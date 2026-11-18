Dicht bebaute Straßenzüge und Großsiedlungen heizen sich im Sommer besonders stark auf. Im Kampf gegen diese extreme Hitze macht der Berliner Senat jetzt einen formalen Schritt nach vorn: Am Dienstag, den 17. November 2026 wurden erstmals 170 der insgesamt 542 Berliner Planungsräume offiziell als sogenannte „Hitzeviertel“ eingestuft.



Damit ist knapp ein Drittel – rund 31 Prozent – der statistischen Wohngebiete betroffen. Ziel des Beschlusses auf Basis des Berliner Klimaanpassungsgesetzes ist es, die örtlichen Tageshöchsttemperaturen im öffentlichen Raum langfristig um mindestens zwei Grad zu senken.



Als Grundlage für die Auswahl diente der Umweltgerechtigkeitsatlas 2021/2022, der die thermische Belastung der einzelnen Gebiete erfasst. Neue Messungen auf Straßenebene wurden dafür nicht durchgeführt. Zu den am stärksten betroffenen Gebieten zählen laut Senat vor allem die dicht bebauten Gründerzeitquartiere innerhalb des S-Bahn-Rings sowie große Wohnsiedlungen in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Spandau.

Schwammstadt-Prinzip und Straßenbäume

In den ausgewiesenen Vierteln gelten künftig strengere Vorgaben für den Hitzeschutz. Geplant sind vor allem zusätzliche schattenspendende Pflanzen, Grünflächen und Straßenbäume.



Straßenbäume stehen meist direkt an Straßen oder Mittelstreifen, um das Stadtklima zu verbessern. Das seit November 2025 geltende Klimaanpassungsgesetz sieht vor, dass bis zum Jahr 2040 im Durchschnitt alle 15 Meter ein gesunder Straßenbaum auf jeder Straßenseite steht – sofern es die gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassen.

Nach dem sogenannten Schwammstadt-Prinzip soll Regenwasser künftig direkt vor Ort gespeichert werden, statt ungenutzt in der Kanalisation zu verschwinden. So bleiben Grünflächen auch in längeren Trockenphasen besser versorgt. Ein bereits umgesetztes Beispiel für diesen Ansatz ist der klimaangepasste Umbau des Wilmersdorfer Preußenparks.

Die Soziale Lage bestimmt die Reihenfolge

Wann genau die ersten Bagger rollen oder neue Bäume in den 170 Vierteln gepflanzt werden, ist derzeit noch offen. Die konkrete Umsetzungsplanung befindet sich derzeit erst in der Vorbereitung. Klar ist jedoch bereits, nach welchen Kriterien priorisiert wird.

Dabei spielen nicht allein die gemessenen Temperaturen eine Rolle, sondern auch die soziale Struktur der Nachbarschaften. Mithilfe des Gesamtindex „Soziale Ungleichheit 2023“ sollen zunächst jene Planungsräume profitieren, die einen niedrigen oder sehr niedrigen sozialen Status aufweisen. Zusätzliche Faktoren wie ein Mangel an bestehenden Grünflächen sowie hohe Lärm- und Luftbelastungen fließen ebenfalls in die Bewertung ein.

Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) begründet diese Reihenfolge mit der ungleichen Betroffenheit der Bevölkerung: Menschen ohne eigenen Garten oder Klimaanlage seien auf ein geschütztes, kühleres Wohnumfeld vor der eigenen Haustür besonders angewiesen.

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