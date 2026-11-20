Sebastian Tigges ist 2014 aus Hamburg nach Berlin gezogen. Dieser Tage entdeckt er die unangenehmen Seiten der Stadt. Auch andere Prominente hadern mindestens bis Februar mit ihrer Wahlheimat.

Es ist nur eine kurze Instagram-Story, aber sie dürfte vielen Berlinern aus der Seele sprechen. Der Autor, Podcaster und Influencer Sebastian Tigges ist in Berlin-Mitte unterwegs. Die Straßen sind nass, der Himmel ist grau und selbst der historische Aeroflot-Schriftzug Unter den Linden kann die Szenerie nicht aufhellen.



Stattdessen künden die typischen rosafarbenen Rohre von einer der vielen Baustellen in der Gegend, Menschen mit Regenschirmen und tropfnassen Fahrrädern machen, dass sie wegkommen.

Auch Sebastian Tigges ist wenig angetan von seiner Wahlheimat im November. „Heute wieder nur schlechte Laune in Berlin“, schreibt der 42-Jährige, der als sogenannter Dadfluencer mit Themen wie moderne Vaterschaft und gleichberechtigte Elternschaft bekannt geworden ist und seit diesem Jahr den wöchentlichen Podcast „tigges trifft“ mit prominenten Gästen hostet.

Novemberblues in Berlin: Baustellen, Verkehr und graue Tage

Aktuell seien „überall Baustellen“, lässt sich der gebürtige Münsteraner aus. „Verkehr ist der Horror, alle schnauzen sich an, es ist nur grau und dunkel, nass und kalt, und alles ist teuer.“

Ob nur er das sei und ob das jedes Jahr so laufe, will Tigges von seinen 160.000 Followern wissen. Dabei ist es nicht sein erster Herbst und Winter in der Stadt. In unserem Berlin-Fragebogen hat Sebastian Tigges berichtet, dass er seit 2014 in Berlin lebt und damals aus Hamburg hierhergezogen ist. Berlin sei damals für viele Menschen in seinem Umfeld ein großer Sehnsuchtsort gewesen.

Schön ist anders: die Straße Unter den Linden im November 2026 © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Allerdings hat ihn die Stadt seinerzeit auch zu einer fröhlicheren Jahreszeit empfangen: „Ich weiß noch, dass ich am 1. Mai in meine kleine, möblierte Wohnung zog, nur schnell mein Hab und Gut ablegte und sofort wieder rausging. Die Sonne schien, ich lief an Kirschbäumen vorbei auf die Zionskirche zu, in Richtung einer Party, zu der ich eingeladen war. Im Anschluss ging es nach Kreuzberg. Und während ich so durch die Straßen streifte, überkam mich ein Gefühl von Freiheit, das mir keine Stadt zuvor gegeben hatte.“

Dem grassierenden Berlin-Verdruss wollte sich der Autor des Buches „Becoming Dad“ nicht anschließen, dieser erstaune ihn eher: „Natürlich nervt Berlin oft. Die Behörden sind überlastet, überall ständig Baustellen und Stau – und im Winter ist es nahezu unerträglich grau. Aber das sind keine neuen Entwicklungen, und am Ende frage ich mich dann häufig, ob es woanders, in einer anderen großen Stadt, besser ist – und zumindest in Deutschland sehe ich das nicht.“

Laura Tonke: „Zieht bloß nicht im Winter nach Berlin!“

Bleibt nur das Warten auf den Frühling – und die Erkenntnis, dass man mit seinem Novemberblues in guter Gesellschaft ist. Die Schauspielerin Laura Tonke („Mängelexemplar“) gab in dieser Zeitung schon vor vier Jahren den gut gemeinten Rat, bloß nicht im Winter nach Berlin zu ziehen. Die gebürtige Berlinerin weiß, wovon sie spricht: Frühestens ab Mai sei hier wieder etwas zu reißen, so Tonke.

Ähnlich sieht es die Podcasterin und Moderatorin Ariana Baborie in unserem Berlin-Fragebogen: „Diesen Berliner Winter, der hier gefühlt von Oktober bis Mai geht, finde ich extrem hart. Es ist einfach sieben Monate lang grau, dunkel und emotional herausfordernd.“

Schauspielerin Friederike Kempter brachte es bereits vor drei Jahren auf den Punkt: Wenn man nach Berlin ziehen wolle, dann immer nur ab Mai. „Niemals im März oder April, das sind die wirklich unerträglichen Monate in Berlin. Man hat die Mütze schon aussortiert, weil überall sonst doch schon Frühling ist, aber in Berlin schneit es noch im April, und der kalte Wind ist unerbittlich.“ Na, wenn das mal keine Aussichten sind ...

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