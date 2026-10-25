Mit Arwenn hat Berlin eine neue Adresse für Interior Design. Das Ziel der beiden Gründer Ruben Hutschemaekers und Sebastian Schönheit: gute Möbel einfach und nah.

„Heute weiß jeder Student, was gutes Design ist“, sagt Ruben Hutschemaekers. Wissen ist aber nur ein Teil der Gleichung. Verfügbarkeit der andere. Wo also kauft man es, wenn das Budget begrenzt ist und die Geduld nicht ausreicht, um acht Wochen auf einen Stuhl zu warten? Wenn es nach den beiden Gründern geht: bei Arwenn.

Mit ihrer neuen Marke wollen Hutschemaekers und sein Geschäftspartner Sebastian Schönheit „die Distanz zwischen Designanspruch und Alltag verkleinern“. In der Friedrichstraße haben sie nun einen Laden eröffnet, der Galerie und Lager verbindet – und skandinavisch-minimalistische Möbel und Wohnaccessoires in praktischen To-go-Pappkartons anbietet.

Ruben Hutschemaekers stammt aus den Niederlanden und war unter anderem für die internationalen Möbelmarken Hay und Magis tätig. Sebastian Schönheit studierte Produktdesign an der Bauhaus-Universität Weimar und gründete später in Berlin das Designlabel New Tendency, das Interieur-Liebhabern ein Begriff sein dürfte. Während der eine die Strukturen und Mechanismen des Möbelmarkts kennt, bringt der andere die Perspektive des Gestalters mit.

Ruben Hutschemaekers (l.) und Sebastian Schönheit (r.) im Gespräch mit Gästen am Abend der Eröffnung © Ben Mönks

Am Eröffnungsabend lässt sich ein Eindruck davon gewinnen, dass die beiden auch menschlich die richtigen Sparringspartner sind. Hutschemaekers der charmante, witzelnde Socializer, Schönheit hingegen der ruhigere, etwas nachdenkliche und kreative Kopf.



Seit rund eineinhalb Jahren haben die beiden an ihrem „Baby“ gearbeitet. Entsprechend emotional sei die Namensfindung gewesen, erzählen sie. Die Gründer suchten bewusst einen Namen, der international funktionieren und nicht nach einem klassischen Möbelunternehmen klingen sollte. Ein weiblicher Vorname schien ihnen passend – einer, der Raum für Interpretationen lässt und die Entwicklung der Marke nicht auf eine bestimmte Produktkategorie festlegt.

Vom Branchenwissen zur eigenen Marke

Die Idee zu „Arwenn“ entstand aus einer Beobachtung, die beide während ihrer Arbeit in der Designbranche machten: Die Distanz zwischen der Industrie und jüngeren Kunden sei immer größer statt kleiner geworden. Genau darin sah das Duo eine Chance.



„Es war ein Traum, irgendwann ein eigenes Label zu haben, statt für andere zu arbeiten“, sagt Hutschemaekers. Noch wichtiger sei für ihn und Schönheit aber gewesen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das stärker auf die Endkunden ausgerichtet ist. Vier Punkte bilden demnach für sie die Grundlage: Marke, Preis, Qualität und direkte Verfügbarkeit.

Gallery meets Warehouse: Der Store verbindet minimalistische Galerie-Ästhetik mit funktionalem Lagerhaus-Charakter. © Gerhardt Kellermann

Galerie und Lagerraum in einem

„Wir nennen unser Store-Konzept ,Gallery meets Warehouse‘“, erklärt Schönheit. Wer den Laden in der Friedrichstraße 172 betritt, findet keine aufwendig dekorierten Wohnwelten; die Möbel in den in Rohbauoptik gehaltenen Räumlichkeiten sollen für sich sprechen.

Wie also sieht die Antwort der beiden auf gutes Design aus? Am besten lässt sich dies am Lampensortiment illustrieren: Die „Solid Lamp“ für 285 Euro erinnert optisch ein wenig an einen Ghettoblaster – oder einen großen Legostein. Erhältlich in drei Farben – Dunkelgrün, Buttergelb und Weiß –, kann man die Lampe drehen und wenden, wie man will. So kann sie als Tischlampe zum Einsatz kommen oder als Stehlampe ein gemütliches, indirektes Licht an die Wand werfen.

