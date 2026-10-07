Hirsch fällt auf Jäger: Jagd endet mit Rettungshubschrauber-Einsatz

Ein mehrere Zentner schwerer Hirsch gerät bei der Bergung ins Rutschen und verletzt einen Jagdhelfer schwer. Die Rettung gelingt nur per Hubschrauber.

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Können schwer werden: Hirsche auf einer Waldlichtung

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Bei der Bergung eines erlegten Hirsches im österreichischen Bundesland Salzburg ist ein Jagdhelfer schwer verletzt worden. Wie die Jagdzeitschrift Pirsch unter Berufung auf die Bergrettung berichtet, kam es in steilem Gelände im Rauriser Mittergebirge zu dem Unfall, als der mehrere Zentner schwere Hirsch ins Rutschen geriet.

Der Mann, der sich hangabwärts befand, wurde von dem Tier an der Wade getroffen und verletzt. Da eine Rettung aus eigener Kraft in dem unwegsamen Gebiet nicht möglich war, rückten Bergretter und ein Notarzthubschrauber an. Der Verletzte wurde schließlich per Tau aus dem Gelände geborgen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Nach Informationen der Zeitschrift zeigt der Vorfall, dass nicht nur die Jagd selbst, sondern auch die Bergung von Wild erhebliche Risiken bergen kann. Gerade bei schweren Hirschen und schwierigem Gelände seien besondere Vorsicht und eine sorgfältige Planung erforderlich.

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