn am 7. November hat die Stieleiche ihr Laub im langjährigen Mittel abgeworfen.



Der Deutsche Wetterdienst hat in diesem Herbst allerdings eine Verspätung gemessen, an vielen Eichen, Buchen und Ahornbäumen hängt noch reichlich Gelb und Braun. Nach dem Reim stünde Deutschland damit ein langer Winter bevor.

Heute ist Stichtag: Warum die Eiche ihren Termin verpasst

Dass ausgerechnet die Eiche den Takt vorgibt, hat einen Grund. Der DWD führt mit der Phänologie einen eigenen Naturkalender, für den ehrenamtliche Beobachter bundesweit melden, wann Pflanzen blühen, sich verfärben oder kahl werden. Der Blattfall der Stieleiche markiert darin den Beginn des phänologischen Winters.



In diesem Jahr ging die Naturuhr von Anfang an nach. Der Vollherbst begann laut DWD vier Tage später als üblich, am 21. statt am 17. September.



Auch die Verfärbung der Stieleiche, im Mittel der Jahre 2011 bis 2025 um den 19. Oktober abgeschlossen, war Mitte Oktober noch nicht fertig. Wer jetzt durch Parks und Alleen läuft, kann die Verspätung in den Kronen ablesen.



Ganz allein steht der Reim übrigens nicht. Der Bauernkalender kennt auch die Variante „Hält der Baum die Blätter lang, macht ein später Winter bang“.

Statt Frost kommt Regen: Was der DWD bis Donnerstag erwartet

Im Wetterbericht ist von einem langen Winter vorerst nichts zu sehen. Laut 10-Tage-Vorhersage des DWD bleibt es am Sonntag unter Hochdruck grau und trüb, bei 6 Grad in Bayerns Niederungen bis 13 Grad am Oberrhein. Leichten Frost bis minus 2 Grad gibt es in der Nacht zum Montag nur nahe Oder und Neiße.



Ab Montag wird es von Südwesten zunehmend regnerisch und vor allem nachts milder. Im südwestdeutschen Bergland hält der Wetterdienst laut inFranken rund 40 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden für möglich.



Amtliche Warnungen für den eigenen Landkreis zeigt die kostenlose Warnwetter-App des DWD.

Spätes Laub, milder Winter: Der Härtetest von 2006

Ob der Reim etwas taugt, lässt sich an früheren Jahren prüfen. Laut einer älteren DWD-Auswertung setzte der Laubfall 1991 und 2006 besonders spät ein, jeweils erst um den 20. Oktober.



Nach der Bauernregel hätte auf 2006 ein langer, harter Winter folgen müssen. Tatsächlich brachte der Winter 2006/07 im Mittel 4,4 Grad und zählt zu den mildesten der deutschen Messgeschichte, wie die Berliner Zeitung bereits bei der Oktober-Bauernregel nachgerechnet hat.



Lang wurde in jenem Jahr vor allem der Herbst.

Milde Nächte, 10,6 Grad: Was das späte Laub wirklich verrät

Die Erklärung ist weniger geheimnisvoll als der Reim. Bäume werfen ihr Laub ab, wenn die Tage kürzer werden und die Nächte abkühlen. Milde Nächte bremsen den Prozess, mehrere kalte Nächte beschleunigen ihn, lange Trockenheit kann sogar einen frühen Notabwurf auslösen.



Kalte Nächte waren 2026 Mangelware. Der Oktober kam laut vorläufiger DWD-Bilanz auf 10,6 Grad, 1,2 Grad über dem Mittel von 1991 bis 2020, und brachte erstmals seit Februar wieder mehr Regen als üblich.



Der Baum ist damit ein Archiv, kein Orakel. In seinen Kronen steckt der milde Herbst der vergangenen Wochen. DWD-Meteorologe Simon Trippler urteilt entsprechend, die Regel lasse sich wissenschaftlich nicht belegen und stehe auf sehr wackeligen Beinen.

Martini am Mittwoch: Bekommt der Winter seinen weißen Bart?

Wer dem Laub misstraut, bekommt am Mittwoch die nächste Prüfung. Für den Martinstag am 11. November gilt: „Hat Martini einen weißen Bart, dann wird der Winter lang und hart.“ Nach der DWD-Vorhersage zieht bis dahin Regen auf, Schnee im Flachland ist nicht in Sicht.



Auch die Langfristtrends deuten auf Milde. Für Oktober bis Dezember lag die Wahrscheinlichkeit eines zu warmen Zeitraums laut saisonaler DWD-Klimavorhersage zuletzt bei 79 Prozent, wie die Berliner Zeitung zur Bauernregel „Ist der Oktober warm und fein“ berichtete.



Der meteorologische Winter beginnt am 1. Dezember, in 24 Tagen.

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