An den Wänden des Geschäfts stehen metallene Regale mit den in Kartons verpackten Produkten, zerlegt in wenige Module – fertig, um direkt mit U-Bahn, Lastenrad oder Auto nach Hause transportiert zu werden. Für größere Möbel gibt es die Möglichkeit der Lieferung.

Das Duo vergleicht das Einkaufserlebnis mit dem Kauf eines guten Sneakers: „Man geht in ein Geschäft, findet eine überschaubare Auswahl an Farben und Varianten und verlässt es mit dem Produkt, das man haben möchte.“

„Solid Lamp“ in Dunkelgrün, entworfen von Relvao Kellermann © Arwenn

Skandinavischer Minimalismus im Esszimmer: Der helle Tisch wird ergänzt durch die „Boxy Chairs“. © Gerhardt Kellermann

Reduktion als holistisches Konzept

Reduktion ist bei Arwenn nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern Teil der Kalkulation: Mehr Materialien und Varianten bedeuten mehr Lieferanten, komplexere Abläufe und höhere Kosten. Was für das Design keinen entscheidenden Unterschied macht, soll deshalb möglichst entfallen.



Wo andere Marken zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten etwa durch verschiedenste Stoffe und Farben bieten, setzt Arwenn auf eine bewusst kuratierte Auswahl von maximal vier Farben pro Textil. Die Preise reichen von rund 40 Euro für eine Schale über 185 Euro für eine Lampe und etwa 2000 Euro für einen Tisch bis hin zu maximal 4800 Euro für ein Sofa.

Der „Wing Chair“ im Vordergrund wurde entworfen von Jörg Schellmann und besteht aus einem Stahlrahmen mit Lederpolster. Kostenpunkt: 1732 Euro © Ben Mönks

40 Produkte zum Start

Zum Auftakt umfasst die Kollektion 40 Produkte. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit 14 externen Designern, von denen einige den Gründern bereits aus der Branche bekannt waren. Andere entdeckten sie über einzelne Entwürfe, bei denen sie das Gefühl hatten: Das passt zu uns.



Die Kollektion ist dabei nicht als abgeschlossenes Sortiment gedacht. In den kommenden zwei Jahren wollen die Gründer sie verdoppeln. Neue Produkte sollen in unregelmäßigen Abständen hinzukommen. Produziert wird überwiegend in Europa, unter anderem in Deutschland und Dänemark. Die Beleuchtung stammt aus China. Bei der Entwicklung der Produkte achten die Gründer darauf, Abläufe möglichst einfach zu halten, „um unnötige Kosten zu vermeiden“.

Auftakt in der Friedrichstraße

Dass Arwenn ausgerechnet in der Friedrichstraße eröffnet, passt zum Vorhaben, den Einkauf leichter zu machen. Die Marke versteht sich als urban und möchte für Kunden erreichbar sein, die kein Auto besitzen und nicht erst an den Stadtrand fahren wollen, um Möbel einzukaufen.

Die zentrale Lage macht das möglich. Gleichzeitig passt die Adresse zu einem Geschäftsmodell, das nicht ausschließlich auf zufällige Laufkundschaft angewiesen ist: Wer einen neuen Tisch oder ein Sofa sucht, soll gezielt vorbeikommen können.

Full House: der frisch eröffnete Store an der Kreuzung Friedrichstraße und Jägerstraße im Herzen von Berlin © Ben Mönks

Dass es bei dem Standort nicht bleiben muss, ist bereits mitgedacht. Arwenn „sei von Anfang an“ auf Skalierung ausgelegt gewesen, sagt Hutschemaekers. Das Konzept soll sich künftig auch auf andere deutsche Städte übertragen lassen. Der Berliner Store ist also nicht nur ein Verkaufsraum, sondern auch ein Testlabor dafür, wie sich Designhandel anders organisieren lässt.



Ob das Konzept der beiden aufgeht, wird sich zeigen. Die nötigen Voraussetzungen dafür, dass Design nicht länger wie eine verschlossene Welt allein für geduldige Interieur-Connaisseurs wirkt, sind in der Friedrichstraße mit dem voll verglasten Store geboten.

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